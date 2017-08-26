Английский с Lingualeo — интерактивный курс обучения английскому языку с помощью Android-смартфона или планшета. Вы можете использовать для обучения любое свободное время: сидя в очереди, в общественном транспорте, в обеденный перерыв.

Английский с Lingualeo предлагает вам разнообразные виды тренировок, с помощью которых изучения английского языка проходит быстрее и удобнее. По мере изучения новых слов вы будете видеть свой прогресс, получая дополнительный стимул для учебы.