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Английский с LinguaLeo для Android

Английский с LinguaLeo 2.5.5.11 для Android

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Описание Английский с LinguaLeo 2.5.5.11 для AndroidОписание   Скачать Английский с LinguaLeo 2.5.5.11 для AndroidСКАЧАТЬ (10,63 Мб) Скриншоты Английский с LinguaLeo 2.5.5.11 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Английский с LinguaLeo 2.5.5.11 для AndroidСтатистика   Отзывы о Английский с LinguaLeo 2.5.5.11 для AndroidОтзывы (1)  
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  • Рейтинг программы - 4.32 из 5
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Английский с Lingualeo — интерактивный курс обучения английскому языку с помощью Android-смартфона или планшета. Вы можете использовать для обучения любое свободное время: сидя в очереди, в общественном транспорте, в обеденный перерыв.

Английский с Lingualeo предлагает вам разнообразные виды тренировок, с помощью которых изучения английского языка проходит быстрее и удобнее. По мере изучения новых слов вы будете видеть свой прогресс, получая дополнительный стимул для учебы.

Что нового в Английский с LinguaLeo 2.5.5.11 для Android?
  • В этом обновлении мы исправили несколько ошибок.
Скриншоты Английский с LinguaLeo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 15 910
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Языки
 Программа Английский с LinguaLeo отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Английский с LinguaLeo

Роман про Английский с LinguaLeo 2.2.4 для Android [28-09-2014]

Изучение про ссуперское!
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