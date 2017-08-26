Учим Польский 2.11 для Android
Учим Польский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении польского языка. Программа предлагает более 6000 слов
Дорожные знаки 1.2 для Android
Дорожные знаки - бесплатное приложение для Android, благодаря которому можно эффективно подготовиться к экзаменам по ПДД РФ в плане изучения дорожных знаков
Английский с LinguaLeo 2.5.5.11 для Android
Английский с Lingualeo — легкий и эффективный способ изучения английского языка. Перед началом работы, программа предложить пройти тест, что бы узнать ваш уровень
Аудио уроки Английского языка 2.0 для Android
Аудио уроки Английского языка – аудио уроки позволят постичь азы разговорного английского языка. Структура программы очень простая – пять аудио уроков с русским
Фоксфорд Учебник 1.1.8 для Android
Фоксфорд Учебник – содержит курс занятий по школьной программе за 4-11 классы. Изучайте, повторяйте и осваивайте более 3000 теоретических материалов и более 500
Экзамен ПДД 2017- Билеты ГИБДД 2.9.8 для Android
Экзамен ПДД 2017- Билеты ГИБДД – поможет выучить Правила дорожного движения и подготовиться к сдаче экзамена. Тут присутствуют актуальные билеты, разные режимы