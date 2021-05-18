Математика и цифры для детей - обучающее приложение для Android, которое позволяет в игровой форме выучить устный счет, обозначение, написание и произношение цифр, а также быстро и легко научиться считать до 10. Считайте животных вместе с детьми, раскрашивайте их, запоминайте цифры. Ребенок может учить написание цифр, обводя их. Жесты рядом с каждой цифрой позволят ребёнку запомнить не только графическое написание цифры, но и как показать цифру жестом.