Математика и цифры для детей для Android
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|WhisperArts
|Категории:
|Математика - Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 1 479 | Статистика
|Размер:
|21,86 Мб
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Математика и цифры для детей - обучающее приложение для Android, которое позволяет в игровой форме выучить устный счет, обозначение, написание и произношение цифр, а также быстро и легко научиться считать до 10. Считайте животных вместе с детьми, раскрашивайте их, запоминайте цифры. Ребенок может учить написание цифр, обводя их. Жесты рядом с каждой цифрой позволят ребёнку запомнить не только графическое написание цифры, но и как показать цифру жестом.
- больше языков - так вы сможете узнать цифры на любом языке, на каком только захотите;
- новый главный экран приложения;
- исправлены некоторые ошибки и сделаны небольшие улучшения.
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