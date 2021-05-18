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Математика и цифры для детей для Android

Описание
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Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Математика - Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):2 / 1 479 | Статистика
Размер:21,86 Мб
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Математика и цифры для детей - обучающее приложение для Android, которое позволяет в игровой форме выучить устный счет, обозначение, написание и произношение цифр, а также быстро и легко научиться считать до 10. Считайте животных вместе с детьми, раскрашивайте их, запоминайте цифры. Ребенок может учить написание цифр, обводя их. Жесты рядом с каждой цифрой позволят ребёнку запомнить не только графическое написание цифры, но и как показать цифру жестом.

Что нового в Математика и цифры для детей 2.0.2?
  • больше языков - так вы сможете узнать цифры на любом языке, на каком только захотите;
  • новый главный экран приложения;
  • исправлены некоторые ошибки и сделаны небольшие улучшения.
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