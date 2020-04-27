Таndem – благодаря данному приложению вы сможете пообщаться с людьми из разных уголков мира. Присоединяйтесь к языковому сообществу и начинайте говорить на иностранном языке прямо сейчас!

Приложение позволяет изучать и практиковать такие иностранные языки, как английский, испанский, итальянский, русский, китайский, немецкий, португальский, французский, японский и многие другие.

Основные возможности:

Поиск собеседника по языковой паре.

Совершайте Аудио-звонки.

Совершайте Видео-звонки.

Обменивайтесь фотографиями.

Аудиосообщения.

Чат.

Авто-исправление.

Выделение темы беседы (вы можете говорить с другими о том, что интересно вам).

Профессиональные преподаватели и репетиторы.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно выбрать один или несколько языков, которые хотите изучать, остальное программа сделает за вас. Вам будут представлены только те носители языка (в том числе репетиторы, преподаватели), которые подойдут вам для быстрого изучения языка.

Указывайте темы для разговора в профиле, таким образом вы будете общаться на те темы, которые вам интересны.

Отправляйте сообщения другим людям, изучающим язык, которые по вашему мнению могут помочь вам в языковой практике - в Тандем зарегистрировано очень много людей, поэтому вы быстро найдете собеседника.

Совершайте языковой обмен с партнером по изучению. Вы можете общаться по видео, аудио или просто переписываться в чате.

Как только вы найдете партнеров для языкового обмена, вы сможете подписаться друг на друга и, когда у вас появится свободное время для разговорной практики, то вы с легкостью найдете друг друга.

Тандем - международное приложение, которое лучше всего поможет вам изучить язык, попрактиковать речь или просто поболтать на английском, испанском, французском, немецком, португальском, итальянском, китайском, японском, русском и других языках. В приложении зарегистрированы носители языка со всего мира, с которыми вы сможете практиковать произношение, письмо и просто пообщаться.