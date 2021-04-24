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Учим Немецкий - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении немецкого языка. Программа предлагает более 6000 слов, сопровождающихся иллюстрациями, фонетической транскрипцией и записью произношения. Словарный запас охватывает 15 тематических вопросов, разделенных на 140 подтем. Имеется три уровня сложности.

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