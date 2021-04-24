Учим Немецкий для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Словари
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 985 | Статистика
Размер:100,14 Мб
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Учим Немецкий - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении немецкого языка. Программа предлагает более 6000 слов, сопровождающихся иллюстрациями, фонетической транскрипцией и записью произношения. Словарный запас охватывает 15 тематических вопросов, разделенных на 140 подтем. Имеется три уровня сложности.

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