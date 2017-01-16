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5 Registry Trash Keys Finder - просматривает реестр Windows на предмет поиска мусорных (Trash) ключей, которые оставляют за собой Trial версии многих программ, в основном защищенных ASProtect, Armadillo, ExeCryptor, ZipWorx SecureEXE, Trial Creator, SDProtector, ACProtect, SVK Protect, PCGuard и Obsidium. После обнаружения таких ключей программа TrashReg предлагает их удалить (можно сначала сделать файлы отката). После удаления ключей те программы, срок ознакомительного использования которых уже истек, благополучно продолжают работать. Предусмотрен также автоматический режим поиска и очистки через заданный период. Что нового в Registry Trash Keys Finder 3.9.4.0?

Добавлена команда для быстрого создания полной бинарной копии Реестра

Добавлен польский язык интерфейса (мои благодарности Marek Bogacz)

Ожидается нормальная работа в Windows 10 (полной уверенности, наверное, не будет никогда)

Последняя версия с поддержкой Win9x и Me (практически не тестировалось)

Многочисленные багфиксы, некоторые небольшие дополнения