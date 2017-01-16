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Registry Trash Keys Finder для Windows

Registry Trash Keys Finder 3.9.4.0

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Описание Registry Trash Keys Finder 3.9.4.0Описание   Скачать Registry Trash Keys Finder 3.9.4.0СКАЧАТЬ (433 Кб) Скриншоты Registry Trash Keys Finder 3.9.4.0Скриншоты (3)   Статистика Registry Trash Keys Finder 3.9.4.0Статистика   Отзывы о Registry Trash Keys Finder 3.9.4.0Отзывы (25)  
Оцените программу!
4.81 из 5, всего оценок - 69
  • Рейтинг программы - 4.81 из 5
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Registry Trash Keys Finder - просматривает реестр Windows на предмет поиска мусорных (Trash) ключей, которые оставляют за собой Trial версии многих программ, в основном защищенных ASProtect, Armadillo, ExeCryptor, ZipWorx SecureEXE, Trial Creator, SDProtector, ACProtect, SVK Protect, PCGuard и Obsidium. После обнаружения таких ключей программа TrashReg предлагает их удалить (можно сначала сделать файлы отката). После удаления ключей те программы, срок ознакомительного использования которых уже истек, благополучно продолжают работать. Предусмотрен также автоматический режим поиска и очистки через заданный период.

Что нового в Registry Trash Keys Finder 3.9.4.0?
  • Добавлена команда для быстрого создания полной бинарной копии Реестра
  • Добавлен польский язык интерфейса (мои благодарности Marek Bogacz)
  • Ожидается нормальная работа в Windows 10 (полной уверенности, наверное, не будет никогда)
  • Последняя версия с поддержкой Win9x и Me (практически не тестировалось)
  • Многочисленные багфиксы, некоторые небольшие дополнения
Скриншоты Registry Trash Keys Finder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 38 564
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка

Отзывы о программе Registry Trash Keys Finder

AaronSides про Registry Trash Keys Finder 3.9.2.1 [02-09-2016]

Ппц, я несколько дней ручками нужные ключи искал. Тока сегодня набрел на форум, где нашел совет эту прожку юзать. Полезная штука!
| 1 | Ответить

Иван про Registry Trash Keys Finder 3.9.2.1 [01-12-2015]

На самом деле помогает. КриптоПро повержен!
| | Ответить

OK про Registry Trash Keys Finder 3.9.2.1 [06-04-2015]

Работает! Сбросил триал у КриптоПро (потеряли ключ). Вирусов в моем дистрибутиве не было! Автору скину благодарку :)
| 1 | Ответить

Павел в ответ OK про Registry Trash Keys Finder 3.9.2.1 [09-04-2015]

Я тоже вроде Крипто про сбрасывал,а щас забыл как если можно помогите вспомнить...Как ключ от крипто про называется
2 | 20 | Ответить

dem про Registry Trash Keys Finder 3.9.2.1 [26-10-2014]

Скачал но почему то справка пустая. не открывает
| 1 | Ответить

Babuin про Registry Trash Keys Finder 3.9.2.1 [12-08-2014]

Прога супер! Спасибо!
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