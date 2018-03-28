Программы для Windows » Видео » Редакторы » VSDC Free Video Editor 5.8.7.829
VSDC Free Video Editor для Windows

VSDC Free Video Editor 5.8.7.829

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание VSDC Free Video Editor 5.8.7.829Описание   Скачать VSDC Free Video Editor 5.8.7.829СКАЧАТЬ (38,58 Мб) Скриншоты VSDC Free Video Editor 5.8.7.829Скриншоты (3)   Статистика VSDC Free Video Editor 5.8.7.829Статистика   Отзывы о VSDC Free Video Editor 5.8.7.829Отзывы (76)  
Оцените программу!
4.25 из 5, всего оценок - 117
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

VSDC Free Video Editor - бесплатный нелинейный видео редактор с богатым функционалом, который позволяет редактировать видео файлы и создавать клипы, используя при этом разнообразные видео и аудио эффекты.

Программа поддерживает все наиболее популярные мультимедийные форматы, имеет встроенную систему профилей, благодаря которым можно создавать видео для различных портативных устройств (DVD плееры, iPod/iPhone/iPad, PSP, Sony PlayStation, Xbox, Zune, Archos, iRiver, Creative Zen, Blackberry и др.), присутствует возможность записывать созданные проекты на DVD и многое другое.

Скриншоты VSDC Free Video Editor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)15 / 76 770
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

Avidemux 2.7.0

Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все популярные форматы. Кроме базовых операций редактирования, можно

Windows Live Movie Maker 16.4.3528.331

Windows Live Movie Maker - мощный и функциональный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно создавать фильмы, эффектные видеоклипы из фотографий и

VideoPad Video Editor 6.00 EN / 5.30 RU

VideoPad Video Editor - видеоредактор с поддержкой огромного количества графических и видео форматов. Предлагает широкий ряд эффектов перехода, средства оптимизации

VirtualDub 1.10.4

VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).

ВидеоМАСТЕР 11.0

ВидеоМАСТЕР - универсальный видео конвертер с возможностью записи DVD дисков. Программа позволяет быстро конвертировать видео в любой формат, включая ролики высокого

VSDC Free Video Editor 5.8.6.805

VSDC Free Video Editor - бесплатный нелинейный видео редактор с богатым функционалом, который позволяет редактировать видео файлы и создавать клипы, используя при

скачать Adguard

Отзывы о программе VSDC Free Video Editor

Доброжелатель. про VSDC Free Video Editor 5.8.6.805 [04-03-2018]

Уважаемые, товарищи недовольные, программой: Под кованому коню в рот сами понимаете что не делают.
От себя еще могу добавить, что програма эта тяжёлая и может просто ваши ПК-Машини с ней поэтому не справляются. А вообще работать с такой программой можно.
| 2 | Ответить

Олег про VSDC Free Video Editor 5.8.6.805 [23-01-2018]

Программа хорошая,.. но мне показалось, что над ней следует ещё поработать её создателям.
| | Ответить

Nixi про VSDC Free Video Editor 5.8.1.788 [12-10-2017]

В течение двух лет периодически пробовал работать в данном редакторе, но всё равно возвращаюсь к Vegas, т.к. VSDC Free Video Editor - ну, очень не удобен!
| 2 | Ответить

Виктор про VSDC Free Video Editor 5.8.1.788 [09-10-2017]

Отстойнаяя прога. Не то чтобы висла. Жрёт немеряно. Впечатление, будто собирается убить мой проц ли вкарту. Такое безобразие будто и правда висит. Разобрался с настройками и интерфейсом. Вобщем проблемы многих в отсутствии нормального руководства. С простыми операциями сплиттеры и джонеры справляются в минуты, здесь полная перекодировка всего. Слово оптимизация в настройка выглядит как насмешка. Вобщем как тут выше говорилось - незаменимая прога - для тех кому раз в два года взбрендило сляпать что-то короткое и непритязательное. Всем прочим потенциальная головная боль. Сравнить её с платными аналогами даже - тут даже вопрос так стоять не может. Если у кого-то было соображение приобрести "Pro", бесплатная версия настораживает. Шо це за "АППАРАТНОЕ ускорение" - кто-то без моего ведома моё железо разгонять собирается?
| 4 | Ответить

Boriss про VSDC Free Video Editor 5.7.8.724 [25-08-2017]

Программа постоянно вылетает. Что-то делать в ней, просто нереально. Зря потратил время на её обучение.
1 | | Ответить

Читать все отзывы (76) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 