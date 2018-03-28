Программа поддерживает все наиболее популярные мультимедийные форматы, имеет встроенную систему профилей, благодаря которым можно создавать видео для различных портативных устройств (DVD плееры, iPod/iPhone/iPad, PSP, Sony PlayStation, Xbox, Zune, Archos, iRiver, Creative Zen, Blackberry и др.), присутствует возможность записывать созданные проекты на DVD и многое другое.

VSDC Free Video Editor - бесплатный нелинейный видео редактор с богатым функционалом, который позволяет редактировать видео файлы и создавать клипы, используя при этом разнообразные видео и аудио эффекты.

VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).

Windows Live Movie Maker - мощный и функциональный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно создавать фильмы, эффектные видеоклипы из фотографий и