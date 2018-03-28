VSDC Free Video Editor - бесплатный нелинейный видео редактор с богатым функционалом, который позволяет редактировать видео файлы и создавать клипы, используя при этом разнообразные видео и аудио эффекты.
Программа поддерживает все наиболее популярные мультимедийные форматы, имеет встроенную систему профилей, благодаря которым можно создавать видео для различных портативных устройств (DVD плееры, iPod/iPhone/iPad, PSP, Sony PlayStation, Xbox, Zune, Archos, iRiver, Creative Zen, Blackberry и др.), присутствует возможность записывать созданные проекты на DVD и многое другое.
VSDC Free Video Editor - бесплатный нелинейный видео редактор с богатым функционалом, который позволяет редактировать видео файлы и создавать клипы, используя при
Отзывы о программе VSDC Free Video Editor
Доброжелатель. про VSDC Free Video Editor 5.8.6.805 [04-03-2018]
Уважаемые, товарищи недовольные, программой: Под кованому коню в рот сами понимаете что не делают.
От себя еще могу добавить, что програма эта тяжёлая и может просто ваши ПК-Машини с ней поэтому не справляются. А вообще работать с такой программой можно. | 2 | Ответить
Олег про VSDC Free Video Editor 5.8.6.805 [23-01-2018]
Программа хорошая,.. но мне показалось, что над ней следует ещё поработать её создателям. | | Ответить
Nixi про VSDC Free Video Editor 5.8.1.788 [12-10-2017]
В течение двух лет периодически пробовал работать в данном редакторе, но всё равно возвращаюсь к Vegas, т.к. VSDC Free Video Editor - ну, очень не удобен! | 2 | Ответить
Виктор про VSDC Free Video Editor 5.8.1.788 [09-10-2017]
Отстойнаяя прога. Не то чтобы висла. Жрёт немеряно. Впечатление, будто собирается убить мой проц ли вкарту. Такое безобразие будто и правда висит. Разобрался с настройками и интерфейсом. Вобщем проблемы многих в отсутствии нормального руководства. С простыми операциями сплиттеры и джонеры справляются в минуты, здесь полная перекодировка всего. Слово оптимизация в настройка выглядит как насмешка. Вобщем как тут выше говорилось - незаменимая прога - для тех кому раз в два года взбрендило сляпать что-то короткое и непритязательное. Всем прочим потенциальная головная боль. Сравнить её с платными аналогами даже - тут даже вопрос так стоять не может. Если у кого-то было соображение приобрести "Pro", бесплатная версия настораживает. Шо це за "АППАРАТНОЕ ускорение" - кто-то без моего ведома моё железо разгонять собирается? | 4 | Ответить
Boriss про VSDC Free Video Editor 5.7.8.724 [25-08-2017]
Программа постоянно вылетает. Что-то делать в ней, просто нереально. Зря потратил время на её обучение. 1 | | Ответить