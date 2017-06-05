Microsoft Office 2010 (для дома и бизнеса)
Microsoft Office для дома и бизнеса 2010 - набор важнейших приложений, необходимых для управления малым бизнесом и работы на дому
Мои продажи 2.0
Мои продажи - бесплатная программа для учета продаж и товаров. Предназначена для розничных торговых точек, которые работают по "упрощенке"
Quick Sales Free 2.0.1.32
Quick Sales – это программа для ведения клиентской базы на одном компьютере. Это своего рода «органайзер» для работы с клиентами
СППР "Выбор" 7.0.0.508
Система поддержки принятия решений (СППР) "Выбор" - аналитическая система, основанная на методе анализа иерархий (МАИ), является простым и удобным средством, которое
Контроль исполнения поручений 5.6
Контроль исполнения поручений - это простой инструмент для регистрации и контроля исполнения выданных поручений. Обладает рядом дополнительных возможностей,
PDS-Price 2.14
PDS-Price - программа для обработки прайс-листов, позволяющая автоматизировать работу по загрузке и анализу прайс-листов поставщиков