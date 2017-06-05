EssentialPIM Free для Windows

EssentialPIM Free 7.51

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Описание EssentialPIM Free 7.51Описание   Скачать EssentialPIM Free 7.51СКАЧАТЬ (11,56 Мб) Скриншоты EssentialPIM Free 7.51Скриншоты (6)   Статистика EssentialPIM Free 7.51Статистика   Отзывы о EssentialPIM Free 7.51Отзывы (1)  
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4.12 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.12 из 5
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EssentialPIM Free - универсальный многоязычный органайзер личной информации с удобным и многофункциональным интерфейсом и наличием различного рода возможностей. Функциональные возможности включают опции календаря, дел, заметок, контактов, почты, паролей и синхронизации с Android и iPhone/iPad.
Кроме того, в сервис встроенная поддержка сервиса Dropbox. Программой используется база с открытым исходным кодом Firebird, что обеспечивает постоянный доступ к файлам, позволяя создавать свои плагины и приложения.

Скриншоты EssentialPIM Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 487
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел
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Отзывы о программе EssentialPIM Free

Рафаэль про EssentialPIM Free 6.53 [20-07-2015]

Вели в клинике учет пациентов и программа выдала ошибку, также исчезли поля и пациенты. Меняем на другую, но пока не определились. Клиника "Рафаэль" rafael.zp.ua
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