Microsoft Office 2010 (для дома и бизнеса)

Microsoft Office для дома и бизнеса 2010 - набор важнейших приложений, необходимых для управления малым бизнесом и работы на дому

Мои продажи 2.0

Мои продажи - бесплатная программа для учета продаж и товаров. Предназначена для розничных торговых точек, которые работают по "упрощенке"

Quick Sales Free 2.0.1.32

Quick Sales – это программа для ведения клиентской базы на одном компьютере. Это своего рода «органайзер» для работы с клиентами