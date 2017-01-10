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GameBoost для Windows

GameBoost 3.1.9.2017

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Описание GameBoost 3.1.9.2017Описание   Скачать GameBoost 3.1.9.2017СКАЧАТЬ (3,88 Мб) Скриншоты GameBoost 3.1.9.2017Скриншоты (4)   Статистика GameBoost 3.1.9.2017Статистика   Отзывы о GameBoost 3.1.9.2017Отзывы (1)  
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4.25 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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GameBoost - программа, позволяющая оптимизировать работу и улучшить производительность компьютера при запуске различных игр, а также увеличить при этом скорость интернет-соединения. Сочетает в себе комбинацию продуктов GameGain и Throttle. Обладая простым интерфейсом, эта программа в нескольких щелчков мыши позволит заметно увеличить число кадров в секунду, сделать отображение игры более гладким, уменьшить задержку и отставание во время сетевой игры.

Это приложение производит незначительные изменения в системе и реестре, которые повышают производительность текущих аппаратных игровых настроек, что даст возможность играть в самые современные игры без необходимости обновления оборудование. Изменения, внесенные в компьютер, оптимизируют работу оперативной памяти, жесткого диска, видеокарты и общую скорость соединения с интернетом. При этом в сами игры никакие изменения не вносятся.

Что нового в GameBoost 3.1.9.2017?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты GameBoost:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.99
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 5 199
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация

Отзывы о программе GameBoost

Vitaliy про GameBoost 2.9.1.2014 [05-09-2014]

Программа работает. Запускал метро ласт лайт на своем ноуте без нее, словил слайд шоу. С гейм бустером вполне играбельно!
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