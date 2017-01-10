GameBoost - программа, позволяющая оптимизировать работу и улучшить производительность компьютера при запуске различных игр, а также увеличить при этом скорость интернет-соединения. Сочетает в себе комбинацию продуктов GameGain и Throttle. Обладая простым интерфейсом, эта программа в нескольких щелчков мыши позволит заметно увеличить число кадров в секунду, сделать отображение игры более гладким, уменьшить задержку и отставание во время сетевой игры.

Это приложение производит незначительные изменения в системе и реестре, которые повышают производительность текущих аппаратных игровых настроек, что даст возможность играть в самые современные игры без необходимости обновления оборудование. Изменения, внесенные в компьютер, оптимизируют работу оперативной памяти, жесткого диска, видеокарты и общую скорость соединения с интернетом. При этом в сами игры никакие изменения не вносятся.