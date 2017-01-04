Kaspersky Internet Security - комплексная защита для смартфонов и планшетов Android, которая позволяет эффективно выявлять и блокировать опасные приложения, осуществлять поиск девайса в случае потери или кражи с помощью функции Анти-Вор, умеет фильтровать нежелательные звонки и SMS, а также защищать конфиденциальную информацию пользователя от вредоносных и мошеннических сайтов.

Особенности приложения:

Защита от вирусов, программ-шпионов и других интернет-угроз.

Обнаружение устройства в случае потери или кражи.

Сохранение личных данных (звонки, SMS, контакты).

Фильтр звонков и SMS

Защита финансовой информации.

Блокировка опасных приложений и вредоносных сайтов.

После окончания срока действия 30-дневного пробного периода, программа продолжает функционировать с рядом ограничений.