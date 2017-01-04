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Kaspersky Internet Security для Android

Kaspersky Internet Security 11.12.4.1633 для Android

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Описание Kaspersky Internet Security 11.12.4.1633 для AndroidОписание   Скачать Kaspersky Internet Security 11.12.4.1633 для AndroidСКАЧАТЬ (37,81 Мб) Скриншоты Kaspersky Internet Security 11.12.4.1633 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Kaspersky Internet Security 11.12.4.1633 для AndroidСтатистика   Отзывы о Kaspersky Internet Security 11.12.4.1633 для AndroidОтзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 10
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Kaspersky Internet Security - комплексная защита для смартфонов и планшетов Android, которая позволяет эффективно выявлять и блокировать опасные приложения, осуществлять поиск девайса в случае потери или кражи с помощью функции Анти-Вор, умеет фильтровать нежелательные звонки и SMS, а также защищать конфиденциальную информацию пользователя от вредоносных и мошеннических сайтов.

Особенности приложения:

  • Защита от вирусов, программ-шпионов и других интернет-угроз.
  • Обнаружение устройства в случае потери или кражи.
  • Сохранение личных данных (звонки, SMS, контакты).
  • Фильтр звонков и SMS
  • Защита финансовой информации.
  • Блокировка опасных приложений и вредоносных сайтов.

После окончания срока действия 30-дневного пробного периода, программа продолжает функционировать с рядом ограничений.

Что нового в Kaspersky Internet Security 11.12.4.1633 для Android?
  • Добавлена поддержка операционной системы Android 7.
  • Ускорено сканирование устройства на вирусы.
  • Другие улучшения и исправления.
Скриншоты Kaspersky Internet Security:

Статус программы Условно-бесплатная
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 746
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы, Spyware
 Программа Kaspersky Internet Security отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Kaspersky Internet Security

санта клаус про Kaspersky Internet Security 11.5.0.590 для Android [10-01-2015]

Не заходить на сайты для рукоблудия и всякие жопо маркеты.Все будет в порядке.Элементарно-купить цветы и пригласить девушку в кино,а не втыкать в тв.
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В нашей деревне про Kaspersky Internet Security 11.1.3.10 для Android [06-10-2014]

Очень хорошая защита.
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