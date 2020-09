Оцените программу!

5 Kaspersky Internet Security - Комплект для комплексной защиты компьютера, включающий антивирус, антихакер и антиспам. В данный пакет включены следующие компоненты и функции: Anti-Hacker, состоящий из 3-х подсистем IDS, Firewall, Stealth Mode;

Anti-Spam, реализующий обучаемые алгоритмы Bayes и Robinson-Fisher;

Проактивная защита (основной модуль автоматического определения новых угроз);

Реальный быстрый режим проверки;

Концепция статусов/советов, облегчающая понимание общего состояния защиты компьютера;

Возможность удаления продуктов конкурентов при инсталляции;

Интеграция с почтовым клиентом TheBat! (антивирусный и антиспамовый плагины);

Механизм долечивания вирусов - Rescue диск (с лечением на NTFS);

Новый пользовательский интерфейс и т.д. Кроме того, Kaspersky Internet Security содержит дополнительные новые свойства для увеличения безопасности ОС (плагин к Internet Explorer, "живые" и "постоянные" отчёты, модуль проактивной защиты (подсистема anti-worm), технология Login Show м т.д.).



Для активации пробной версии необходимо подключение к интернету. При отсутствии подключения активация пробной версии невозможна. Kaspersky Internet Security для Android

Kaspersky Internet Security для macOS Что нового в Kaspersky Internet Security 20.0.14.1085 / 21.1.15.500?

Реализован новый механизм установки расширения программы для браузера Mozilla Firefox.

Улучшен сценарий привязки кода активации программы к учетной записи My Kaspersky: добавлена возможность подключения к My Kaspersky из окна Поддержка и окна Лицензирование.

В форму регистрации учетной записи My Kaspersky добавлен шаг выбора региона пользователя. Регион определяется автоматически по настройкам операционной системы или языку локализации программы.

Улучшен сценарий подключения к учетной записи My Kaspersky: программа самостоятельно проверяет наличие учетной записи My Kaspersky по адресу электронной почты и предлагает подключиться к My Kaspersky или создать новую учетную запись.

Обновлен интерфейс компонентов: Отчеты, Почтовый Антивирус, Веб-Антивирус, Центр уведомлений, Защита от сетевых атак, Карантин.

Добавлена поддержка регламентов по обработке персональных данных в Великобритании и Бразилии, а также поддержка регламента по обработке персональных данных, действующего на резидентов штата Калифорния (США).