Кроме того, Kaspersky Internet Security содержит дополнительные новые свойства для увеличения безопасности ОС (плагин к Internet Explorer, "живые" и "постоянные" отчёты, модуль проактивной защиты (подсистема anti-worm), технология Login Show м т.д.). Для активации пробной версии необходимо подключение к интернету. При отсутствии подключения активация пробной версии невозможна.

AnVir Task Manager - это бесплатная системная утилита, которая позволяет контролировать все, что запущено на компьютере, а также предоставляет удобные инструменты

AVZ - Программа предназначена для чистки компьютера от SpyWare и AdWare программ, различных Backdoor и троянских компонент и прочего вредоносного кода...

ESET NOD32 Антивирус обеспечивает надежную защиту от угроз, которым подвергается ваш ПК. Вирусы, черви, шпионское ПО, трояны не смогут причинить никакого вреда.

Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ

HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями, шпионскими и другими вредоносными программами, которая представляет