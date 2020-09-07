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Kaspersky Internet Security для Windows

Kaspersky Internet Security 20.0.14.1085 / 21.1.15.500

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Описание Kaspersky Internet Security 20.0.14.1085 / 21.1.15.500Описание   Скачать Kaspersky Internet Security 20.0.14.1085 / 21.1.15.500СКАЧАТЬ (187,8 Мб) Скриншоты Kaspersky Internet Security 20.0.14.1085 / 21.1.15.500Скриншоты (19)   Статистика Kaspersky Internet Security 20.0.14.1085 / 21.1.15.500Статистика   Отзывы о Kaspersky Internet Security 20.0.14.1085 / 21.1.15.500Отзывы (655)  
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4.02 из 5, всего оценок - 1619
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Kaspersky Internet Security - Комплект для комплексной защиты компьютера, включающий антивирус, антихакер и антиспам.

В данный пакет включены следующие компоненты и функции:

  • Anti-Hacker, состоящий из 3-х подсистем IDS, Firewall, Stealth Mode;
  • Anti-Spam, реализующий обучаемые алгоритмы Bayes и Robinson-Fisher;
  • Проактивная защита (основной модуль автоматического определения новых угроз);
  • Реальный быстрый режим проверки;
  • Концепция статусов/советов, облегчающая понимание общего состояния защиты компьютера;
  • Возможность удаления продуктов конкурентов при инсталляции;
  • Интеграция с почтовым клиентом TheBat! (антивирусный и антиспамовый плагины);
  • Механизм долечивания вирусов - Rescue диск (с лечением на NTFS);
  • Новый пользовательский интерфейс и т.д.

Кроме того, Kaspersky Internet Security содержит дополнительные новые свойства для увеличения безопасности ОС (плагин к Internet Explorer, "живые" и "постоянные" отчёты, модуль проактивной защиты (подсистема anti-worm), технология Login Show м т.д.).

Для активации пробной версии необходимо подключение к интернету. При отсутствии подключения активация пробной версии невозможна.

Что нового в Kaspersky Internet Security 20.0.14.1085 / 21.1.15.500?
  • Реализован новый механизм установки расширения программы для браузера Mozilla Firefox.
  • Улучшен сценарий привязки кода активации программы к учетной записи My Kaspersky: добавлена возможность подключения к My Kaspersky из окна Поддержка и окна Лицензирование.
  • В форму регистрации учетной записи My Kaspersky добавлен шаг выбора региона пользователя. Регион определяется автоматически по настройкам операционной системы или языку локализации программы.
  • Улучшен сценарий подключения к учетной записи My Kaspersky: программа самостоятельно проверяет наличие учетной записи My Kaspersky по адресу электронной почты и предлагает подключиться к My Kaspersky или создать новую учетную запись.
  • Обновлен интерфейс компонентов: Отчеты, Почтовый Антивирус, Веб-Антивирус, Центр уведомлений, Защита от сетевых атак, Карантин.
  • Добавлена поддержка регламентов по обработке персональных данных в Великобритании и Бразилии, а также поддержка регламента по обработке персональных данных, действующего на резидентов штата Калифорния (США).
Kaspersky Internet Security
Kaspersky Internet Security
Kaspersky Internet Security
Kaspersky Internet Security
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: от 1800 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 217 364
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтишпионы - Firewalls - Комплексная защита
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Отзывы о программе Kaspersky Internet Security

Антон про Kaspersky Internet Security 20.0.14.1085 / 21.1.10.361 beta [04-06-2020]

Постоянно лезет реклама и всплывают рекламные сайты. Антивирус установлен, деньги заплачены.Видно мне самому необходимо сидеть и разбираться что делать для противодействия рекламе,тогда для чего мне нужен этот гов-осос Касперский? Только деньги ему платить?
24 | | Ответить

ленг про Kaspersky Internet Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC [02-06-2020]

Ресурсы потребляет просто огромные:4 гига памяти и проц i3 с частотой 3,33 тормозит очень сильно.И кому,спрашивается,нужен такой такой тормоз!
26 | | Ответить

Владимир в ответ ленг про Kaspersky Internet Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC [03-06-2020]

Тоже самое,установил Касперский, компьютер стал глючить постоянно, работает в 2-3 раза медленнее, знал бы что так будет - не устанавливал бы.
9 | | Ответить

Дмитрий про Kaspersky Internet Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC [26-04-2020]

Касперскому хотелось бы сказать, что программа должна быть другом пользователя, а не полицейским (запрещающим: то нельзя, это нельзя), тогда и программа будет востребована, это моё мнение.
20 | | Ответить

Data про Kaspersky Internet Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC [27-02-2020]

Худший антивирус в истории,к тому же уже запрещенный в США и европе,где уже не работает и базы не может обновить.
26 | 1 | Ответить

Дмитрий про Kaspersky Internet Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC [28-01-2020]

Этот Касперский делает то что ему надо, вот не понравилась ему прога HotkeyP 4.6 (менеджер горячих клавиш), и он её мочит, и никакие доверенные зоны и исключения не помогают, такое ощущение что он борется не с вирусами а с пользователем, итог: 1400р денег выброшены на ветер.
32 | | Ответить

Дмитрий в ответ Дмитрий про Kaspersky Internet Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC [29-01-2020]

Да забыл, попутно он мне замочил DFX (звуковой плагин) тихонько так без каких либо предупреждений, я потом час искал причину почему звук не работает на компе. В общем сам Касперский это вредоносная программа.
4 | 1 | Ответить

Дмитрий в ответ Дмитрий про Kaspersky Internet Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC [10-02-2020]

И ещё, как выяснилось позже, этот KIS что то сделал с автозагрузкой, в общем не знаю что делать, хоть систему переустанавливай.
5 | | Ответить

Дмитрий в ответ Дмитрий про Kaspersky Internet Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC [18-02-2020]

Пришлось восстанавливать настройки explorer exe.
3 | 1 | Ответить

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