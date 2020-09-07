Kaspersky Internet Security - Комплект для комплексной защиты компьютера, включающий антивирус, антихакер и антиспам.
В данный пакет включены следующие компоненты и функции:
Anti-Hacker, состоящий из 3-х подсистем IDS, Firewall, Stealth Mode;
Anti-Spam, реализующий обучаемые алгоритмы Bayes и Robinson-Fisher;
Проактивная защита (основной модуль автоматического определения новых угроз);
Реальный быстрый режим проверки;
Концепция статусов/советов, облегчающая понимание общего состояния защиты компьютера;
Возможность удаления продуктов конкурентов при инсталляции;
Интеграция с почтовым клиентом TheBat! (антивирусный и антиспамовый плагины);
Механизм долечивания вирусов - Rescue диск (с лечением на NTFS);
Новый пользовательский интерфейс и т.д.
Кроме того, Kaspersky Internet Security содержит дополнительные новые свойства для увеличения безопасности ОС (плагин к Internet Explorer, "живые" и "постоянные" отчёты, модуль проактивной защиты (подсистема anti-worm), технология Login Show м т.д.).
Для активации пробной версии необходимо подключение к интернету. При отсутствии подключения активация пробной версии невозможна.
Что нового в Kaspersky Internet Security 20.0.14.1085 / 21.1.15.500?
Реализован новый механизм установки расширения программы для браузера Mozilla Firefox.
Улучшен сценарий привязки кода активации программы к учетной записи My Kaspersky: добавлена возможность подключения к My Kaspersky из окна Поддержка и окна Лицензирование.
В форму регистрации учетной записи My Kaspersky добавлен шаг выбора региона пользователя. Регион определяется автоматически по настройкам операционной системы или языку локализации программы.
Улучшен сценарий подключения к учетной записи My Kaspersky: программа самостоятельно проверяет наличие учетной записи My Kaspersky по адресу электронной почты и предлагает подключиться к My Kaspersky или создать новую учетную запись.
Обновлен интерфейс компонентов: Отчеты, Почтовый Антивирус, Веб-Антивирус, Центр уведомлений, Защита от сетевых атак, Карантин.
Добавлена поддержка регламентов по обработке персональных данных в Великобритании и Бразилии, а также поддержка регламента по обработке персональных данных, действующего на резидентов штата Калифорния (США).
AnVir Task Manager - это бесплатная системная утилита, которая позволяет контролировать все, что запущено на компьютере, а также предоставляет удобные инструменты
Отзывы о программе Kaspersky Internet Security
Антон про Kaspersky Internet Security 20.0.14.1085 / 21.1.10.361 beta [04-06-2020]
Постоянно лезет реклама и всплывают рекламные сайты. Антивирус установлен, деньги заплачены.Видно мне самому необходимо сидеть и разбираться что делать для противодействия рекламе,тогда для чего мне нужен этот гов-осос Касперский? Только деньги ему платить? 24 | | Ответить
ленг про Kaspersky Internet Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC [02-06-2020]
Ресурсы потребляет просто огромные:4 гига памяти и проц i3 с частотой 3,33 тормозит очень сильно.И кому,спрашивается,нужен такой такой тормоз! 26 | | Ответить
Владимир в ответ ленг про Kaspersky Internet Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC [03-06-2020]
Тоже самое,установил Касперский, компьютер стал глючить постоянно, работает в 2-3 раза медленнее, знал бы что так будет - не устанавливал бы. 9 | | Ответить
Дмитрий про Kaspersky Internet Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC [26-04-2020]
Касперскому хотелось бы сказать, что программа должна быть другом пользователя, а не полицейским (запрещающим: то нельзя, это нельзя), тогда и программа будет востребована, это моё мнение. 20 | | Ответить
Data про Kaspersky Internet Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC [27-02-2020]
Худший антивирус в истории,к тому же уже запрещенный в США и европе,где уже не работает и базы не может обновить. 26 | 1 | Ответить
Дмитрий про Kaspersky Internet Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC [28-01-2020]
Этот Касперский делает то что ему надо, вот не понравилась ему прога HotkeyP 4.6 (менеджер горячих клавиш), и он её мочит, и никакие доверенные зоны и исключения не помогают, такое ощущение что он борется не с вирусами а с пользователем, итог: 1400р денег выброшены на ветер. 32 | | Ответить
Дмитрий в ответ Дмитрий про Kaspersky Internet Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC [29-01-2020]
Да забыл, попутно он мне замочил DFX (звуковой плагин) тихонько так без каких либо предупреждений, я потом час искал причину почему звук не работает на компе. В общем сам Касперский это вредоносная программа. 4 | 1 | Ответить
Дмитрий в ответ Дмитрий про Kaspersky Internet Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC [10-02-2020]
И ещё, как выяснилось позже, этот KIS что то сделал с автозагрузкой, в общем не знаю что делать, хоть систему переустанавливай. 5 | | Ответить
Дмитрий в ответ Дмитрий про Kaspersky Internet Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC [18-02-2020]
Пришлось восстанавливать настройки explorer exe. 3 | 1 | Ответить