NK2Edit для Windows

NK2Edit 3.30

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Описание NK2Edit 3.30Описание   Скачать NK2Edit 3.30СКАЧАТЬ (361 Кб) Скриншоты NK2Edit 3.30Скриншоты (5)   Статистика NK2Edit 3.30Статистика   Отзывы о NK2Edit 3.30Отзывы (0)  
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NK2Edit - небольшая бесплатная программа для исправления или изменения адресов электронной почты MS-Outlook, находящихся в списке автозаполнения  и хранящихся в файле формата .NK2, где также можно удалить ненужные адреса или добавить новые.

Скриншоты NK2Edit:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 980
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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