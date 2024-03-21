EML Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,49 Мб
|СКАЧАТЬ
EML Converter - это утилита для переноса файлов почтовых ящиков EML, и позволяет конвертировать их в форматы HTML или TXT.
Это приложение пригодится вам, когда нужно быстро просмотреть содержимое EML-файлов или сохранить данные внутри письма. Она позволяет просматривать тело письма, имена отправителя и получателя, а также изучать вложения.
EML Converter имеет простой двухпанельный графический интерфейс, позволяющий изучать содержимое почтовых ящиков EML.
Можно добавлять входные файлов по одному, а также можно выбрать папку и позволить приложению сделать все остальное: найти совместимые файлы EML и импортировать их. Другими словами, EML Converter поддерживает пакетные операции.
В то время как в левой части окна находится список всех входных файлов в виде структурированной таблицы с указанием их размера, в правой части отображается все содержимое выбранного EML-файла.
Приложение отображает исходное сообщение электронной почты, а также отправителя, получателя, тему и дату, а также другие сведения, такие как приоритет, поток, тема и тип содержимого. Вы также можете просмотреть письмо в формате HTML и TXT, изучить его части и узнать, прикреплены ли к нему какие-либо файлы. Экспорт в формат HTML или TXT - дело нескольких кликов.
Хотя VOVSOFT - EML Converter не может переносить почтовые ящики EML в другие почтовые форматы, он может экспортировать содержимое писем в HTML или обычный текстовый файл. Весь процесс не займет много времени, интерфейс удобен, а также возможно пакетное преобразование файлов.
Простое и надежное приложение для конвертации автономных файлов Outlook в формат PST. Это...
Outlook Express Backup 6.5.121
Outlook Express Backup - программа, позволяющая делать полные копии почтовых баз и настроек...
NK2Edit - небольшая бесплатная программа для исправления или изменения адресов электронной...
YL Email Address Extractor 1.0.0.1
Приложение для извлечения адресов электронной почты, номеров телефонов или почтовых...
Приложение, которое позволяет конвертировать сообщения электронной почты из файлов Outlook...
OST to MBOX Converter - удобная и простая в использовании утилита, которая позволяет быстро...
Отзывы о программе EML Converter
Admin
Отзывов о программе EML Converter 1.0 пока нет, можете добавить...