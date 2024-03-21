EML Converter - это утилита для переноса файлов почтовых ящиков EML, и позволяет конвертировать их в форматы HTML или TXT.

Это приложение пригодится вам, когда нужно быстро просмотреть содержимое EML-файлов или сохранить данные внутри письма. Она позволяет просматривать тело письма, имена отправителя и получателя, а также изучать вложения.

EML Converter имеет простой двухпанельный графический интерфейс, позволяющий изучать содержимое почтовых ящиков EML.

Можно добавлять входные файлов по одному, а также можно выбрать папку и позволить приложению сделать все остальное: найти совместимые файлы EML и импортировать их. Другими словами, EML Converter поддерживает пакетные операции.

В то время как в левой части окна находится список всех входных файлов в виде структурированной таблицы с указанием их размера, в правой части отображается все содержимое выбранного EML-файла.

Приложение отображает исходное сообщение электронной почты, а также отправителя, получателя, тему и дату, а также другие сведения, такие как приоритет, поток, тема и тип содержимого. Вы также можете просмотреть письмо в формате HTML и TXT, изучить его части и узнать, прикреплены ли к нему какие-либо файлы. Экспорт в формат HTML или TXT - дело нескольких кликов.

Хотя VOVSOFT - EML Converter не может переносить почтовые ящики EML в другие почтовые форматы, он может экспортировать содержимое писем в HTML или обычный текстовый файл. Весь процесс не займет много времени, интерфейс удобен, а также возможно пакетное преобразование файлов.