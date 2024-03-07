MSG Viewer - это удобное приложение, созданное для просмотра сообщений Microsoft Outlook в формате MSG. Программа содержит интуитивно понятный набор опций, которые могут быть легко настроены всеми типами пользователей, даже теми, кто имеет ограниченный опыт работы с программными приложениями или не имеет его вовсе.

Установка MSG Viewer занимает немного времени и не требует никаких специальных действий. Интерфейс программы чистый и довольно интуитивно понятный. Благодаря структуре папок, основанной на проводнике, вы можете легко перемещаться по каталогам и находить файлы MSG для просмотра содержимого. Среди отображаемых деталей - отправитель, тема, получатель, время и размер. Однако незарегистрированная версия MSG Viewer не позволяет просматривать тело сообщения.

Вы можете отключить панель чтения, использовать функцию поиска при работе с большими объемами данных, отключить стандартную панель, панель меню и крупные значки, ответить на сообщение, распечатать информацию, а также сохранить вложения в файл.

Основные возможности приложения MSG Viewer: