MSG Viewer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|4.27 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PST Walker Software
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,48 Мб
|СКАЧАТЬ
MSG Viewer - это удобное приложение, созданное для просмотра сообщений Microsoft Outlook в формате MSG. Программа содержит интуитивно понятный набор опций, которые могут быть легко настроены всеми типами пользователей, даже теми, кто имеет ограниченный опыт работы с программными приложениями или не имеет его вовсе.
Установка MSG Viewer занимает немного времени и не требует никаких специальных действий. Интерфейс программы чистый и довольно интуитивно понятный. Благодаря структуре папок, основанной на проводнике, вы можете легко перемещаться по каталогам и находить файлы MSG для просмотра содержимого. Среди отображаемых деталей - отправитель, тема, получатель, время и размер. Однако незарегистрированная версия MSG Viewer не позволяет просматривать тело сообщения.
Вы можете отключить панель чтения, использовать функцию поиска при работе с большими объемами данных, отключить стандартную панель, панель меню и крупные значки, ответить на сообщение, распечатать информацию, а также сохранить вложения в файл.
Основные возможности приложения MSG Viewer:
- Просмотр сообщений Outlook без необходимости запуска самого Outlook.
- Интуитивно понятный интерфейс, легкий в освоении.
- Быстрая установка и минимальные требования к системным ресурсам.
- Поддержка структуры папок, что облегчает навигацию по сообщениям.
- Отображение основной информации о сообщении: отправитель, тема, получатель, время, размер.
- Возможность отключения различных элементов интерфейса для настройки под личные предпочтения.
- Поиск по сообщениям для работы с большим объемом данных.
- Возможность ответа на сообщения, печати информации и сохранения вложений в файлы.
Простое и надежное приложение для конвертации автономных файлов Outlook в формат PST. Это...
Незаменимый инструмент электронного маркетинга, который осуществляет поиск email адресов...
Outlook Express Backup 6.5.121
Outlook Express Backup - программа, позволяющая делать полные копии почтовых баз и настроек...
NK2Edit - небольшая бесплатная программа для исправления или изменения адресов электронной...
Надежный инструмент для перевода файлов MBOX в формат PST. Простой интерфейс, защита данных и...
MetaLogic Bulk Email Validator 2.1.0
Удобное приложение для валидации списков рассылки. Доступны разнообразные методы...
Отзывы о программе MSG Viewer
Admin
Отзывов о программе MSG Viewer 4.27 пока нет, можете добавить...