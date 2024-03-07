MSG Viewer для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:4.27 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
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Размер:5,48 Мб
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MSG Viewer - это удобное приложение, созданное для просмотра сообщений Microsoft Outlook в формате MSG. Программа содержит интуитивно понятный набор опций, которые могут быть легко настроены всеми типами пользователей, даже теми, кто имеет ограниченный опыт работы с программными приложениями или не имеет его вовсе.

Установка MSG Viewer занимает немного времени и не требует никаких специальных действий. Интерфейс программы чистый и довольно интуитивно понятный. Благодаря структуре папок, основанной на проводнике, вы можете легко перемещаться по каталогам и находить файлы MSG для просмотра содержимого. Среди отображаемых деталей - отправитель, тема, получатель, время и размер. Однако незарегистрированная версия MSG Viewer не позволяет просматривать тело сообщения.

Вы можете отключить панель чтения, использовать функцию поиска при работе с большими объемами данных, отключить стандартную панель, панель меню и крупные значки, ответить на сообщение, распечатать информацию, а также сохранить вложения в файл.

Основные возможности приложения MSG Viewer:

  • Просмотр сообщений Outlook без необходимости запуска самого Outlook.
  • Интуитивно понятный интерфейс, легкий в освоении.
  • Быстрая установка и минимальные требования к системным ресурсам.
  • Поддержка структуры папок, что облегчает навигацию по сообщениям.
  • Отображение основной информации о сообщении: отправитель, тема, получатель, время, размер.
  • Возможность отключения различных элементов интерфейса для настройки под личные предпочтения.
  • Поиск по сообщениям для работы с большим объемом данных.
  • Возможность ответа на сообщения, печати информации и сохранения вложений в файлы.
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