Dropbox - удобная программа, позволяющая пользователям хранить свои данные на серверах в облаке, получать к ним доступ с любого устройства и предоставлять доступ к ним другим пользователям. Сервис подходит для синхронизации, хранения и обмена данными как для IT разработчиков, так и простым пользователям. При инсталляции на компьютере создается папка "My Dropbox", и после внесения в нее любого изменения, например, помещения туда нового файла, он тотчас же автоматически будет закачан на ваш аккаунт в сеть. Позволяет пользователю размещать файлы на удаленных серверах при помощи клиента или с использованием веб-интерфейса через браузер.
Особенности Dropbox:
Позволяет синхронизировать любые данные. Сохранит все ваши фотографии, документы, видео и любые другие файлы.
Поддерживает любой тип файлов.
Работать с сервисом можно откуда угодно.
Предоставление простого общего доступа. Можно посылать ссылки на конкретные файлы, фотографии или целые папки.
Поддерживает публикацию файлов в интернет и автоматическое обновление данных в интернет при обновлении на локальном компьютере.
Совместная работа над проектами.
Гарантия безопасности сохранения данных в Dropbox, при потери доступа к основному устройству (ПК, планшет, телефон).
Высокий уровень защищенности сервиса.
Внимание! Бесплатно предоставляются 2Gb дискового пространства (дополнительно можно заказать до 200Gb за отдельную плату).
SyncMate позволяет легко синхронизировать любые данные (через USB, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet) между Mac, различными мобильными устройствами, другими Mac или Windows PC, PSP, USB накопителями, Google аккаунтом и вашим хранилищем данных