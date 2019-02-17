Dropbox для Android

Dropbox 128.2.4 для Android

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Описание Dropbox 128.2.4 для AndroidОписание   Скачать Dropbox 128.2.4 для AndroidСКАЧАТЬ (67,63 Мб) Скриншоты Dropbox 128.2.4 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Dropbox 128.2.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Dropbox 128.2.4 для AndroidОтзывы (6)  
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5.00 из 5, всего оценок - 4
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Dropbox — веб-сервис, который бесплатно предоставляет под хранилище ваших файлов 2 Гб места. Вы можете хранить разнообразные файлы, от фотографий до офисных документов. Можете делиться ими с друзьями, для этого сервис генерирует специальный короткий URL на выбранный пользователем файл. Встроенный поиск позволяет легко находить документы.

Особенности Dropbox:

  • Удобный обмен файлами. Все происходит на вашем смартфоне. Не нужно подключаться к FTP серверу или даже открывать веб-интерфейс.
  • Удобная синхронизация данных. Синхронизация происходит без участия пользователя. Клиент самостоятельно трудится на заднем фоне. Можно подключить несколько компьютеров.
  • Хранение версий файлов. Всегда можно сделать откат к предыдущей версии.
  • Поддерживает любой тип файлов.
  • Поддерживает публикацию файлов в интернет и автоматическое обновление данных в интернет при обновлении на локальном компьютере.
  • При изменении не всего файла, а лишь его части, передается не весь файл, а только измененный фрагмент, что существенно уменьшает трафик и ускоряет процесс синхронизации.
  • Ведет историю загрузок, чтобы после удаления файлов с сервера была возможность восстановить данные.
  • Ведется история изменения файлов, которая доступна на период последних 30 дней, кроме этого доступна функция бессрочной истории изменения файлов «Pack-Rat».
  • Высокий уровень защищенности сервиса. Достигается передачей данных по зашифрованному каналу (SSL) и хранением данных "в облаке" тоже в зашифрованном виде (AES-256).
  • Возможность выкладывать файлы для общего доступа через папку «Public», что позволяет использовать сервис в качестве файлообменника.
  • Для совместной работы над проектами сервис имеет возможность создания «Shared» папок для общего доступа лиц, имеющих разные учетные записи на сервисе.
  • Скорость загрузки и отгрузки можно ограничить или предоставить это самой программе.
Что нового в Dropbox 128.2.4 для Android?
  • Обновлена архитектура приложения, повышена производительность
Скриншоты Dropbox:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 9 042
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами
 Программа Dropbox отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Dropbox

Алексей про Dropbox 3.0.2 для Android [20-08-2015]

Да уж, Майл еще тот ресурс!То аккаунты воруют, то с пароли!!!!
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din про Dropbox 2.4.9.00 для Android [24-03-2015]

плюсы:
- работает быстро.
- позволяет ассоциировать приложения
- не затягивает все файлы локально
минусы:
- невозможно поменять коренной каталог Dropbox (как в desktop) версии.
- нет кнопки Выход
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Виталий про Dropbox 2.4.3.2 для Android [16-08-2014]

И я!,И я!,И я! та-во-же мне-ни-я! На облаке меил.ру храню личные файлы большого объёма, а дроп использую только для синхронизации рабочих компов.
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Александр про Dropbox 2.3.10.4 для Android [03-11-2013]

А зачем все эти махинации. Регишься на облако мейл.ру и за 5 минут 100 гиг
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Николай про Dropbox 2.3.5 для Android [18-04-2013]

Я сам использую и всем советую Dropbox. За регистрацию по пригласительной ссылке уже дают +500 МБ! Поэтому, перейдя по моей пригласительной ссылке http://db.tt/2rYTE2h , зарегистрировавшись, скачав и установив клиент на компьютер, вы и я получим по 500 МБ дополнительного места в хранилище бесплатно! Таким способом теперь можно расширить хранилище как минимум на 16 ГБ (а не 8 ГБ, как было раньше) только лишь на приглашениях. А есть и другие способы. Я за неполный месяц уже раскачал до 9,38 ГБ, и это не предел! Уверен, у вас тоже получится!
Dropbox – лучший! Попробуйте сами! Не понравится (в чём я сомневаюсь) – выбирайте другой сервис!
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