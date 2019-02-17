SHAREit 3.9.98_ww для Android SHAREit – приложение для обмена файлами между устройствами, без необходимости подключения к интернету. Использование различных устройств и ОС не помешают вам µTorrent 5.2.2 для Android µTorrent – популярный клиент для скачивания торрентов на ваше устройстве. Загрузив файлы, вы сможете просмотреть их или прослушать на встроенном плеере. Присутствуют AirDroid 4.1.9.3 для Android AirDroid - приложение, с помощью которого пользоваться практически всеми функциями Android-устройства можно с десктопного ПК под управлением Windows

CLONEit 1.1.8 для Android CLONEit - самое простое средство для переноса всех своих основных данных, файлов и настроек с одного Android-устройства на другое без использования соединяющих Shareman 3.0.45 для Android Shareman – универсальная утилита, сочетающая в себе достоинства менеджера загрузок, приложения для обмена файлами и каталог с медиа-контентом, разделенным по Droid YouTube Downloader 3.2 для Android Droid YouTube Downloader - бесплатная и простая в использовании утилита для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой можно легко искать видеоролики на