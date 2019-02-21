Dropbox - программа для работы с облачным хранилищем данных, позволяющее пользователям хранить свои данные на серверах в облаке и предоставлять другим пользователям доступ к ним. Сервис подходит для хранения и обмена данными, синхронизации данных, как хостинг для минисайтов, помощник IT разработчику и простому пользователю.

Работа построена на синхронизации данных: при инсталляции на компьютере создается папка "My Dropbox", и после внесения в нее любого изменения, например, помещения туда нового файла, он тотчас же автоматически будет закачан на ваш аккаунт в сеть. Позволяет пользователю размещать файлы на удаленных серверах при помощи клиента или с использованием веб-интерфейса через браузер.

Особенности Dropbox:

Удобный обмен файлами. Все происходит на вашем компьютере. Не нужно подключаться к FTP серверу или даже открывать веб интерфейс.

Удобная синхронизация данных. Синхронизация происходит без участия пользователя. Клиент самостоятельно трудится на заднем плане. Можно подключить несколько компьютеров.

Хранение версий файлов. Всегда можно сделать откат к предыдущей версии.

Поддерживает любой тип файлов.

Поддерживает публикацию файлов в интернет и автоматическое обновление данных в интернет при обновлении на локальном компьютере.

При изменении не всего файла, а лишь его части, передается не весь файл, а только измененный фрагмент, что существенно уменьшает трафик и ускоряет процесс синхронизации.

Ведет историю загрузок, чтобы после удаления файлов с сервера была возможность восстановить данные.

Ведется история изменения файлов, которая доступна на период последних 30 дней, кроме этого доступна функция бессрочной истории изменения файлов «Pack-Rat».

Высокий уровень защищенности сервиса. Достигается передачей данных по зашифрованному каналу (SSL) и хранением данных "в облаке" тоже в зашифрованном виде (AES-256).

Возможность выкладывать файлы для общего доступа через папку «Public», что позволяет использовать сервис в качестве файлообменника.

Для совместной работы над проектами сервис имеет возможность создания «Shared» папок для общего доступа лиц, имеющих разные учетные записи на сервисе.

Скорость загрузки и отгрузки можно ограничить или предоставить это самой программе.

Внимание! Бесплатно предоставляются 2Gb дискового пространства (дополнительно можно заказать до 100Gb за отдельную плату).