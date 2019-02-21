Dropbox для Windows

Dropbox 67.4.83

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Описание Dropbox 67.4.83Описание   Скачать Dropbox 67.4.83СКАЧАТЬ (96,93 Мб) Скриншоты Dropbox 67.4.83Скриншоты (3)   Статистика Dropbox 67.4.83Статистика   Отзывы о Dropbox 67.4.83Отзывы (24)  
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3.75 из 5, всего оценок - 33
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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Dropbox - программа для работы с облачным хранилищем данных, позволяющее пользователям хранить свои данные на серверах в облаке и предоставлять другим пользователям доступ к ним. Сервис подходит для хранения и обмена данными, синхронизации данных, как хостинг для минисайтов, помощник IT разработчику и простому пользователю.

Работа построена на синхронизации данных: при инсталляции на компьютере создается папка "My Dropbox", и после внесения в нее любого изменения, например, помещения туда нового файла, он тотчас же автоматически будет закачан на ваш аккаунт в сеть. Позволяет пользователю размещать файлы на удаленных серверах при помощи клиента или с использованием веб-интерфейса через браузер.

Особенности Dropbox:

  • Удобный обмен файлами. Все происходит на вашем компьютере. Не нужно подключаться к FTP серверу или даже открывать веб интерфейс.
  • Удобная синхронизация данных. Синхронизация происходит без участия пользователя. Клиент самостоятельно трудится на заднем плане. Можно подключить несколько компьютеров.
  • Хранение версий файлов. Всегда можно сделать откат к предыдущей версии.
  • Поддерживает любой тип файлов.
  • Поддерживает публикацию файлов в интернет и автоматическое обновление данных в интернет при обновлении на локальном компьютере.
  • При изменении не всего файла, а лишь его части, передается не весь файл, а только измененный фрагмент, что существенно уменьшает трафик и ускоряет процесс синхронизации.
  • Ведет историю загрузок, чтобы после удаления файлов с сервера была возможность восстановить данные.
  • Ведется история изменения файлов, которая доступна на период последних 30 дней, кроме этого доступна функция бессрочной истории изменения файлов «Pack-Rat».
  • Высокий уровень защищенности сервиса. Достигается передачей данных по зашифрованному каналу (SSL) и хранением данных "в облаке" тоже в зашифрованном виде (AES-256).
  • Возможность выкладывать файлы для общего доступа через папку «Public», что позволяет использовать сервис в качестве файлообменника.
  • Для совместной работы над проектами сервис имеет возможность создания «Shared» папок для общего доступа лиц, имеющих разные учетные записи на сервисе.
  • Скорость загрузки и отгрузки можно ограничить или предоставить это самой программе.

Внимание! Бесплатно предоставляются 2Gb дискового пространства (дополнительно можно заказать до 100Gb за отдельную плату).

Что нового в Dropbox 67.4.83?
  • Регулярное обновление содержит различные улучшения и исправления
Скриншоты Dropbox:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 48 801
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСравнение, Синхронизация - Файловый обмен
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Отзывы о программе Dropbox

Aleksandr про Dropbox 52.4.58 [22-06-2018]

Устанавливать программу, чтобы закачать файл на сервер это уже сомнительно! Почему нельзя через браузер? Устанавливать дропобоксовскую программу которая чтобы установиться еще качает дополнительные файлы с Интернета это уже не только сомнительно, но и подозрительно! Ну и наконец сам офф-лайн установщик (не требуемый подключения к Интернету) занимает аж 86 мб.! Неужели нужна такая громоздкая программа, чтобы закачать максимум 2 гб. данных на сервер?! Я в это не верю. Скорее скрытые трояны и всякая малварь будет постоянно следить за вашим компьютером. В топку этот дропбокс! Отечественные почтовые серверы предлагаютт 20 гб. бесплатного места, плюс почту. И качать можно без всяких программ. И шпионить не будут.
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Сергей про Dropbox 11.4.22 Final / 13.4.21 Beta [25-10-2016]

Компания после оплаты платного аккаунта начала списывать деньги симоей карты за чужие аккаунты , которые мне не принадлежат! Лохотрон!!!
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Анна про Dropbox 5.4.24 Final [07-09-2016]

Не вздумайте связываться с этим хранилищем, у меня просто закрыли доступ, где остались все мои фото,и я не могу ничего сделать чтоб вернуть. Написали только, что мой пароль и логин был изменен.
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Камран про Dropbox 3.14.7 [20-02-2016]

Привет всем.Помогите,пожалуйста.Не могу зайти в свой аккаунт из-за смс.не получаю смс,хотя номер рабочий.Звонил своему оператору,всё нормально.Защитного кода забыл.ПОМОГИТЕ... Pojaluysta,pishite na email: kamranj@mail.ru
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max про Dropbox 3.4.5 [10-05-2015]

Аноним,а вы не задумывались что у dropbox надёжность как в банке?
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