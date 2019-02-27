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5 Dropbox для iPad, iPhone - веб-сервис, который бесплатно предоставляет под хранилище ваших файлов 2Gb места. Вы можете хранить разнообразные файлы, от фотографий до офисных документов. Можете делиться ими с друзьями, для этого сервис генерирует специальный короткий урл на выбранный пользователем файл. Встроенный поиск позволяет легко находить документы. Особенности Dropbox: Удобный обмен файлами. Все происходит на вашем компьютере. Не нужно подключаться к FTP серверу или даже открывать веб интерфейс.

Удобная синхронизация данных. Синхронизация происходит без участия пользователя. Клиент самостоятельно трудится на заднем плане. Можно подключить несколько компьютеров.

Хранение версий файлов. Всегда можно сделать откат к предыдущей версии.

Поддерживает любой тип файлов.

Поддерживает публикацию файлов в интернет и автоматическое обновление данных в интернет при обновлении на локальном компьютере.

При изменении не всего файла, а лишь его части, передается не весь файл, а только измененный фрагмент, что существенно уменьшает трафик и ускоряет процесс синхронизации.

Ведет историю загрузок, чтобы после удаления файлов с сервера была возможность восстановить данные.

Ведется история изменения файлов, которая доступна на период последних 30 дней, кроме этого доступна функция бессрочной истории изменения файлов «Pack-Rat».

Высокий уровень защищенности сервиса. Достигается передачей данных по зашифрованному каналу (SSL) и хранением данных "в облаке" тоже в зашифрованном виде (AES-256).

Возможность выкладывать файлы для общего доступа через папку «Public», что позволяет использовать сервис в качестве файлообменника.

Для совместной работы над проектами сервис имеет возможность создания «Shared» папок для общего доступа лиц, имеющих разные учетные записи на сервисе.

Скорость загрузки и отгрузки можно ограничить или предоставить это самой программе. Бесплатно предоставляются 2Gb дискового пространства (дополнительно можно заказать до 100Gb за отдельную плату). Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Dropbox для Windows

Dropbox для Android

Dropbox для macOS