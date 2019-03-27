Dropbox - удобная программа, позволяющая пользователям хранить свои данные на серверах в облаке, получать к ним доступ с любого устройства и предоставлять доступ к ним другим пользователям. Сервис подходит для синхронизации, хранения и обмена данными как для IT разработчиков, так и простым пользователям.

При инсталляции на компьютере создается папка "My Dropbox", и после внесения в нее любого изменения, например, помещения туда нового файла, он тотчас же автоматически будет закачан на ваш аккаунт в сеть. Позволяет пользователю размещать файлы на удаленных серверах при помощи клиента или с использованием веб-интерфейса через браузер.

Особенности Dropbox:

Позволяет синхронизировать любые данные. Сохранит все ваши фотографии, документы, видео и любые другие файлы.

Поддерживает любой тип файлов.

Работать с сервисом можно откуда угодно.

Предоставление простого общего доступа. Можно посылать ссылки на конкретные файлы, фотографии или целые папки.

Поддерживает публикацию файлов в интернет и автоматическое обновление данных в интернет при обновлении на локальном компьютере.

Совместная работа над проектами.

Гарантия безопасности сохранения данных в Dropbox, при потери доступа к основному устройству (ПК, планшет, телефон).

Высокий уровень защищенности сервиса.

Внимание! Бесплатно предоставляются 2Gb дискового пространства (дополнительно можно заказать до 200Gb за отдельную плату).