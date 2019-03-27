Dropbox для macOS

Dropbox 69.4.102 для Mac

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Описание Dropbox 69.4.102 для MacОписание   Скачать Dropbox 69.4.102 для MacСКАЧАТЬ (152,59 Мб) Скриншоты Dropbox 69.4.102 для MacСкриншоты (3)   Статистика Dropbox 69.4.102 для MacСтатистика   Отзывы о Dropbox 69.4.102 для MacОтзывы (0)  
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Dropbox - удобная программа, позволяющая пользователям хранить свои данные на серверах в облаке, получать к ним доступ с любого устройства и предоставлять доступ к ним другим пользователям. Сервис подходит для синхронизации, хранения и обмена данными как для IT разработчиков, так и простым пользователям. 

При инсталляции на компьютере создается папка "My Dropbox", и после внесения в нее любого изменения, например, помещения туда нового файла, он тотчас же автоматически будет закачан на ваш аккаунт в сеть. Позволяет пользователю размещать файлы на удаленных серверах при помощи клиента или с использованием веб-интерфейса через браузер.

Особенности Dropbox:

  • Позволяет синхронизировать любые данные. Сохранит все ваши фотографии, документы, видео и любые другие файлы.
  • Поддерживает любой тип файлов.
  • Работать с сервисом можно откуда угодно.
  • Предоставление простого общего доступа. Можно посылать ссылки на конкретные файлы, фотографии или целые папки.
  • Поддерживает публикацию файлов в интернет и автоматическое обновление данных в интернет при обновлении на локальном компьютере.
  • Совместная работа над проектами.
  • Гарантия безопасности сохранения данных в Dropbox, при потери доступа к основному устройству (ПК, планшет, телефон).
  • Высокий уровень защищенности сервиса.

Внимание! Бесплатно предоставляются 2Gb дискового пространства (дополнительно можно заказать до 200Gb за отдельную плату).

Что нового в Dropbox 69.4.102 для Mac?
  • Регулярное обновление содержит много улучшений и исправлений
Dropbox
Dropbox
Dropbox
Статус программы Бесплатная
ОперационкаmacOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 671
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСравнение, Синхронизация - Файловый обмен
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Отзывы о программе Dropbox

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