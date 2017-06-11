Evaer Video Recorder for Skype - простое в использовании приложение для высококачественной записи голосовых и видеозвонков в Skype, сохраняя их на жестком диске в форматах MP3, AVI и MP4. Присутствует возможность записи как одиночных, так и групповых видеозвонков, а также имеется встроенный автоответчик.

Запись видеозвонков осуществляется одновременно как с Вашей вебкамеры, так и вебкамеры собеседника, при этом в опциях можно выбирать записывать только аудио или же вести запись с Вашей вебкамеры или камеры собеседника. В настройках можно менять параметры сжатия и разрешения видео, частоты кадров и пр.