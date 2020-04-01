Zoom для Windows

Zoom 4.6.8 (19178.0323)

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Описание Zoom 4.6.8 (19178.0323)Описание   Скачать Zoom 4.6.8 (19178.0323)СКАЧАТЬ (10,78 Мб) Скриншоты Zoom 4.6.8 (19178.0323)Скриншоты (7)   Статистика Zoom 4.6.8 (19178.0323)Статистика   Отзывы о Zoom 4.6.8 (19178.0323)Отзывы (0)  
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Zoom - стремительно набирающий популярность кроссплатформенный сервис видеоконференций с возможностью обмениваться сообщениями.

Данное приложение выделяется простотой использования, а также возможностью очень быстро запускать, присоединяться и участвовать в конференциях с использованием любого устройства. Конференции Zoom могут синхронизироваться с календарем и ретранслируют потоковые видеоконференции корпоративного уровня с ПК на мобильный телефон.

Ключевые особенности приложения:

  • Интегрированное HD-видео и аудио для конференций с поддержкой до 1000 видео-участников и 49 видео на экране.
  • Возможность записывать конференции на локальный накопитель или в облако, просматривать сгенерированные ИИ расшифровки, составлять заметки и планы действий.
  • Участники могут совместно использовать свои экраны и делать заметки для достижения максимальной интерактивности.
  • Поддержка планирования или запуска конференций через Outlook, Gmail или iCal.
  • Сквозное шифрование всех конференций, безопасность пользователя в зависимости от его роли, защита паролем, залы ожидания и перевод участника в режим ожидания.
  • Чаты в группах, поиск по истории, интеграция обмена файлами и 10-летний архив.
  • И многое другое...
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыIRC, ICQ, Messenger - IP-телефония
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Отзывы о программе Zoom

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