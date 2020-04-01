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5 Zoom - стремительно набирающий популярность кроссплатформенный сервис видеоконференций с возможностью обмениваться сообщениями. Данное приложение выделяется простотой использования, а также возможностью очень быстро запускать, присоединяться и участвовать в конференциях с использованием любого устройства. Конференции Zoom могут синхронизироваться с календарем и ретранслируют потоковые видеоконференции корпоративного уровня с ПК на мобильный телефон. Ключевые особенности приложения: Интегрированное HD-видео и аудио для конференций с поддержкой до 1000 видео-участников и 49 видео на экране.

Возможность записывать конференции на локальный накопитель или в облако, просматривать сгенерированные ИИ расшифровки, составлять заметки и планы действий.

Участники могут совместно использовать свои экраны и делать заметки для достижения максимальной интерактивности.

Поддержка планирования или запуска конференций через Outlook, Gmail или iCal.

Сквозное шифрование всех конференций, безопасность пользователя в зависимости от его роли, защита паролем, залы ожидания и перевод участника в режим ожидания.

Чаты в группах, поиск по истории, интеграция обмена файлами и 10-летний архив.

И многое другое...