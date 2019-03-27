Skype для Windows

Skype 8.42.0.60 / 7.41.0.101

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Описание Skype 8.42.0.60 / 7.41.0.101Описание   Скачать Skype 8.42.0.60 / 7.41.0.101СКАЧАТЬ (59,22 Мб) Скриншоты Skype 8.42.0.60 / 7.41.0.101Скриншоты (10)   Статистика Skype 8.42.0.60 / 7.41.0.101Статистика   Отзывы о Skype 8.42.0.60 / 7.41.0.101Отзывы (1017)  
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4.58 из 5, всего оценок - 4030
  • Рейтинг программы - 4.58 из 5
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Skype (Скайп) - одно из самых популярных кросс-платформенных приложений для IP-телефонии, позволяющее общаться с пользователями по всему миру. Для этого здесь предусмотрены голосовые и видеозвонки высокого качества, а также чат-переписка и видеосообщения. Сама программа полностью бесплатна - вы оплачиваете только услуги интернет-соединения.

Для начала, нужно пройти простую регистрацию и завести аккаунт. После этого любой абонент сервиса на любой платформе может связаться с вами и начать неограниченное общение. Добавив в адресную книгу своих друзей, по их сетевому статусу Вы всегда будете знать, находятся ли они онлайн или отошли по делам. Помимо этого, в Skype предусмотрена отправка файлов, можно организовывать общение в группах (конференции), прикреплять к своим сообщениям смайлы, анимационные стикеры и забавные видеоролики.

В качестве дополнительных платных услуг предлагается также несколько полезных функций, таких как звонки на обычные (стационарные и мобильные) телефоны, доступ к WiFi-сетям, отправку SMS-ок и др.

Но и это еще не все: через Скайп можно общаться даже с теми пользователями, которые не зарегистрированы в сервисе. Просто создайте новый разговор и отправьте ссылку на него друзьям и близким людям по электронной почте или через другой сервис мгновенных сообщений - зайдя по ссылке через любой браузер, можно точно так же полноценно переписываться и созваниваться с конкретным пользователем или даже целой группой людей.

Что касается безопасности, то разработчики сервиса гарантируют максимальную конфиденциальность и приватность личных данных: все общение между абонентами зашифровано и защищено от перехвата.

Основные особенности приложения:

  • Неограниченные временем и расстоянием звонки другим абонентам
  • Превосходное качество звука
  • Отображение статуса ваших друзей (в сети, нет на месте, не беспокоить и др.)
  • Отправка файлов, фотографий, видеороликов, списка контактов
  • Множество смайликов и эмодзи-гифок для проявления своего настроения и разнообразия общения
  • Все беседы зашифрованы для максимальной секретности
  • Работа со всеми брандмауэрами и роутерами без дополнительной настройки
Что нового в Skype 8.42.0.60 / 7.41.0.101?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Skype
Skype
Skype
Skype
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)61 / 3 619 016
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIP-телефония
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Отзывы о программе Skype

Татьяна про Skype 8.39.0.180 / 7.41.0.101 [22-02-2019]

Новая версия просто кашмар....верните старую.Все об этом просят.Какой маразм -эта новая версия.....
5 | 3 | Ответить

Лидия про Skype 8.39.0.180 / 7.41.0.101 [21-02-2019]

В новой версии скайпа невозможно настроить уведомления на рабочем столе о том, кто вошёл в сеть или вышел из неё. Это доставляет большое неудобство при работе с компьютером и скайпом. Как настроить уведомления на рабочем столе?
3 | 7 | Ответить

Нелька про Skype 8.39.0.180 / 7.41.0.101 [20-02-2019]

Верните ,пожалуйста классическую версию скайпа...ВСЁ было в полном порядке, без проблем.Зачем было , что-то изобретать , если 7,41 ВСЕХ устраивал ?7.почему Вы не слышите наши предложения ?? Мы же Ваши пользователи..
4 | | Ответить

Евдокия про Skype 8.39.0.180 / 7.41.0.101 [20-02-2019]

Новая версия мерзопакосная. Звонок отвратительный. Все наворочки свидетельствуют о бездарности разработчика. Все простое всегда гениально. Прислушайтесь к отзывам и не блокируйте скайп не навязывая новую версию. Принуждать -это подло а подлость всегда сработает против тебя.
3 | | Ответить

otlichnik1412 про Skype 8.39.0.180 / 7.41.0.101 [15-02-2019]

Поработал меньше недели. И всё. Уже не загружается. Как быть? Почему у разработчиков такое отношение к пользователям?
2 | | Ответить

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