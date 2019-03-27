Skype (Скайп) - одно из самых популярных кросс-платформенных приложений для IP-телефонии, позволяющее общаться с пользователями по всему миру. Для этого здесь предусмотрены голосовые и видеозвонки высокого качества, а также чат-переписка и видеосообщения. Сама программа полностью бесплатна - вы оплачиваете только услуги интернет-соединения.

Для начала, нужно пройти простую регистрацию и завести аккаунт. После этого любой абонент сервиса на любой платформе может связаться с вами и начать неограниченное общение. Добавив в адресную книгу своих друзей, по их сетевому статусу Вы всегда будете знать, находятся ли они онлайн или отошли по делам. Помимо этого, в Skype предусмотрена отправка файлов, можно организовывать общение в группах (конференции), прикреплять к своим сообщениям смайлы, анимационные стикеры и забавные видеоролики.

В качестве дополнительных платных услуг предлагается также несколько полезных функций, таких как звонки на обычные (стационарные и мобильные) телефоны, доступ к WiFi-сетям, отправку SMS-ок и др.

Но и это еще не все: через Скайп можно общаться даже с теми пользователями, которые не зарегистрированы в сервисе. Просто создайте новый разговор и отправьте ссылку на него друзьям и близким людям по электронной почте или через другой сервис мгновенных сообщений - зайдя по ссылке через любой браузер, можно точно так же полноценно переписываться и созваниваться с конкретным пользователем или даже целой группой людей.

Что касается безопасности, то разработчики сервиса гарантируют максимальную конфиденциальность и приватность личных данных: все общение между абонентами зашифровано и защищено от перехвата.

Основные особенности приложения: