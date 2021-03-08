Отзывы о программе Mail.Ru Агент

Николос Больше на агента касперского похож,собирает все данные что может собрать.Ставить не стоит.

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Владимир Разработчики, складывается такое впечатление, что просто измываются над пользователями. Ежедневно меняют интерфейс сайта, вход на почту с утра в старом формате, а после обеда по новому - сперва логин, нажмите далее страничка перезагрузится, потом пароль. ЗАЧЕМ? ведь было все просто сразу и логин и пароль вместе.

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Олег Включите 6.5 агент чтоб работал

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Азамат Разработчики нового агента - ебанаты конченные. У вас и так почти клиентов не осталось, зачем такую хуесосину придумали??? Тупо местами смайлы и кнопку "прикрепить" поменяли. Если мозгов на что-то большее не хватает, лучше вообще не трогать. Мозг - он нужен для того, чтобы им реально думать, а не хуйней страдать

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