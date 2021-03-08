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Mail.Ru Агент для Windows

Описание
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Оценка: 4.63/5 голосов - 2105
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.0.31477 / 10.0.30783 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:IP-телефония - IRC, ICQ, Messenger
Загрузок (сегодня/всего):2 / 787 792 | Статистика
Размер:59,22 Мб
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M-Агент - это удобная голосовая и видеосвязь, обмен сообщениями в популярных социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, ICQ, Jabber.

Кроме этого, Mail.Ru Агент - это бесплатная отправка SMS, конференции, музыкальный плеер, звонки на обычные телефоны, уведомления о действиях друзей в Моем Мире, обмен файлами, уведомления о новых письмах  и многое другое.

Особенности:

  • Уведомления о новых письмах. Теперь вам не нужно тратить время на проверку почты. Агент мгновенно сообщит о приходе нового письма в ваш почтовый ящик.
  • Сообщения в социальных сетях и мессенджерах. В Агенте вы можете общаться с друзьями из всех социальных сетей и мессенджеров (ICQ, Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, Jabber). Достаточно настроить соответствующую учетную запись.
  • Бесплатные видеозвонки в Агенте.
  • Поиск новых друзей. Лента активных пользователей, автоматический поиск в вашем городе и другие удобные функции в сервисе "Хочу общаться".
  • Групповые чаты.
  • Выбор темы оформления с помощью функции «Настройка цветов и тем».
  • Прогноз погоды. Агент покажет погоду в вашем городе на данный момент, а также подробный прогноз на сегодня и завтра.
  • Бесплатные SMS через большинство сотовых операторов России, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении.
  • Игры с друзьями прямо в Агенте.
  • Отправка файлов. Достаточно перетащить нужные файлы в окно диалога.
  • Публикация записей в личный микроблог.
  • Плавающие контакты. Разместите контакты собеседников, с которыми часто общаетесь, прямо на рабочем столе.
  • Дополнительные учетные записи. Вы можете пользоваться двумя и более учетными записями Агента одновременно.
  • Напоминания о днях рождения.
  • Просмотр фото и видео в окне чата. Просмотр доступен для видеороликов с Видео Mail.Ru и Youtube.
Что нового в Mail.Ru Агент 10.0.31477 / 10.0.30783?
  • Обновленный интерфейс и исправление ошибок для более удобной и быстрой работы.
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Отзывы о программе Mail.Ru Агент

Николос про Mail.Ru Агент 10.0.30504 / 6.5.9316 [04-03-2020]

Больше на агента касперского похож,собирает все данные что может собрать.Ставить не стоит.
22 | 1 | Ответить

Владимир про Mail.Ru Агент 10.0.20032 / 6.5.9316 [19-08-2019]

Разработчики, складывается такое впечатление, что просто измываются над пользователями. Ежедневно меняют интерфейс сайта, вход на почту с утра в старом формате, а после обеда по новому - сперва логин, нажмите далее страничка перезагрузится, потом пароль. ЗАЧЕМ? ведь было все просто сразу и логин и пароль вместе.
11 | 2 | Ответить

Олег про Mail.Ru Агент 10.0.20032 / 6.5.9316 [21-07-2019]

Включите 6.5 агент чтоб работал
5 | 3 | Ответить

Азамат про Mail.Ru Агент 10.0.20032 / 6.5.9316 [02-07-2019]

Разработчики нового агента - ебанаты конченные. У вас и так почти клиентов не осталось, зачем такую хуесосину придумали??? Тупо местами смайлы и кнопку "прикрепить" поменяли. Если мозгов на что-то большее не хватает, лучше вообще не трогать. Мозг - он нужен для того, чтобы им реально думать, а не хуйней страдать
18 | 2 | Ответить

vlad про Mail.Ru Агент 10.0.20032 / 6.5.9316 [14-06-2019]

До обновлялись,сделали такое дерьмо что хуже некуда,верните старые,рабочие мейл агент ру,Ну неужели вам самим не стыдно за эту программу?
12 | 2 | Ответить

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