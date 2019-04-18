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TeamSpeak 3.2.5 Client / 3.5.0 Server
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4.03 из 5, всего оценок - 383
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- Рейтинг программы - 4.03 из 5
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TeamSpeak - программа предназначена для голосового общения между пользователями через локальную сеть или Интернет посредством технологии VoIP. Состоит из клиентской и серверной части, которая способна обработать тысячи одновременных подключений. Вы можете создать свой канал, защищенный паролем, и общаться с друзьями.
Процесс общения представляет собой конференцию в реальном времени. Предназначена, прежде всего, для геймеров в онлайн и сетевых играх, но может использоваться везде, где необходима голосовая связь и координация большой группы людей. В отличие от других подобных программ, в TeamSpeak нет постоянного соединения, и передача происходит только в тот момент, когда кто-то говорит, то есть активация микрофона происходит либо по уровню шума, либо при нажатии определенной клавиши.
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Отзывы о программе TeamSpeak
user про TeamSpeak 3.1.3 Client / 3.0.13.6 Server [21-04-2017]
тимспик 3.1 не работает под ХП!!!! а 3.0 просто не коннектится, требует обновления на 3.1
1 | 4 | Ответить
Павел про TeamSpeak 3.0.18.1 Client / 3.0.12.1 Server [13-02-2016]
в рк хуже звук, шумит или помехи
7 | | Ответить
ваапап про TeamSpeak 3.0.18.1 Client / 3.0.11.4 Server [30-10-2015]
задротская фигня, зачем себе могз выносить этой фигней ? что это вообще, ни дизайна ничего, слева сетка которая дико напоминает 90-е года... бред
9 | 18 | Ответить
Руслан про TeamSpeak 3.0.18.1 Client / 3.0.11.4 Server [25-10-2015]
весь шлак но не то что надо однокласники вк хром боковая панель НО НЕ ТТТТСССССС!!!
2 | 1 | Ответить
Максат про TeamSpeak 3.0.18 Client / 3.0.11.4 Server [18-10-2015]
Установил ТС При запуске программы всплывает окно а там написано"Прекращена работа программы "TeamSpeak 3 Client " Возникшая проблемма привела к прекращению работы программы. Закройте эту программу" !!! Переустановил виндоус всеравно не работает! именно эта версия! В чем может быть проблема ??
29 | 23 | Ответить
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