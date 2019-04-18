TeamSpeak - программа предназначена для голосового общения между пользователями через локальную сеть или Интернет посредством технологии VoIP. Состоит из клиентской и серверной части, которая способна обработать тысячи одновременных подключений. Вы можете создать свой канал, защищенный паролем, и общаться с друзьями.

Процесс общения представляет собой конференцию в реальном времени. Предназначена, прежде всего, для геймеров в онлайн и сетевых играх, но может использоваться везде, где необходима голосовая связь и координация большой группы людей. В отличие от других подобных программ, в TeamSpeak нет постоянного соединения, и передача происходит только в тот момент, когда кто-то говорит, то есть активация микрофона происходит либо по уровню шума, либо при нажатии определенной клавиши.