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TeamSpeak для Windows

TeamSpeak 3.2.5 Client / 3.5.0 Server

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Описание TeamSpeak 3.2.5 Client / 3.5.0 ServerОписание   Скачать TeamSpeak 3.2.5 Client / 3.5.0 ServerСКАЧАТЬ (74,53 Мб) Скриншоты TeamSpeak 3.2.5 Client / 3.5.0 ServerСкриншоты (8)   Статистика TeamSpeak 3.2.5 Client / 3.5.0 ServerСтатистика   Отзывы о TeamSpeak 3.2.5 Client / 3.5.0 ServerОтзывы (12)  
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4.03 из 5, всего оценок - 383
  • Рейтинг программы - 4.03 из 5
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TeamSpeak - программа предназначена для голосового общения между пользователями через локальную сеть или Интернет посредством технологии VoIP. Состоит из клиентской и серверной части, которая способна обработать тысячи одновременных подключений. Вы можете создать свой канал, защищенный паролем, и общаться с друзьями.

Процесс общения представляет собой конференцию в реальном времени. Предназначена, прежде всего, для геймеров в онлайн и сетевых играх, но может использоваться везде, где необходима голосовая связь и координация большой группы людей. В отличие от других подобных программ, в TeamSpeak нет постоянного соединения, и передача происходит только в тот момент, когда кто-то говорит, то есть активация микрофона происходит либо по уровню шума, либо при нажатии определенной клавиши.

TeamSpeak
TeamSpeak
TeamSpeak
TeamSpeak
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)30 / 653 444
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIP-телефония
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Отзывы о программе TeamSpeak

user про TeamSpeak 3.1.3 Client / 3.0.13.6 Server [21-04-2017]

тимспик 3.1 не работает под ХП!!!! а 3.0 просто не коннектится, требует обновления на 3.1
1 | 4 | Ответить

Павел про TeamSpeak 3.0.18.1 Client / 3.0.12.1 Server [13-02-2016]

в рк хуже звук, шумит или помехи
7 | | Ответить

ваапап про TeamSpeak 3.0.18.1 Client / 3.0.11.4 Server [30-10-2015]

задротская фигня, зачем себе могз выносить этой фигней ? что это вообще, ни дизайна ничего, слева сетка которая дико напоминает 90-е года... бред
9 | 18 | Ответить

Руслан про TeamSpeak 3.0.18.1 Client / 3.0.11.4 Server [25-10-2015]

весь шлак но не то что надо однокласники вк хром боковая панель НО НЕ ТТТТСССССС!!!
2 | 1 | Ответить

Максат про TeamSpeak 3.0.18 Client / 3.0.11.4 Server [18-10-2015]

Установил ТС При запуске программы всплывает окно а там написано"Прекращена работа программы "TeamSpeak 3 Client " Возникшая проблемма привела к прекращению работы программы. Закройте эту программу" !!! Переустановил виндоус всеравно не работает! именно эта версия! В чем может быть проблема ??
29 | 23 | Ответить

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