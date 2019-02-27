Viber - десктопная версия популярного мобильного приложения для IP-телефонии, с помощью которого можно свободно отправлять сообщения, совершать голосовые и видеовызовы (HD качество) другим пользователям Viber, вне зависимости от того каким устройством они пользуются, к какой сети подключены и в какой стране находятся.
Программа автоматически синхронизирует с мобильным устройством контакты пользователя, а также историю звонков и сообщений. Кроме того присутствует возможность обмениваться стикерами, фотографиями, смайлами, проводить групповые чаты и пр.
Примечание! Для использования программы на ПК необходимо чтобы Viber был установлен на вашем мобильном телефоне.
Отправляйте текстовые сообщения, используйте голосовой чат, создавайте выделенные каналы связи - все это, и многое другое доступно с Discord. Малое потребление
Отзывы о программе Viber
alex про Viber 9.9.6.53 [22-01-2019]
помогите перенести сообщения/историю с компьютера на телефон! 4 | | Ответить
Рустам про Viber 7.9.0.3 [30-12-2017]
При запуске Вайбера на ПК несколько раз кликнул "прислать код на телефон" и исчерпал количество возможных попыток (так пишет программа на английском языке). После этого не могу установить этот код и программа блокируется. Кто что посоветует в этой ситуации? При этом я уже программу полностью удалял и снова устанавливал, но она не хочет по моему номеру телефона давать код 7 | 11 | Ответить
Stasya про Viber 6.9.5.1170 [26-09-2017]
После обновления на ПК, в настойках исчез пункт "не сохранять историю". Я использую VIBER рабочем компьютере и совсем не хочу, чтобы все могли ее читать!Раньше при выходе из VIBER все удалялась. а теперь нужно самостоятельно все чистить! В свое время перестала по этой же причине использовать ICQ! 6 | | Ответить
Александра про Viber 6.5.5 [31-01-2017]
После обновления, перестало показывать статус исходящего сообщения "доставлено", "просмотрено", фу, в настройках голяк 5 | 1 | Ответить
Вячеслав про Viber 6.0.5 [20-06-2016]
Скачиваю вибер с оф.сайта,там троян.Скачал с серверов softportal-всё нормально никаких вирусов! 6 | 2 | Ответить
Млекобот в ответ Вячеслав про Viber 6.8.5.1318 [08-07-2017]