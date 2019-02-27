Viber для Windows

Viber 10.2.0.38

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Описание Viber 10.2.0.38Описание   Скачать Viber 10.2.0.38СКАЧАТЬ (86,65 Мб) Скриншоты Viber 10.2.0.38Скриншоты (2)   Статистика Viber 10.2.0.38Статистика   Отзывы о Viber 10.2.0.38Отзывы (12)  
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3.67 из 5, всего оценок - 38
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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Viber - десктопная версия популярного мобильного приложения для IP-телефонии, с помощью которого можно свободно отправлять сообщения, совершать голосовые и видеовызовы (HD качество) другим пользователям Viber, вне зависимости от того каким устройством они пользуются, к какой сети подключены и в какой стране находятся.

Программа автоматически синхронизирует с мобильным устройством контакты пользователя, а также историю звонков и сообщений. Кроме того присутствует возможность обмениваться стикерами, фотографиями, смайлами, проводить групповые чаты и пр.

Примечание! Для использования программы на ПК необходимо чтобы Viber был установлен на вашем мобильном телефоне.

Скриншоты Viber:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)9 / 29 196
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger - IP-телефония
 Программа Viber отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Viber

alex про Viber 9.9.6.53 [22-01-2019]

помогите перенести сообщения/историю с компьютера на телефон!
4 | | Ответить

Рустам про Viber 7.9.0.3 [30-12-2017]

При запуске Вайбера на ПК несколько раз кликнул "прислать код на телефон" и исчерпал количество возможных попыток (так пишет программа на английском языке). После этого не могу установить этот код и программа блокируется. Кто что посоветует в этой ситуации? При этом я уже программу полностью удалял и снова устанавливал, но она не хочет по моему номеру телефона давать код
7 | 11 | Ответить

Stasya про Viber 6.9.5.1170 [26-09-2017]

После обновления на ПК, в настойках исчез пункт "не сохранять историю". Я использую VIBER рабочем компьютере и совсем не хочу, чтобы все могли ее читать!Раньше при выходе из VIBER все удалялась. а теперь нужно самостоятельно все чистить! В свое время перестала по этой же причине использовать ICQ!
6 | | Ответить

Александра про Viber 6.5.5 [31-01-2017]

После обновления, перестало показывать статус исходящего сообщения "доставлено", "просмотрено", фу, в настройках голяк
5 | 1 | Ответить

Вячеслав про Viber 6.0.5 [20-06-2016]

Скачиваю вибер с оф.сайта,там троян.Скачал с серверов softportal-всё нормально никаких вирусов!
6 | 2 | Ответить

Млекобот в ответ Вячеслав про Viber 6.8.5.1318 [08-07-2017]

Ты серьезно?
7 | | Ответить

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