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MEGOGO для Android

MEGOGO 3.1.5 для Android

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Описание MEGOGO 3.1.5 для AndroidОписание   Скачать MEGOGO 3.1.5 для AndroidСКАЧАТЬ (8,95 Мб) Скриншоты MEGOGO 3.1.5 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика MEGOGO 3.1.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о MEGOGO 3.1.5 для AndroidОтзывы (1)  
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3.58 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 3.58 из 5
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MEGOGO – большая коллекция фильмов, сериалов, мультфильмов и другого видеконтента. Приложение автоматически выбирает качество видеофайла, в зависимости от качества интернета, для лучшей работы рекомендуется беспроводная связь Wi-Fi. Для воспроизведения контента, приложение использует уже установленные видеоплееры.

Особенности приложения:

  • Более 24 000 бесплатных видео в формате Full HD.
  • Поддержка Google Chromecast.
  • Быстрый поиск по названиям, жанрам, актерам и другим критериям.
  • Интерактивные HD-каналы.
Что нового в MEGOGO 3.1.5 для Android?
  • Исправили мелкие ошибки, улучшили стабильность работы приложения.
Скриншоты MEGOGO:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 28 604
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
 Программа MEGOGO отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе MEGOGO

Вадим про MEGOGO.NET 2.9.30 для Android [25-02-2017]

Приложение плохое, много платного, а известного фильма "Телепорт" вообще нет. Качать не рекомендую.
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