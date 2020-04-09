Mirrativ для Android

Mirrativ 8.59.0 для Android

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Описание Mirrativ 8.59.0 для AndroidОписание   Скачать Mirrativ 8.59.0 для AndroidСКАЧАТЬ (27,07 Мб) Скриншоты Mirrativ 8.59.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Mirrativ 8.59.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Mirrativ 8.59.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Mirrativ - приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно транслировать в Интернет абсолютно все что происходит на экране вашего мобильного устройства, будь то игра, приложение или просто серфинг по сети.

У стримера присутствует возможность взаимодействовать со своими зрителями в режиме реального времени, читать их комментарии, добавлять к трансляции видео с фронтальной камеры, используя эффект Картинка в картинке, а фоловеры могут оставлять свои отзывы к трансляции, искать и подписываться на выбранных авторов, получать уведомления о начале стрима и др.

Mirrativ
Mirrativ
Mirrativ
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 794
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
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Отзывы о программе Mirrativ

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Отзывов о программе Mirrativ 8.59.0 для Android пока нет, можете добавить...

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