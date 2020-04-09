Mirrativ - приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно транслировать в Интернет абсолютно все что происходит на экране вашего мобильного устройства, будь то игра, приложение или просто серфинг по сети.

У стримера присутствует возможность взаимодействовать со своими зрителями в режиме реального времени, читать их комментарии, добавлять к трансляции видео с фронтальной камеры, используя эффект Картинка в картинке, а фоловеры могут оставлять свои отзывы к трансляции, искать и подписываться на выбранных авторов, получать уведомления о начале стрима и др.