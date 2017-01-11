MalwarebytesAdwCleaner - небольшая полезная утилита, которая позволяет эффективно бороться с различного рода нежелательным и рекламным ПО (как например тулбары, разнообразные надстройки и т.д.), проникающим на ПК при инсталляции приложений, скачанных из сети Интернет. Программа сканирует компьютер на наличие потенциально опасных объектов и отображает результаты в текстовом документе, что дает возможность пользователю определить файлы и ключи реестра, от которых необходимо избавиться.
Следует отметить, что процесс удаления завершается только после перезагрузки системы, причем ее нельзя отменить, поэтому рекомендуется перед началом работы закрыть все приложения. Программа не требует инсталляции и может работать с любых носителей.
Что нового в AdwCleaner 6.042?
Азербайджанский перевод.
Более агрессивное обнаружение поддельных профилей Firefox.
Программа ЛУЧШАЯ!!!!
Долго не мог избавиться от кучи открывающихся непонятных сайтов. Теперь все ок. 1 | | Ответить
Слава про AdwCleaner 6.021 [16-10-2016]
Последняя версия хрень какая то , чистит только папки , файлы и реестр, а где браузеры, пфф
Старые версии в 100 раз лучше 1 | 3 | Ответить
Krit в ответ Слава про AdwCleaner 6.030 [23-10-2016]
Руки вытяни с одного места. Все там есть и прекрасно работает. | | Ответить
Ирина в ответ Слава про AdwCleaner 6.030 [29-10-2016]
Раньше пользовалась этой программой и всё было хорошо.В этот раз сколько пытаюсь чистит этой версией и всё сразу останавливается.Самое главное,что ещё и название поменяли.Начинается чистка и всё,ступор.Пробовала галочки снимать--не двигается,перезагружала комп,перестала галочки сним ать--снова ступор.Что с программой сделали,не понятно.Один раз попробовала оставить на 30 минут,так всё и стояло.Действителшьно,хрень,а не версия! | 1 | Ответить
Айдар про AdwCleaner 5.200 [28-09-2016]
После очистки (причем во время очистки пришлось снять галочку с клиента мэйл.ру, который мне нужен был) почему-то долго загружался компьютер, и система стала жрать больше памяти и больше грузить процессор. Без понятия, почему. | 2 | Ответить
inimicos про AdwCleaner 5.200 [21-09-2016]
Куда полезнее программа,чем большинство антивирусов.Например с помощью Avast сканирую mail.ru updater,avast пишет что всё в норме.А Adwcleaner почистил всё быстро и качественно и это без предварительной установки. 1 | 1 | Ответить
Андрей про AdwCleaner 5.200 [18-09-2016]
Реально помогающая программа!!! удалила кучу неизвестного хлама, тормозящего комп.. теперь все летает. | | Ответить