Утилита Disable Windows Defender предназначена для управления встроенными средствами защиты Windows и позволяет пользователю при необходимости отключить системный антивирус. Приложение предоставляет простой графический интерфейс, состоящий из одного окна. В нем отображается текущий статус работы Windows Defender, а также доступна кнопка для его отключения. После нажатия пользователь получает системное уведомление с инструкцией о необходимости предварительно выключить функцию "Защита от несанкционированного доступа".

Disable Windows Defender не изменяет другие системные настройки, а лишь управляет состоянием встроенного антивируса. При повторном включении Windows Defender вручную приложение требует перезапуска, чтобы корректно обновить статус в окне программы.

Основные возможности Disable Windows Defender: