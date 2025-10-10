Disable Windows Defender для Windows
|СКАЧАТЬ
Утилита Disable Windows Defender предназначена для управления встроенными средствами защиты Windows и позволяет пользователю при необходимости отключить системный антивирус. Приложение предоставляет простой графический интерфейс, состоящий из одного окна. В нем отображается текущий статус работы Windows Defender, а также доступна кнопка для его отключения. После нажатия пользователь получает системное уведомление с инструкцией о необходимости предварительно выключить функцию "Защита от несанкционированного доступа".
Disable Windows Defender не изменяет другие системные настройки, а лишь управляет состоянием встроенного антивируса. При повторном включении Windows Defender вручную приложение требует перезапуска, чтобы корректно обновить статус в окне программы.
Основные возможности Disable Windows Defender:
- Отображение текущего состояния Windows Defender в режиме реального времени.
- Возможность отключения встроенного антивируса одним нажатием.
- Уведомление о необходимости отключения "Защиты от несанкционированного доступа".
- Простая структура интерфейса без лишних элементов.
- Автоматическая активация Windows Defender в случае его повторного включения пользователем.
- Работа в рамках системных ограничений без изменения других параметров ОС.
