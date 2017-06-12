Soft4Boost Disk Cleaner для Windows

Soft4Boost Disk Cleaner 9.8.1.789

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Описание Soft4Boost Disk Cleaner 9.8.1.789Описание   Скачать Soft4Boost Disk Cleaner 9.8.1.789СКАЧАТЬ (19,81 Мб) Скриншоты Soft4Boost Disk Cleaner 9.8.1.789Скриншоты (6)   Статистика Soft4Boost Disk Cleaner 9.8.1.789Статистика   Отзывы о Soft4Boost Disk Cleaner 9.8.1.789Отзывы (2)  
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4.40 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.40 из 5
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Disk Cleaner – приложение c с большим набором функций, позволяющее сохранить систему Windows чистой, что обеспечивает более стабильную и быструю работу работу компьютера.

С помощью программы можно:

  • удалять информацию, которая больше не используется, осталась после неполной деинсталяции приложений или неправильного удаления программ, или служит для активации вредоносного ПО,
  • избавляться от ненужных временных файлов, созданных разными приложениями или операционной системой,
  • удалять временные данные браузера (кеш),
  • удалять ярлыки, которые ссылаются на неправильное расположение,
  • мгновенно очищать корзину,
  • улалять неиспользуемые пустые папки,
  • удалять дубликатов файлов.
Что нового в Soft4Boost Disk Cleaner 9.8.1.789?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Soft4Boost Disk Cleaner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 420
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация - Реестр, Автозагрузка
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Отзывы о программе Soft4Boost Disk Cleaner

Ralf про Soft4Boost Disk Cleaner 7.6.9.337 [21-10-2014]

Периодически появляется сообщение:
Программа Soft4Boost Disk Cleaner
не работает...
Предложение от Windows закрыть программу.
Программа не работает!
Служба поддержки не выполнила свою задачу!
Был невынужден удалить!
| 1 | Ответить

андрей про Soft4Boost Disk Cleaner 7.4.3.295 [19-06-2014]

самая Х*ёвая программа которую только знаю.ноут мне запартачила никогда не качайте её
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