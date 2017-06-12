MSI Afterburner 4.3.0 Final
MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон видеокарт NVIDIA и AMD. Утилита включает в себя
Mem Reduct 3.2.1
Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой памяти, улучшив тем самым быстродействие и отклик системы. Дает
ParkControl 1.2.7.2
ParkControl - простенькая бесплатная утилита, которая позволяет настраивать отдельные параметры центрального процессора для наилучшей производительности вашего
CCleaner 5.30.6065
CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря
AVG PC Tuneup 16.74.2.60831
AVG PC Tuneup - отличный инструмент, который поможет увеличить производительность ПК, очистить диск от мусора, повысить быстродействие и скорость работы системы.
Destroy Windows 10 Spying 1.6 Build 722
Destroy Windows 10 Spying - небольшая портативная утилита, с помощью которой можно быстро и легко отключить в Windows 10 параметры телеметрии, отвечающие за