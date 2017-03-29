AOMEI Backupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, которые могут возникнуть при различных сбоях системы.
Приложение поддерживает резервное копирование системы, дисков и разделов, восстановление системы, дисков, разделов, копирование дисков и др. Интерфейс программы очень прост и будет доступен широкому кругу пользователей, позволяя легко освоить технологии резервного копирования и восстановления данных.
Особенность данной утилиты состоит в поддержке технологии Microsoft - VSS, которая позволяет выполнять процесс резервного копирования, не закрывая запущенные приложения, что очень удобно, т.к. резервная копия может быть создана вовремя работы на ПК.
Программа чудесная! Простая и быстрая, ничем не уступает Акронису. Восстанавливает без заморочек, архивирует с умеренным сжатием. Испытал "в бою", не подвела. | | Ответить
(ерж про AOMEI Backupper 1.6 [19-04-2014]
У меня не пошла (может потому, что пиратская сборка винды), требует обновления каких-то драйверов, дополнительно загрузить причендалы: MagicISO, пакет Windows® AIK для Windows® 7 с официального сайта Центра загрузок Microsoft. Нет чтоб сразу в сборе, так надо ещё и суетится. | | Ответить
Андрей про AOMEI Backupper 1.6 [10-09-2013]
Отличная замена Акронису! Всё восстановила. Также пользуюсь бесплатной AOMEI Partition Assistant Standard Edition. | | Ответить
strimmen про AOMEI Backupper 1.6 [03-09-2013]
Ребята, юзайте эту прогу. Она великолепна, не перегружена функциями, проста, понятна, очень качественна. Оценка 5+ | | Ответить
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