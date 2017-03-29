AOMEI Backupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, которые могут возникнуть при различных сбоях системы.

Приложение поддерживает резервное копирование системы, дисков и разделов, восстановление системы, дисков, разделов, копирование дисков и др. Интерфейс программы очень прост и будет доступен широкому кругу пользователей, позволяя легко освоить технологии резервного копирования и восстановления данных.

Особенность данной утилиты состоит в поддержке технологии Microsoft - VSS, которая позволяет выполнять процесс резервного копирования, не закрывая запущенные приложения, что очень удобно, т.к. резервная копия может быть создана вовремя работы на ПК.