AOMEI Backupper для Windows

AOMEI Backupper 4.0.3

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание AOMEI Backupper 4.0.3Описание   Скачать AOMEI Backupper 4.0.3СКАЧАТЬ (83,06 Мб) Скриншоты AOMEI Backupper 4.0.3Скриншоты (7)   Статистика AOMEI Backupper 4.0.3Статистика   Отзывы о AOMEI Backupper 4.0.3Отзывы (4)  
Оцените программу!
4.79 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.79 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

AOMEI Backupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, которые могут возникнуть при различных сбоях системы.

Приложение поддерживает резервное копирование системы, дисков и разделов, восстановление системы, дисков, разделов, копирование дисков и др. Интерфейс программы очень прост и будет доступен широкому кругу пользователей, позволяя легко освоить технологии резервного копирования и восстановления данных.

Особенность данной утилиты состоит в поддержке технологии Microsoft - VSS, которая позволяет выполнять процесс резервного копирования, не закрывая запущенные приложения, что очень удобно, т.к. резервная копия может быть создана вовремя работы на ПК.

Скриншоты AOMEI Backupper:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 3 840
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование

Отзывы о программе AOMEI Backupper

ValerKa про AOMEI Backupper 2.0.1 [27-10-2014]

Программа чудесная! Простая и быстрая, ничем не уступает Акронису. Восстанавливает без заморочек, архивирует с умеренным сжатием. Испытал "в бою", не подвела.
| | Ответить

(ерж про AOMEI Backupper 1.6 [19-04-2014]

У меня не пошла (может потому, что пиратская сборка винды), требует обновления каких-то драйверов, дополнительно загрузить причендалы: MagicISO, пакет Windows® AIK для Windows® 7 с официального сайта Центра загрузок Microsoft. Нет чтоб сразу в сборе, так надо ещё и суетится.
| | Ответить

Андрей про AOMEI Backupper 1.6 [10-09-2013]

Отличная замена Акронису! Всё восстановила. Также пользуюсь бесплатной AOMEI Partition Assistant Standard Edition.
| | Ответить

strimmen про AOMEI Backupper 1.6 [03-09-2013]

Ребята, юзайте эту прогу. Она великолепна, не перегружена функциями, проста, понятна, очень качественна. Оценка 5+
| | Ответить

Читать все отзывы (4) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Резервное копирование"
 

WinHex 19.2

WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими дисками, дискетами, CD- ROM, DVD, ZIP, Smart Media, Compact Flash memory cards и прочими носителями, при этом поддерживается FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, CDFS

R-Drive Image 6.0 build 6015

R-Drive Image - утилита для резервного копирования данных и создания полных образов выбранных разделов или всего жесткого диска. Готовый образ можно записать на USB-носитель или CD/DVD-диск, что дает возможность при необходимости восстановить систему

Norton Ghost 15.0.0.35659

Norton Ghost включает развитые возможности архивации и восстановления данных для персональных компьютеров

Paragon Hard Disk Manager 15 10.1.25.294

Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких дисков, установки и запуска нескольких ОС, создания резервных копий ваших данных. Hard Disk Manager - универсальный комплект утилит для работы с жестким диском

Acronis True Image 2017 21.0 Build 6116

Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и отдельных разделов Windows, благодаря чему любые данные и приложения могут быть восстановлены в любой момент. Работает с любыми устройства хранения данных

Macrium Reflect 6.3.1665 Free

Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного копирования данных. К достоинствам программы следует отнести возможность создания образа системы "на лету" без перезагрузки, высокую скорость работы

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Mozilla Firefox

PicturesToExe

uTorrent

Adobe Reader

Weather Watcher Live

SiSoftware Sandra Lite

WavePad

AIDA64 Extreme Edition

EMDB

Virtual DJ

Google Chrome

RoboForm

Total Commander

XviD4PSP

GPU-Z

Skype

iTunes

Балаболка

Opera

Adguard

 
 