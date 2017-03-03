PaperScan - универсальная программа для сканирования различных документов. Отличительной особенностью данного инструмента от других подобных продуктов является возможность управления любым сканером, в том числе и сетевыми сканерами (TWAIN или WIA протоколы). Вместе с тем утилита проста в использовании, не перегружена "лишними" опциями, и позволит освоить свой функционал даже новичку.

Приложение обеспечивает подачу документов, работу со всеми типами изображений, есть возможность удаления следов пробивки отверстий и ненужных границ, поддерживается преобразование в черно-белые изображения, оттенки серого или цветные, настраиваются цвета (яркость, контраст, насыщенность, гамма), доступны различные фильтры и эффекты, а также много других функций. Программа будет полезной всем, кто так или иначе сталкивается с необходимостью сканирования и обработкой полученных изображений.