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SoundVolumeView для Windows

SoundVolumeView 1.55

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Описание SoundVolumeView 1.55Описание   Скачать SoundVolumeView 1.55СКАЧАТЬ (77 Кб) Скриншоты SoundVolumeView 1.55Скриншоты (2)   Статистика SoundVolumeView 1.55Статистика   Отзывы о SoundVolumeView 1.55Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 13
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SoundVolumeView - простая утилита, отображающая общую информацию о всех активных звуковых компонентах в системе, текущем уровне громкости, и позволяет мгновенно отключать/включать найденные звуковые компоненты. Также программа позволяет сохранить звуковой профиль в файл, содержащий текущий уровень громкости и выключенные/включенные устройства, после чего файл может быть загружен в любое время и установленные настройки будут задействованы.

Кроме того, включена обширная поддержка командной строки, которая позволяет сохранять/загружать профили, изменять текущий объем каждой звуковой компоненты и отключать/включать микрофон каждого звукового устройства без отображения пользовательского интерфейса.

Скриншоты SoundVolumeView:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 172
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе SoundVolumeView

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