SoundVolumeView - простая утилита, отображающая общую информацию о всех активных звуковых компонентах в системе, текущем уровне громкости, и позволяет мгновенно отключать/включать найденные звуковые компоненты. Также программа позволяет сохранить звуковой профиль в файл, содержащий текущий уровень громкости и выключенные/включенные устройства, после чего файл может быть загружен в любое время и установленные настройки будут задействованы.

Кроме того, включена обширная поддержка командной строки, которая позволяет сохранять/загружать профили, изменять текущий объем каждой звуковой компоненты и отключать/включать микрофон каждого звукового устройства без отображения пользовательского интерфейса.