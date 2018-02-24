SuperCopier - приложение, основное назначение которого копировать или перемещать большие объемы данных в пределах нескольких дисков или локальной сети.
Данная программа может полностью заменить стандартные средства копирования ОС Windows, и, кроме этого, обладает рядом полезных свойств, таких как, отображение скорости и времени передачи данных, ограничение скорости передачи и другие.
Также, SuperCopier может создавать и обрабатывать списки файлов для копирования и их автоматического переименования. В добавок ко всему, утилитой поддерживается докачивание данных после сбоев соединения.
UltraCopier - инструмент, предназначенный для быстрого копирования и перемещения больших объемов данных, например видеофайлов, на несколько дисков или по локальной
Отзывы о программе SuperCopier
Иван про SuperCopier 4.0.1.13 [18-03-2017]
ЧТО ОНИ СДЕЛАЛИ С МОИМ СУПЕРКОПИРОМ... (А ЗА ПЕРЕВОД, Да - охотоа дать лопатой в нос) | | Ответить
Олег про SuperCopier 4.0.1.13 [22-10-2015]
Я много лет пользовался Суперкопером 2. Была отличная прога. Недавно перешел на 64-битную систему, где старая прога перестала выполнять свою функцию (включается, но не перехватывает копирование). Прищлось обновиться (что я просто ненавижу и делаю только когда вопрос ребром). К сожалению, как это часто бывает, новая версия гораздо хуже старой. Перевод на русский сделан так, будто переводили какие-то чурки или макаки. Ладно, оставил английский. Меню настроек сделано через задницу. И самое главное - исчезла настройка "сохранять положение окна копирования", т.е. оно всегда будет появляться в центре экрана, а никак не в уголке. Кроме этого окно копирования зачем-то увеличили в 2 раза.
Пользоваться в принципе можно, но гораздо хуже старой. | | Ответить
Александр в ответ Олег про SuperCopier 4.0.1.13 [17-11-2015]
Ищите на ру-борде мою версию (текущая версия 2.3.5).
Я много чего добавил: скины, фон, звуки и прочее...
Есть версии и для х86 и для х64 систем.
Ссылка: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&bm=1&topic=35785&start=180#lt 1 | | Ответить
Олег в ответ Александр про SuperCopier 1.2.3.6 [31-05-2017]
Александр, отвечаю спустя полтора года. Решил поискать новую версию и попал на эту же страницу, а тут ваш комент. Скачал вашу версию, вы исправили абсолютно все минусы, которые я описывал - и настройки, и вид и перевод теперь отличные. Правда со скинами вы переборщили, их очень много и у всех стилистика устаревшая на 20 лет, но скинами можно и не пользоваться. Сама прога снова работает как в старые добрые времена, спасибо за вашу работу. | | Ответить
Олег в ответ Олег про SuperCopier 1.2.3.6 [15-11-2017]