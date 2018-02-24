Также, SuperCopier может создавать и обрабатывать списки файлов для копирования и их автоматического переименования. В добавок ко всему, утилитой поддерживается докачивание данных после сбоев соединения.

Данная программа может полностью заменить стандартные средства копирования ОС Windows, и, кроме этого, обладает рядом полезных свойств, таких как, отображение скорости и времени передачи данных, ограничение скорости передачи и другие.