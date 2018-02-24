SuperCopier для Windows

SuperCopier 1.4.0.3

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Описание SuperCopier 1.4.0.3Описание   Скачать SuperCopier 1.4.0.3СКАЧАТЬ (12,29 Мб) Скриншоты SuperCopier 1.4.0.3Скриншоты (6)   Статистика SuperCopier 1.4.0.3Статистика   Отзывы о SuperCopier 1.4.0.3Отзывы (7)  
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4.59 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
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SuperCopier - приложение, основное назначение которого копировать или перемещать большие объемы данных в пределах нескольких дисков или локальной сети.

Данная программа может полностью заменить стандартные средства копирования ОС Windows, и, кроме этого, обладает рядом полезных свойств, таких как, отображение скорости и времени передачи данных, ограничение скорости передачи и другие.

Также, SuperCopier может создавать и обрабатывать списки файлов для копирования и их автоматического переименования. В добавок ко всему, утилитой поддерживается докачивание данных после сбоев соединения.

Основные особенности программы:

  • пауза и возобновление перемещения файлов;
  • контроль и расчет скорости копирования;
  • подробное отображение прогресса копирования;
  • редактирование списка копирования;
  • журнал ошибок;
  • сохранение и загрузка списка копирования.
Скриншоты SuperCopier:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 11 764
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры
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Отзывы о программе SuperCopier

Иван про SuperCopier 4.0.1.13 [18-03-2017]

ЧТО ОНИ СДЕЛАЛИ С МОИМ СУПЕРКОПИРОМ... (А ЗА ПЕРЕВОД, Да - охотоа дать лопатой в нос)
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Олег про SuperCopier 4.0.1.13 [22-10-2015]

Я много лет пользовался Суперкопером 2. Была отличная прога. Недавно перешел на 64-битную систему, где старая прога перестала выполнять свою функцию (включается, но не перехватывает копирование). Прищлось обновиться (что я просто ненавижу и делаю только когда вопрос ребром). К сожалению, как это часто бывает, новая версия гораздо хуже старой. Перевод на русский сделан так, будто переводили какие-то чурки или макаки. Ладно, оставил английский. Меню настроек сделано через задницу. И самое главное - исчезла настройка "сохранять положение окна копирования", т.е. оно всегда будет появляться в центре экрана, а никак не в уголке. Кроме этого окно копирования зачем-то увеличили в 2 раза.
Пользоваться в принципе можно, но гораздо хуже старой.
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Александр в ответ Олег про SuperCopier 4.0.1.13 [17-11-2015]

Ищите на ру-борде мою версию (текущая версия 2.3.5).
Я много чего добавил: скины, фон, звуки и прочее...
Есть версии и для х86 и для х64 систем.
Ссылка: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&bm=1&topic=35785&start=180#lt
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Олег в ответ Александр про SuperCopier 1.2.3.6 [31-05-2017]

Александр, отвечаю спустя полтора года. Решил поискать новую версию и попал на эту же страницу, а тут ваш комент. Скачал вашу версию, вы исправили абсолютно все минусы, которые я описывал - и настройки, и вид и перевод теперь отличные. Правда со скинами вы переборщили, их очень много и у всех стилистика устаревшая на 20 лет, но скинами можно и не пользоваться. Сама прога снова работает как в старые добрые времена, спасибо за вашу работу.
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Олег в ответ Олег про SuperCopier 1.2.3.6 [15-11-2017]

работает отлично
спасибо
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Ассер про SuperCopier 4.0.1.13 [03-09-2015]

это СуперГимор! ШЛАК. Вот раньше да, был СУПЕРкопир. На хрушке не работает, вылетает с ошибкой, да и настройки ипанутые.
Ищите старую версию, для "хр"
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pitbullko про SuperCopier 4.0.1.13 [18-07-2015]

Разросся этот суперкопир. Вторая версия весила 500 кб всего!
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