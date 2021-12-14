One Commander для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Milos Paripovic
|Категория:
|Файловые менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|45,61 Мб
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One Commander - это современный двухпанельный файловый менеджер для Windows 10 и Windows 11, который включает в себя вкладки, навигацию по колонкам, встроенный предварительный просмотр, и огромное количество настроек внешнего вида приложения. Программа бесплатна для домашнего использования и не содержит рекламы. Также к достоинствам приложения можно отнести то, что она не треюует инсталляции на ПК, а соответственно ее можно хранить на любых внешних носителях, и она абсолютно не оставляет следов в системном реестре.
Доступны все стандартные инструменты для работы с файлами: просмотр, копирование, перемещение или переименовывание файлов. Благодаря двухпанельному интерфейсу и поддержке вкладок, можно легко переключаться между ними и получать доступ к нужным каталогам. Присутствует возможность создавать новые папки или копировать, перемещать, переименовывать, дублировать и удалять элементы со своего ПК, облачного хранилища или съемных дисков.
Ключевые особенности One Commander:
- двухпанельный файловый менеджер;
- поддержка вкладок;
- навигацию по колонкам;
- предварительный просмотр файлов;
- возможность переключения между горизонтальной и вертикальной раскладкой столбцов;
- выбор темы оформления;
- выбор иконок папок и файлов;
- настройка размера панелей;
- работа в фоновом режиме из системного трея;
- и многое другое...
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