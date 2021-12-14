One Commander - это современный двухпанельный файловый менеджер для Windows 10 и Windows 11, который включает в себя вкладки, навигацию по колонкам, встроенный предварительный просмотр, и огромное количество настроек внешнего вида приложения. Программа бесплатна для домашнего использования и не содержит рекламы. Также к достоинствам приложения можно отнести то, что она не треюует инсталляции на ПК, а соответственно ее можно хранить на любых внешних носителях, и она абсолютно не оставляет следов в системном реестре.

Доступны все стандартные инструменты для работы с файлами: просмотр, копирование, перемещение или переименовывание файлов. Благодаря двухпанельному интерфейсу и поддержке вкладок, можно легко переключаться между ними и получать доступ к нужным каталогам. Присутствует возможность создавать новые папки или копировать, перемещать, переименовывать, дублировать и удалять элементы со своего ПК, облачного хранилища или съемных дисков.

Ключевые особенности One Commander: