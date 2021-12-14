One Commander для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.2.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
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Категория:Файловые менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:45,61 Мб
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One Commander - это современный двухпанельный файловый менеджер для Windows 10 и Windows 11, который включает в себя вкладки, навигацию по колонкам, встроенный предварительный просмотр, и огромное количество настроек внешнего вида приложения. Программа бесплатна для домашнего использования и не содержит рекламы. Также к достоинствам приложения можно отнести то, что она не треюует инсталляции на ПК, а соответственно ее можно хранить на любых внешних носителях, и она абсолютно не оставляет следов в системном реестре.

Доступны все стандартные инструменты для работы с файлами: просмотр, копирование, перемещение или переименовывание файлов. Благодаря двухпанельному интерфейсу и поддержке вкладок, можно легко переключаться между ними и получать доступ к нужным каталогам. Присутствует возможность создавать новые папки или копировать, перемещать, переименовывать, дублировать и удалять элементы со своего ПК, облачного хранилища или съемных дисков.

Ключевые особенности One Commander:

  • двухпанельный файловый менеджер;
  • поддержка вкладок;
  • навигацию по колонкам;
  • предварительный просмотр файлов;
  • возможность переключения между горизонтальной и вертикальной раскладкой столбцов;
  • выбор темы оформления;
  • выбор иконок папок и файлов;
  • настройка размера панелей;
  • работа в фоновом режиме из системного трея;
  • и многое другое...
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