Photo Stamp Remover для Windows

Photo Stamp Remover 8.3

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Описание Photo Stamp Remover 8.3Описание   Скачать Photo Stamp Remover 8.3СКАЧАТЬ (9,51 Мб) Скриншоты Photo Stamp Remover 8.3Скриншоты (6)   Статистика Photo Stamp Remover 8.3Статистика   Отзывы о Photo Stamp Remover 8.3Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 4
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Photo Stamp Remover - программа для удаления нежелательные объектов и информации с фотографий и других изображений. Например, утилита позволяет убрать водяной знак со снимков, удалить логотипы и штампы с датой, предметы и людей, другие объекты. При этом нет необходимости выполнять трудоемкую и нудную работу с различными инструментами - приложение работает в автоматическом режиме, используя уникальную технологию заполнения выделенного объекта с помощью текстуры, генерируемой из пикселей вокруг удаляемого объекта. В итоге за считанные минуты получается готовый и приемлемый результат.

Основные возможности программы:

  • Ретуширование старых фотографий.
  • Удаление ненужных объектов с фотографий и даты несколькими щелчками мыши.
  • Удаление объектов по цвету.
  • Работа в пакетном режиме.
  • Простой и доступный интерфейс.
Скриншоты Photo Stamp Remover:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 599 руб.
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 10 066
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Печати, водяные знаки
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Отзывы о программе Photo Stamp Remover

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