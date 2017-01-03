RogueKiller 12.9.1 Описание СКАЧАТЬ ( 20,53 Мб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (3) Оцените программу!

3.42 из 5, всего оценок - 12 Рейтинг программы - 3.42 из 5

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5 RogueKiller - небольшая антивирусная утилита, основное назначение которой удаление и очистка системы компьютера от вредоносных программ, таких как черви, руткиты, трояны и др. После запуска этой программы и сканирования ПК она прекращает действия найденных вредоносных процессов и предлагает пользователю самостоятельно решить дальнейшие методы устранения вредоносного ПО - лечить, заменить или удалить. Также утилита умеет восстанавливать файл HOSTS, DNS и прокси-сервера, которые бывают изменены из-за различных вредоносных программ. Кроме того, RogueKiller способен выполнять удаление таких элементов автозагрузки, как ключи реестра (RUN/RUNONCE) и планировщик заданий (Scheduler 1.0/2.0) из папки автозагрузки. Интерфейс инструмента предельно прост, позволяющий в несколько щелчков мышки провести все необходимые действия.



Основные возможности RogueKiller: Эвристический модуль, а так же черные/белые списки для известных угроз/ложных срабатываний

Обнаружение руткитов: утилита способна восстановить перехваты SSDT, Shadow SSDT, IRP Hook и Inline hook

Обнаружение и лечение файлов, подмененных руткитами

Обнаружение и лечение зловредных MBR

Обнаружение и лечение подмены записей DNS, HOSTS и настроек прокси-сервера

Обезвреживание ложных ярлыков, символических ссылок, используемых вредоносами

Противодействие различным приемам сокрытия вредоносных программ, будь то подмена системных драйверов или DLL-библиотек, трюки с подменой расширений и другие

Завершение процессов

Остановка служб

Выгрузка DLL из памяти Что нового в RogueKiller 12.9.1?

Исправлены ошибки

Улучшено обнаружение вредоносных программ Скриншоты RogueKiller: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 8 / 9 742 Разработчик Adlice Software Последнее обновление 03.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Антивирусы Отзывы о программе RogueKiller Vladislav Есть там кнопка остановить, кому ты говоришь *****, открывается в браузере вкладка, где говорится спасибо за установку, я тыкаю закрыть, закрывает, и тыкаю на программу, которая запустилась сразу после установки, нажимаю чистить, и вот жду

| 1 | Ответить Андрей При запуске программа убивает не файлы, а процессы. Сами файлы остаются не тронутыми. А вот после сканирования думайте что делаете.

Все объяснения (учебник): http://www.adlice.com/softwares/roguekiller/roguekiller-official-tutorial/

4 | | Ответить (ерж Во время работы меня насторожила эта утилита, при первом запуске и сканировании системы, начала удалять кое-какие файлы и пыталась загрузить модуль из интернета, при том, что сканирование невозможно было становить, там нет такой кнопки, поэтому пришлось прервать процесс сканирования и удалить эту утилиту, во избежания больших негативных последствий.

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