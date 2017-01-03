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RogueKiller для Windows

RogueKiller 12.9.1

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Описание RogueKiller 12.9.1Описание   Скачать RogueKiller 12.9.1СКАЧАТЬ (20,53 Мб) Скриншоты RogueKiller 12.9.1Скриншоты (3)   Статистика RogueKiller 12.9.1Статистика   Отзывы о RogueKiller 12.9.1Отзывы (3)  
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3.42 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 3.42 из 5
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RogueKiller - небольшая антивирусная утилита, основное назначение которой удаление и очистка системы компьютера от вредоносных программ, таких как черви, руткиты, трояны и др. После запуска этой программы и сканирования ПК она прекращает действия найденных вредоносных процессов и предлагает пользователю самостоятельно решить дальнейшие методы устранения вредоносного ПО - лечить, заменить или удалить.

Также утилита умеет восстанавливать файл HOSTS, DNS и прокси-сервера, которые бывают изменены из-за различных вредоносных программ. Кроме того, RogueKiller способен выполнять удаление таких элементов автозагрузки, как ключи реестра (RUN/RUNONCE) и планировщик заданий (Scheduler 1.0/2.0) из папки автозагрузки. Интерфейс инструмента предельно прост, позволяющий в несколько щелчков мышки провести все необходимые действия.

Основные возможности RogueKiller:

  • Эвристический модуль, а так же черные/белые списки для известных угроз/ложных срабатываний
  • Обнаружение руткитов: утилита способна восстановить перехваты SSDT, Shadow SSDT, IRP Hook и Inline hook
  • Обнаружение и лечение файлов, подмененных руткитами
  • Обнаружение и лечение зловредных MBR
  • Обнаружение и лечение подмены записей DNS, HOSTS и настроек прокси-сервера
  • Обезвреживание ложных ярлыков, символических ссылок, используемых вредоносами
  • Противодействие различным приемам сокрытия вредоносных программ, будь то подмена системных драйверов или DLL-библиотек, трюки с подменой расширений и другие
  • Завершение процессов
  • Остановка служб
  • Выгрузка DLL из памяти
Что нового в RogueKiller 12.9.1?
  • Исправлены ошибки
  • Улучшено обнаружение вредоносных программ
Скриншоты RogueKiller:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 9 742
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
 Программа RogueKiller отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе RogueKiller

Vladislav про RogueKiller 12.7.0 [31-10-2016]

Есть там кнопка остановить, кому ты говоришь *****, открывается в браузере вкладка, где говорится спасибо за установку, я тыкаю закрыть, закрывает, и тыкаю на программу, которая запустилась сразу после установки, нажимаю чистить, и вот жду
| 1 | Ответить

Андрей про RogueKiller 8.8.15 [23-04-2014]

При запуске программа убивает не файлы, а процессы. Сами файлы остаются не тронутыми. А вот после сканирования думайте что делаете.
Все объяснения (учебник): http://www.adlice.com/softwares/roguekiller/roguekiller-official-tutorial/
4 | | Ответить

(ерж про RogueKiller 8.7.1 [04-10-2013]

Во время работы меня насторожила эта утилита, при первом запуске и сканировании системы, начала удалять кое-какие файлы и пыталась загрузить модуль из интернета, при том, что сканирование невозможно было становить, там нет такой кнопки, поэтому пришлось прервать процесс сканирования и удалить эту утилиту, во избежания больших негативных последствий.
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