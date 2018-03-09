Malwarebytes Anti-Exploit для Windows

Malwarebytes Anti-Exploit 1.12.1.37

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Malwarebytes Anti-Exploit 1.12.1.37Описание   Скачать Malwarebytes Anti-Exploit 1.12.1.37СКАЧАТЬ (1,78 Мб) Скриншоты Malwarebytes Anti-Exploit 1.12.1.37Скриншоты (3)   Статистика Malwarebytes Anti-Exploit 1.12.1.37Статистика   Отзывы о Malwarebytes Anti-Exploit 1.12.1.37Отзывы (5)  
Оцените программу!
3.50 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Malwarebytes Anti-Exploit - инструмент для защиты системы компьютера от эксплойтов, использующих уязвимости "нулевого" дня. Эта утилита способна защитить приложения как от уже известных эксплойтов, так еще и неизвестных, оберегая пользователей в ситуациях, когда обычные антивирусные решения не срабатывают.

Программа содержит окошки наблюдения для основных браузеров (IE, Firefox, Chrome, Opera), а также браузерных компонентов (Java, Adobe Reader, Flash, Shockwave и др.). С помощью этого инструмента удается заблокировать такие эксплойты, как Blackhole, Sakura, Phoenix, Incognito. При этом работа с утилитой очень проста, настроек как таковых нет, да и необходимость обновления сигнатур отсутствует. Все это делает Malwarebytes Anti-Exploit передовым и незаменимым инструментом в борьбе с эксплойтами.

Что нового в Malwarebytes Anti-Exploit 1.12.1.37?

Новые функции:

  • Добавлена функция динамической обработки прерываний для разрешения конфликтов
  • Пользователям бесплатных версий предоставлены средства защиты premium-версий в рамках beta-тестирования программы MBAE 
  • Пользователям бесплатных версий предоставлена возможность добавлять специальные средства защиты в рамках beta-тестирования программы MBAE 

 Исправления:

  • Устранены проблемы, возникающие при отмене внедрения dll и приводящие к возникновению процесса-зомби
  • Устранены проблемы, возникающие при отмене внедрения dll и связанные с расширениями браузера Chrome
  • Устранена проблема ложного срабатывания программы при взаимодействии с файлом FLTLDR.exe
  • Устранена проблема ложного срабатывания программы при взаимодействии с подключаемым модулем QTTabBar браузера Opera
Скриншоты Malwarebytes Anti-Exploit:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 377
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
ТОП-сегодня раздела "Антивирусы"
 

Dr.Web CureIt! 06.03.2018

Dr.Web CureIt! - популярный бесплатный сканер, который поможет вылечить зараженный ПК без установки антивируса. Утилита быстро и эффективно определит и удалит

avast! Free Antivirus 18.2.2328

Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ

HitmanPro 3.8.0.292 Final

HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями, шпионскими и другими вредоносными программами, которая представляет

AVZ 4.46

AVZ - Программа предназначена для чистки компьютера от SpyWare и AdWare программ, различных Backdoor и троянских компонент и прочего вредоносного кода...

Dr.Web 11.0.5.12190(от 21.12.2017)

Dr.Web - популярный антивирусник, в состав которого входят сканер, планировщик, позволяющий автоматически обновлять вирусные базы, антируткит, облако и

ESET NOD32 Антивирус 11.0.144.0

ESET NOD32 Антивирус обеспечивает надежную защиту от угроз, которым подвергается ваш ПК. Вирусы, черви, шпионское ПО, трояны не смогут причинить никакого вреда.

скачать Adguard

Отзывы о программе Malwarebytes Anti-Exploit

elenag228 про Malwarebytes Anti-Exploit 1.11.1.40 [17-11-2017]

Программа г***О
| | Ответить

Дима про Malwarebytes Anti-Exploit 0.09.5.1000 beta [27-01-2014]

На Хр не устанавливается.
2 | | Ответить

тоха в ответ Дима про Malwarebytes Anti-Exploit 1.08.1.1044 [28-11-2015]

Ставится ещё как!
| | Ответить

1 про Malwarebytes Anti-Exploit 0.09.4.1000 [14-11-2013]

За 2 недели этой прогой результат средний,в целом норма,а лучше канечно антивирь класса Internet Security поставить и тогда всё будет гуд. Дерзайте...
1 | | Ответить

1 про Malwarebytes Anti-Exploit 0.09.4.1000 [29-10-2013]

Пока всё непонятно,,за пару дней полазил по сайтам где возможны Exploit,а он ничего ни реагирует,а антивирусник несколько поймал Exploit
1 | | Ответить

Читать все отзывы (5) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 