Malwarebytes Anti-Exploit - инструмент для защиты системы компьютера от эксплойтов, использующих уязвимости "нулевого" дня. Эта утилита способна защитить приложения как от уже известных эксплойтов, так еще и неизвестных, оберегая пользователей в ситуациях, когда обычные антивирусные решения не срабатывают.
Программа содержит окошки наблюдения для основных браузеров (IE, Firefox, Chrome, Opera), а также браузерных компонентов (Java, Adobe Reader, Flash, Shockwave и др.). С помощью этого инструмента удается заблокировать такие эксплойты, как Blackhole, Sakura, Phoenix, Incognito. При этом работа с утилитой очень проста, настроек как таковых нет, да и необходимость обновления сигнатур отсутствует. Все это делает Malwarebytes Anti-Exploit передовым и незаменимым инструментом в борьбе с эксплойтами.
Что нового в Malwarebytes Anti-Exploit 1.12.1.37?
Новые функции:
Добавлена функция динамической обработки прерываний для разрешения конфликтов
Пользователям бесплатных версий предоставлены средства защиты premium-версий в рамках beta-тестирования программы MBAE
Пользователям бесплатных версий предоставлена возможность добавлять специальные средства защиты в рамках beta-тестирования программы MBAE
Исправления:
Устранены проблемы, возникающие при отмене внедрения dll и приводящие к возникновению процесса-зомби
Устранены проблемы, возникающие при отмене внедрения dll и связанные с расширениями браузера Chrome
Устранена проблема ложного срабатывания программы при взаимодействии с файлом FLTLDR.exe
Устранена проблема ложного срабатывания программы при взаимодействии с подключаемым модулем QTTabBar браузера Opera