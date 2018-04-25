QTTabBar для Windows

QTTabBar 1038

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Описание QTTabBar 1038Описание   Скачать QTTabBar 1038СКАЧАТЬ (4,81 Мб) Скриншоты QTTabBar 1038Скриншоты (5)   Статистика QTTabBar 1038Статистика   Отзывы о QTTabBar 1038Отзывы (1)  
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QTTabBar - это удобное расширение Проводника Windows, значительно упрощающее работу, т.к. дает возможность открывать вкладки внутри одного диалогового окна Проводника.

Это приложение действительно полезно, работа в Проводнике становится подобна работе в браузере, когда новая страница открывается во вкладке, а не отдельном окне. Кроме того, утилита позволяет запоминать открытые вкладки, имеет свой фильтр и горячие клавиши, поддерживает различные плагины, а также дает возможность предпросмотра содержимого текстовых и графических файлов.

Что нового в QTTabBar 1038?
  • Улучшения в работе программы
Скриншоты QTTabBar:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)109 / 2 876
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе QTTabBar

madvik про QTTabBar 262 [10-12-2013]

Прога очень удобная давно пользуюсь, но по сравнению с версией для ХР набор интруменнтов просто убогий.
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