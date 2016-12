Оцените программу!

5 Plants vs. Zombie 2 - еще одна игра из серии противостояния растений и кровожадных зомби. Соберите собственную армию из самых сильных растений, заряжайте их с помощью еды для растений и улучшайте оборону с помощью новых способов. В вашем распоряжении будут такие растения, как Огненный горохострел, Перцепульта, Капуста, Лазерный боба, Арахис и другие. Противостоять им придется с не менее сильными врагами: Пещерный зомби, Зомби-разбойник, Зомби-куровод, Зомби с ранцем, Зомби-волшебник и самым главным злодеем Доктором Зомбоссом. Проходите задания в Журнале путешествий или отражайте бесконечные толпы зомби в уровнях «Пирамида судьбы», «Сундук мертвеца», «Одинокий холм», «Кошмары из будущего», «Приключение Артура», «Тайны острова Тики» и «Сражение на льду». Plants vs. Zombies для Windows Phone

Plants vs. Zombies 2 для iOS Что нового в Plants vs. Zombie 2 5.6.1 для Android?

эксклюзивное зимнее растение Реактивная омела.

легендарное возвращение Липучки.

новые регулярные задания с щедрыми призами.

украшенные к новогодним праздникам газоны и нарядные зомби.

подарки от Сеньора Пиньяты.

коллекционные костюмы для растений.