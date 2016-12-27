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Plants vs. Zombie 2 для Android

Plants vs. Zombie 2 5.6.1 для Android

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Описание Plants vs. Zombie 2 5.6.1 для AndroidОписание   Скачать Plants vs. Zombie 2 5.6.1 для AndroidСКАЧАТЬ (12,27 Мб) Скриншоты Plants vs. Zombie 2 5.6.1 для AndroidСкриншоты (13)   Статистика Plants vs. Zombie 2 5.6.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Plants vs. Zombie 2 5.6.1 для AndroidОтзывы (2)  Видеоролик к программе Plants vs. Zombie 2 5.6.1 для AndroidВидеоролик  
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4.00 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Plants vs. Zombie 2 - еще одна игра из серии противостояния растений и кровожадных зомби. Соберите собственную армию из самых сильных растений, заряжайте их с помощью еды для растений и улучшайте оборону с помощью новых способов.

В вашем распоряжении будут такие растения, как Огненный горохострел, Перцепульта, Капуста, Лазерный боба, Арахис и другие. Противостоять им придется с не менее сильными врагами: Пещерный зомби, Зомби-разбойник, Зомби-куровод, Зомби с ранцем, Зомби-волшебник и самым главным злодеем Доктором Зомбоссом. 

Проходите задания в Журнале путешествий или отражайте бесконечные толпы зомби в уровнях «Пирамида судьбы», «Сундук мертвеца», «Одинокий холм», «Кошмары из будущего», «Приключение Артура», «Тайны острова Тики» и «Сражение на льду».

Что нового в Plants vs. Zombie 2 5.6.1 для Android?
  • эксклюзивное зимнее растение Реактивная омела.
  • легендарное возвращение Липучки.
  • новые регулярные задания с щедрыми призами.
  • украшенные к новогодним праздникам газоны и нарядные зомби.
  • подарки от Сеньора Пиньяты.
  • коллекционные костюмы для растений.
Скриншоты Plants vs. Zombie 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 6 421
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе Plants vs. Zombie 2

Секрет про Plants vs. Zombie 2 5.0.1 для Android [05-07-2016]

Да, неплохая игрушка, правда есть странности, но в целом мне нравится, играю всего сутки, по мере прохождения буду писать отзывы.
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sa3shok про Plants vs. Zombie 2 2.0.1 для Android [01-04-2014]

Не запускается.
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