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Plants vs. Zombies 2 для iOS

Plants vs. Zombies 2 7.2.1 для iPhone, iPad

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Описание Plants vs. Zombies 2 7.2.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Plants vs. Zombies 2 7.2.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (122.68 Мб) Скриншоты Plants vs. Zombies 2 7.2.1 для iPhone, iPadСкриншоты (10)   Статистика Plants vs. Zombies 2 7.2.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Plants vs. Zombies 2 7.2.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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2.71 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 2.71 из 5
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Plants vs. Zombies 2 - популярная забавная игра, где Вам предстоит уничтожить полчища зомби с помощью высаживания цветов, кустов, овощей и другой полезной растительности. Эта аркада захватывает своим нетривиальным сюжетом и непредсказуемостью событий, к тому же все это оформлено в красочной и веселой оболочке, когда хочется играть еще и еще.

Используйте разнообразные растения для остановки, расстреливания и сжигания голодных зомби, собирайте различные бонусы и улучшайте способности Ваших помощников. По мере продвижения по карте игры количество монстров растет, они становятся изобретательней, устойчивее и быстрее, так что будьте внимательны.

Управление в Plants vs. Zombies 2 очень простое, все действия осуществляются простыми тапами по экрану Вашего устройства. Кроме того, перед каждым уровнем, где появляется что-то новенькое, присутствуют подсказки и обучающий тест. В общем, играйте и получайте удовольствие от высадки растений и уничтожения коварных зомби.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Plants vs. Zombies 2
Plants vs. Zombies 2
Plants vs. Zombies 2
Plants vs. Zombies 2
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 049
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Plants vs. Zombies 2

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