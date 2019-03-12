Hill Climb Racing 1.40.0 для iPhone, iPad
Hill Climb Racing - отличная аркадная игра, где к Вашему распоряжению будет масса разнообразной движущейся техники, на которой необходимо проехать как можно дальше
Plants vs. Zombies 2 7.1.3 для iPhone, iPad
Plants vs. Zombies 2 - популярная забавная игра, где Вам предстоит уничтожить полчища зомби с помощью высаживания цветов, кустов, овощей и другой полезной
Altos Adventure 1.6.3 для iPhone, iPad
Увлекательный и красочный раннер для мобильных iOS-устройств, в котором необходимо помочь главному герою по имени Альто в его нелегком, но увлекательном путешествии
Angry Birds Rio HD Free 2.6.13 для iPad
Angry Birds Rio HD Free - "... на святое дело идем: товарища из беды выручать." Именно под таким девизом проходят уровни игры. Вам предстоит освобождать заключенных
Flippy Knife 1.8.8.5 для iPhone, iPad
Покажите насколько мастерски вы владеете различными видами холодного оружия, метая в цель всевозможные виды ножей. Присутствуют разнообразные локации, более 35 видов
iNinja Lite 2.1 для iPhone, iPad, iPod
iNinja Lite - Вы - японский ниндзя и вам нужно закидать своих врагов звездочками ниндзя. Враги на экране должны умирать от ваших молниеносных бросков быстрее, чем