Plants vs. Zombies 2 - популярная забавная игра, где Вам предстоит уничтожить полчища зомби с помощью высаживания цветов, кустов, овощей и другой полезной растительности. Эта аркада захватывает своим нетривиальным сюжетом и непредсказуемостью событий, к тому же все это оформлено в красочной и веселой оболочке, когда хочется играть еще и еще.

Используйте разнообразные растения для остановки, расстреливания и сжигания голодных зомби, собирайте различные бонусы и улучшайте способности Ваших помощников. По мере продвижения по карте игры количество монстров растет, они становятся изобретательней, устойчивее и быстрее, так что будьте внимательны.

Управление в Plants vs. Zombies 2 очень простое, все действия осуществляются простыми тапами по экрану Вашего устройства. Кроме того, перед каждым уровнем, где появляется что-то новенькое, присутствуют подсказки и обучающий тест. В общем, играйте и получайте удовольствие от высадки растений и уничтожения коварных зомби.