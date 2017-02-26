3D Youtube Downloader - бесплатная программа, которая предназначена для загрузки видео клипов и аудио дорожек с таких популярных сервисов, как Youtube, Daily Motion, Vimeo и др. Приложение анализирует список доступных файлов с подробной информацией о качестве и, в зависимости от текущего режима, автоматически выбирает необходимый файл для загрузки либо предоставляет возможность выбора пользователю.
Основные возможности программы 3D Youtube Downloader:
19 поддерживаемых сайтов включая Metacafe, Daily Motion, Vimeo и пр.;
загрузка оригинальных аудио дорожек из доступных видео файлов;
полная поддержка загрузки субтитров с Youtube;
поддержка адаптивных потоков Youtube;
поддержка 3D видео на Youtube;
мультипоточная загрузка для файлов и использование компрессии для веб страниц;
поддержка плейлистов Youtube и Daily Motion и многое другое.
Что нового в 3D Youtube Downloader 1.13?
Добавлен греческий язык
Начальная поддержка фрагментированных DASH потоков