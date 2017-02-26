3D Youtube Downloader 1.13 Описание СКАЧАТЬ ( 15,34 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 3 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 3D Youtube Downloader - бесплатная программа, которая предназначена для загрузки видео клипов и аудио дорожек с таких популярных сервисов, как Youtube, Daily Motion, Vimeo и др. Приложение анализирует список доступных файлов с подробной информацией о качестве и, в зависимости от текущего режима, автоматически выбирает необходимый файл для загрузки либо предоставляет возможность выбора пользователю. Основные возможности программы 3D Youtube Downloader: 19 поддерживаемых сайтов включая Metacafe, Daily Motion, Vimeo и пр.;

загрузка оригинальных аудио дорожек из доступных видео файлов;

полная поддержка загрузки субтитров с Youtube;

поддержка адаптивных потоков Youtube;

поддержка 3D видео на Youtube;

мультипоточная загрузка для файлов и использование компрессии для веб страниц;

поддержка плейлистов Youtube и Daily Motion и многое другое. Что нового в 3D Youtube Downloader 1.13?

Добавлен греческий язык

Начальная поддержка фрагментированных DASH потоков Скриншоты 3D Youtube Downloader: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский, Польский Закачек (сегодня/всего) 0 / 2 767 Разработчик 3DYD Soft Последнее обновление 26.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Загрузка файлов Отзывы о программе 3D Youtube Downloader Admin Отзывов о программе 3D Youtube Downloader 1.13 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости