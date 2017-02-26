3D Youtube Downloader для Windows

3D Youtube Downloader 1.13

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Описание 3D Youtube Downloader 1.13Описание   Скачать 3D Youtube Downloader 1.13СКАЧАТЬ (15,34 Мб) Скриншоты 3D Youtube Downloader 1.13Скриншоты (4)   Статистика 3D Youtube Downloader 1.13Статистика   Отзывы о 3D Youtube Downloader 1.13Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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3D Youtube Downloader - бесплатная программа, которая предназначена для загрузки видео клипов и аудио дорожек с таких популярных сервисов, как Youtube, Daily Motion, Vimeo и др. Приложение анализирует список доступных файлов с подробной информацией о качестве и, в зависимости от текущего режима, автоматически выбирает необходимый файл для загрузки либо предоставляет возможность выбора пользователю.

Основные возможности программы 3D Youtube Downloader:

  • 19 поддерживаемых сайтов включая Metacafe, Daily Motion, Vimeo и пр.;
  • загрузка оригинальных аудио дорожек из доступных видео файлов;
  • полная поддержка загрузки субтитров с Youtube;
  • поддержка адаптивных потоков Youtube;
  • поддержка 3D видео на Youtube;
  • мультипоточная загрузка для файлов и использование компрессии для веб страниц;
  • поддержка плейлистов Youtube и Daily Motion и многое другое.
Что нового в 3D Youtube Downloader 1.13?
  • Добавлен греческий язык
  • Начальная поддержка фрагментированных DASH потоков
Скриншоты 3D Youtube Downloader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Польский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 767
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
 Программа 3D Youtube Downloader отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе 3D Youtube Downloader

Admin

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