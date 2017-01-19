Данные в диспетчере LastPass шифруются на системе пользователя, и разблокировать их можно паролем, который известен только самому пользователю. С помощью программы можно создавать не только пароли, но и импортировать уже готовые пароли из браузеров, обмениваться паролями, а также хранить конфиденциальную информацию. Поддерживается проверка надежности вводимого пароля и защита от клавиатурных шпионов.

LastPass - удобный инструмент, позволяющий хранить пароли и логины, а также управлять ими в популярных веб-браузерах, на мобильных устройствах и синхронизировать на различных платформах. Приложение позволяет заполнять регистрационные данные автоматически, что позволит посещать сайты намного проще и безопаснее.