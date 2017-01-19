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LastPass для Windows

LastPass 4.1.23

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Описание LastPass 4.1.23Описание   Скачать LastPass 4.1.23СКАЧАТЬ (17,67 Мб) Скриншоты LastPass 4.1.23Скриншоты (6)   Статистика LastPass 4.1.23Статистика   Отзывы о LastPass 4.1.23Отзывы (7)  
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5.00 из 5, всего оценок - 28
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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LastPass - удобный инструмент, позволяющий хранить пароли и логины, а также управлять ими в популярных веб-браузерах, на мобильных устройствах и синхронизировать на различных платформах. Приложение позволяет заполнять регистрационные данные автоматически, что позволит посещать сайты намного проще и безопаснее.

Данные в диспетчере LastPass шифруются на системе пользователя, и разблокировать их можно паролем, который известен только самому пользователю. С помощью программы можно создавать не только пароли, но и импортировать уже готовые пароли из браузеров, обмениваться паролями, а также хранить конфиденциальную информацию. Поддерживается проверка надежности вводимого пароля и защита от клавиатурных шпионов.

Основные характеристики:

  • Автоматическое заполнение онлайн-форм и учетных записей.
  • Создание безопасных паролей.
  • Импорт существующих паролей.
  • Хранение конфиденциальной информации.
  • Синхронизация данных между различными браузерами, платформами и устройствами.
  • Шифрование данных пользователя.
  • Поддержка браузеров Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera.
Что нового в LastPass 4.1.23?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты LastPass:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 4 264
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Пароли

Отзывы о программе LastPass

materuyvolk про LastPass 4.1.2 [10-05-2016]

Пользуюсь уже не один год. И в браузере и на ОС 8.1. Удобнее проги еще не видел. Очень полезная.
1 | | Ответить

denikin про LastPass 3.2.16 [29-11-2015]

4 Leonid51
юноша, если Вы в чем-то накосячили, это не значит, что нужно обвинять LastPass. Мой бесплатный Ластпасс безупречно работает и хранит большую парольную базу уже много лет.
6 | | Ответить

Leonid51 про LastPass 3.2.16 [23-11-2015]

Не ведитесь на эту программу. Я уже с ней поимел крупные неприятности. Установил бесплатную версию с официального сайта. Работала она прекрасно,но после 90 дней работы выдала ОШИБКУ ЭРРОР и нет доступа так как не позволяет мой профиль. Проверил профиль Там все нормально. И вот я БЕЗ ПАРОЛЕЙ у разбитого корыта. Служба поддержки работает только на платных подписчиках а для бесплатной версии тех поддержки НЕТ. По крайней мере мне некто не ответил на мой запрос. Так что делайте выводы сами.
| 8 | Ответить

denikin про LastPass 3.1.95 [10-06-2015]

Отличный и универсальный инструмент! Его работа практически не зависит ни от браузера, ни от ОС (если установить LP как расширение). С ним очень удобно работать в любом (дома/в офисе/у знакомых/... ) месте, оно очень экономит время, а все, что требуется помнить-один лишь пароль от своего LP аккаунта :)
7 | | Ответить

Victor в ответ denikin про LastPass 4.0.0 [22-04-2016]

Неправда, что очень удобный. Рекламируется, что зайти в своё хранилище можно с любого компьютера из любой точки мира. А я вот в Москве из другого района с рабочего компьютера войти не могу ибо он сообщает, что я, дескать, не со своего компьютера да ещё не своего адреса... Очень неудобно...
| 3 | Ответить

Victor в ответ denikin про LastPass 4.0.0 [22-04-2016]

Самое главное, что если что-тоне так, тоне к кому обратиться.
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Vitulinka про LastPass 3.1.85 [27-01-2015]

LastPass спасал меня не раз! Даже, если полетел браузер или установили другой - все мои сайты, пароли можно легко восстановить! Просто зайти в LastPass! Запомнить нужно только один пароль!
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