LastPass - удобный инструмент, позволяющий хранить пароли и логины, а также управлять ими в популярных веб-браузерах, на мобильных устройствах и синхронизировать на различных платформах. Приложение позволяет заполнять регистрационные данные автоматически, что позволит посещать сайты намного проще и безопаснее.
Данные в диспетчере LastPass шифруются на системе пользователя, и разблокировать их можно паролем, который известен только самому пользователю. С помощью программы можно создавать не только пароли, но и импортировать уже готовые пароли из браузеров, обмениваться паролями, а также хранить конфиденциальную информацию. Поддерживается проверка надежности вводимого пароля и защита от клавиатурных шпионов.
Основные характеристики:
Автоматическое заполнение онлайн-форм и учетных записей.
Создание безопасных паролей.
Импорт существующих паролей.
Хранение конфиденциальной информации.
Синхронизация данных между различными браузерами, платформами и устройствами.
Шифрование данных пользователя.
Поддержка браузеров Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera.
Пользуюсь уже не один год. И в браузере и на ОС 8.1. Удобнее проги еще не видел. Очень полезная. 1 | | Ответить
denikin про LastPass 3.2.16 [29-11-2015]
4 Leonid51
юноша, если Вы в чем-то накосячили, это не значит, что нужно обвинять LastPass. Мой бесплатный Ластпасс безупречно работает и хранит большую парольную базу уже много лет. 6 | | Ответить
Leonid51 про LastPass 3.2.16 [23-11-2015]
Не ведитесь на эту программу. Я уже с ней поимел крупные неприятности. Установил бесплатную версию с официального сайта. Работала она прекрасно,но после 90 дней работы выдала ОШИБКУ ЭРРОР и нет доступа так как не позволяет мой профиль. Проверил профиль Там все нормально. И вот я БЕЗ ПАРОЛЕЙ у разбитого корыта. Служба поддержки работает только на платных подписчиках а для бесплатной версии тех поддержки НЕТ. По крайней мере мне некто не ответил на мой запрос. Так что делайте выводы сами. | 8 | Ответить
denikin про LastPass 3.1.95 [10-06-2015]
Отличный и универсальный инструмент! Его работа практически не зависит ни от браузера, ни от ОС (если установить LP как расширение). С ним очень удобно работать в любом (дома/в офисе/у знакомых/... ) месте, оно очень экономит время, а все, что требуется помнить-один лишь пароль от своего LP аккаунта :) 7 | | Ответить
Victor в ответ denikin про LastPass 4.0.0 [22-04-2016]
Неправда, что очень удобный. Рекламируется, что зайти в своё хранилище можно с любого компьютера из любой точки мира. А я вот в Москве из другого района с рабочего компьютера войти не могу ибо он сообщает, что я, дескать, не со своего компьютера да ещё не своего адреса... Очень неудобно... | 3 | Ответить
Victor в ответ denikin про LastPass 4.0.0 [22-04-2016]
Самое главное, что если что-тоне так, тоне к кому обратиться. | | Ответить
Vitulinka про LastPass 3.1.85 [27-01-2015]
LastPass спасал меня не раз! Даже, если полетел браузер или установили другой - все мои сайты, пароли можно легко восстановить! Просто зайти в LastPass! Запомнить нужно только один пароль! 1 | 1 | Ответить