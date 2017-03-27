Bandizip - это быстрый и мощный архиватор, поддерживающий работу со многими форматами архивов, такими как WinZip, 7-Zip, WinRAR и другими. Этот инструмент использует очень быстрый алгоритм для сжатия и распаковки архивов, обладает высокой скоростью архивации. Кроме того, поддерживаются функции Drag and Drop (перетаскивание) и мультисжатия.

Также эта утилита дает возможность просматривать содержимое архива из контекстного меню проводника Windows даже до его распаковки, создавать самораспаковывающиеся архивы, поддерживает Unicode, проверяет архив на наличие ошибок, настраивает степень сжатия и размер разбивки архива.