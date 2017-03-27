Bandizip для Windows

Bandizip 6.0

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Описание Bandizip 6.0Описание   Скачать Bandizip 6.0СКАЧАТЬ (4,95 Мб) Скриншоты Bandizip 6.0Скриншоты (5)   Статистика Bandizip 6.0Статистика   Отзывы о Bandizip 6.0Отзывы (5)  
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4.75 из 5, всего оценок - 22
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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Bandizip - это быстрый и мощный архиватор, поддерживающий работу со многими форматами архивов, такими как WinZip, 7-Zip, WinRAR и другими. Этот инструмент использует очень быстрый алгоритм для сжатия и распаковки архивов, обладает высокой скоростью архивации. Кроме того, поддерживаются функции Drag and Drop (перетаскивание) и мультисжатия.

Также эта утилита дает возможность просматривать содержимое архива из контекстного меню проводника Windows даже до его распаковки, создавать самораспаковывающиеся архивы, поддерживает Unicode, проверяет архив на наличие ошибок, настраивает степень сжатия и размер разбивки архива.

  • Поддерживаемые форматы для сжатия и распаковки: Zip(z01), ZipX(zx01), TAR, TGZ, 7Z(7z.001), LZH, ISO, EXE(e01).
  • Поддерживаемые форматы только для распаковки: RAR(part1.rar, r01), ACE, ALZ, APK, ARJ, BH, BZ, BZ2, CAB, EGG, GZ, J2J, JAR, IMG, IPA, ISO, LHA, LZH, LZMA, PMA, TBZ, TBZ2, TGZ, TLZ, TXZ, UDF, WAR, WIM, XZ, Z.
Что нового в Bandizip 6.0?
  • Улучшена безопасность обновления программы
  • Исправлены незначительные ошибки
Скриншоты Bandizip:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 6 773
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАрхиваторы

Отзывы о программе Bandizip

aga185 про Bandizip 5.13 [19-05-2016]

По мне так очень цивильный архиватор с набором самых основных функций, без лишних наворотов.То что надо рядовому пользователю.
2 | | Ответить

(ерж про Bandizip 5.10 [11-11-2015]

Опытным путём нашёл такой способ установки русского языка в портативную версию архиватора. Делаю так:
1. скачиваю портативную версию на английском языке,
2. скачиваю или беру из предыдущей версии файл русификации,
3. создаю папку lang, закидываю в неё файл русификации, и эту папку вставляю в папку с портативной английской версией, удаляю файл config. Всё. Программа запускается на русском языке.
3 | 1 | Ответить

Астор про Bandizip 3.11 [06-05-2014]

Для тех, кому нужен архиватор просто для распаковать/запаковать - самое оно! Простой и отлично работающий архиватор. К тому же обновляется почаще остальных.
7 | | Ответить

Алексей про Bandizip 3.10 [24-01-2014]

Простая как топор-колун и табурет,всё что надо распаковать файл из иннета,и запаковать,дружественный интуитивно понятный итерфейс,без всяких графиков сжатия,проверки быстродействия и прочей хрени как в хаозип
6 | | Ответить

(ерж про Bandizip 3.09 [08-01-2014]

Хотел поставить портативную версию, но не устанавливается русский язык в интерфейсе программы при внесении в папку программы данного языкового файла, если убираешь файл английского языка, появляются крякозябры. В установочной версии, судя по скринам, есть русский язык, но не хочется засорять систему.
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