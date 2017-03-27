Bandizip - это быстрый и мощный архиватор, поддерживающий работу со многими форматами архивов, такими как WinZip, 7-Zip, WinRAR и другими. Этот инструмент использует очень быстрый алгоритм для сжатия и распаковки архивов, обладает высокой скоростью архивации. Кроме того, поддерживаются функции Drag and Drop (перетаскивание) и мультисжатия.
Также эта утилита дает возможность просматривать содержимое архива из контекстного меню проводника Windows даже до его распаковки, создавать самораспаковывающиеся архивы, поддерживает Unicode, проверяет архив на наличие ошибок, настраивает степень сжатия и размер разбивки архива.
Поддерживаемые форматы для сжатия и распаковки: Zip(z01), ZipX(zx01), TAR, TGZ, 7Z(7z.001), LZH, ISO, EXE(e01).
Поддерживаемые форматы только для распаковки: RAR(part1.rar, r01), ACE, ALZ, APK, ARJ, BH, BZ, BZ2, CAB, EGG, GZ, J2J, JAR, IMG, IPA, ISO, LHA, LZH, LZMA, PMA, TBZ, TBZ2, TGZ, TLZ, TXZ, UDF, WAR, WIM, XZ, Z.
По мне так очень цивильный архиватор с набором самых основных функций, без лишних наворотов.То что надо рядовому пользователю. 2 | | Ответить
(ерж про Bandizip 5.10 [11-11-2015]
Опытным путём нашёл такой способ установки русского языка в портативную версию архиватора. Делаю так:
1. скачиваю портативную версию на английском языке,
2. скачиваю или беру из предыдущей версии файл русификации,
3. создаю папку lang, закидываю в неё файл русификации, и эту папку вставляю в папку с портативной английской версией, удаляю файл config. Всё. Программа запускается на русском языке. 3 | 1 | Ответить
Астор про Bandizip 3.11 [06-05-2014]
Для тех, кому нужен архиватор просто для распаковать/запаковать - самое оно! Простой и отлично работающий архиватор. К тому же обновляется почаще остальных. 7 | | Ответить
Алексей про Bandizip 3.10 [24-01-2014]
Простая как топор-колун и табурет,всё что надо распаковать файл из иннета,и запаковать,дружественный интуитивно понятный итерфейс,без всяких графиков сжатия,проверки быстродействия и прочей хрени как в хаозип 6 | | Ответить
(ерж про Bandizip 3.09 [08-01-2014]
Хотел поставить портативную версию, но не устанавливается русский язык в интерфейсе программы при внесении в папку программы данного языкового файла, если убираешь файл английского языка, появляются крякозябры. В установочной версии, судя по скринам, есть русский язык, но не хочется засорять систему. | | Ответить
WinRAR - мега популярный архиватор, умеющий обрабатывать практически любые форматы архивов (например RAR, ZIP, CAB, 7Z, JAR, ACE, TAR, ISO), и обеспечивающий при этом приличную скорость работы и степень сжатия данных. Работает с поврежденными архивами
7-Zip - абсолютно бесплатный функциональный архиватор с высокой степенью сжатия и поддержкой множества форматов архивов, включая ZIP, 7z, RAR, CAB, GZIP, BZIP2 и TAR. Программа интегрируется в Проводник Windows. Выделяется высокой скоростью работы
Hamster Free ZIP Archiver - бесплатный и простой в эксплуатации архиватор с поддержкой всех популярных форматов сжатия, включая RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, ACE, 7-ZIP, TAR, GZip, UUE и другие. При создании архивов используется многопоточность