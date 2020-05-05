HaoZip - бесплатный архиватор, способный заменить привычный WinRAR. Позволяет легко сжимать, разархивировать и извлекать практически все популярные форматы. Поддерживает декомпрессию 49 форматов, в том числе 7Z, ZIP, TAR, RAR, ISO, UDF, ACE, UUE, CAB, BZIP2, ARJ, JAR, LZH, RPM, Z, LZMA, NSIS, DEB, XAR, CPIO, SPLIT, WIM, IMG и другие.
Особенности:
Возможность создавать многотомные, а также самораспаковывающиеся (SFX) архивы (только при использовании алгоритма 7z). Защита архивов паролем.
Возможность восстанавливать поврежденные архивы.
Технология многопоточности позволяет сжимать и извлекать файлы с высокой скоростью.
Поддержка функции перетаскивания и интегрирование в контекстное меню Windows.
Позволяет просматривать сжатые файлы без потребности извлекать их, благодаря встроенной функции предварительного просмотра изображений.
Функцию подсчета контрольной суммы файла.
Легкий в использовании интерфейс и настраиваемые скины.
FreeArc - весьма неплохой архиватор, который оснащен разнообразными наборами методов сжатия, обеспечивая высокую степень упаковки данных и хорошую производительность
Отзывы о программе HaoZip
Саня про HaoZip 5.9.8 [02-05-2020]
прога на китайском, не разобрался, удалил | | Ответить
Ghosttrou про HaoZip 4.0.1.9380 / 3.0 (Build 9002) [12-10-2015]
Сегодня пришло обновление! Обновился все стало на китайском или какой там, в настройках смены языка не нашел, но нашел решение проблемы, но есть проблемыЮ меня вроде на Русском а типо разархивировать или извлечь сюда только на китайском! Если найдете решение буду очень рад! Жду! Новая оболочка симпатичная главное что бы это не повлияло на работу архиватора в худшую сторону! 7 | 6 | Ответить
Кукулькан в ответ Ghosttrou про HaoZip 4.0.1.9380 / 3.0 (Build 9002) [10-12-2018]
Установщик содержит в себе тонну адваря, рекламы и другой "ненужности". 7 | 4 | Ответить
blackwood в ответ Олег про HaoZip 4.0.1.9380 / 3.0 (Build 9002) [23-03-2015]
По ходу этим многие производители бесплатных прог грешат. IzArc тоже с "начинкой". Теперь проблема устанавливать бесплатные проги, потом вылавливать антишпионами "подарочки" и не факт что все выловишь.Возможно если б пользователи благодарили производителей freesoft взносами то они не прибегали б к таким методам. 5 | 4 | Ответить
Александр в ответ Олег про HaoZip 4.0.1.9380 / 3.0 (Build 9002) [31-01-2017]
Совершенно верно - полдня чистил системник и реестр ! Не рекомендую 2 | 2 | Ответить
vitektm про HaoZip 4.0.1.9380 [27-10-2013]
Нормально она развивается.
Или вы хотите в каждом релизе увеличение сжатия в 2 раза ??? :)