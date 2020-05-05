HaoZip для Windows

HaoZip 6.0.1.10978

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Описание HaoZip 6.0.1.10978Описание   Скачать HaoZip 6.0.1.10978СКАЧАТЬ (19,89 Мб) Скриншоты HaoZip 6.0.1.10978Скриншоты (4)   Статистика HaoZip 6.0.1.10978Статистика   Отзывы о HaoZip 6.0.1.10978Отзывы (21)  
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4.64 из 5, всего оценок - 84
  • Рейтинг программы - 4.64 из 5
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HaoZip - бесплатный архиватор, способный заменить привычный WinRAR. Позволяет легко сжимать, разархивировать и извлекать практически все популярные форматы. Поддерживает декомпрессию 49 форматов, в том числе 7Z, ZIP, TAR, RAR, ISO, UDF, ACE, UUE, CAB, BZIP2, ARJ, JAR, LZH, RPM, Z, LZMA, NSIS, DEB, XAR, CPIO, SPLIT, WIM, IMG и другие.

Особенности:

  • Возможность создавать многотомные, а также самораспаковывающиеся (SFX) архивы (только при использовании алгоритма 7z). Защита архивов паролем.
  • Возможность восстанавливать поврежденные архивы.
  • Технология многопоточности позволяет сжимать и извлекать файлы с высокой скоростью.
  • Поддержка функции перетаскивания и интегрирование в контекстное меню Windows.
  • Позволяет просматривать сжатые файлы без потребности извлекать их, благодаря встроенной функции предварительного просмотра изображений.
  • Функцию подсчета контрольной суммы файла.
  • Легкий в использовании интерфейс и настраиваемые скины.
HaoZip
HaoZip
HaoZip
HaoZip
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 45 819
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАрхиваторы
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Отзывы о программе HaoZip

Саня про HaoZip 5.9.8 [02-05-2020]

прога на китайском, не разобрался, удалил
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Ghosttrou про HaoZip 4.0.1.9380 / 3.0 (Build 9002) [12-10-2015]

Сегодня пришло обновление! Обновился все стало на китайском или какой там, в настройках смены языка не нашел, но нашел решение проблемы, но есть проблемыЮ меня вроде на Русском а типо разархивировать или извлечь сюда только на китайском! Если найдете решение буду очень рад! Жду! Новая оболочка симпатичная главное что бы это не повлияло на работу архиватора в худшую сторону!
7 | 6 | Ответить

Кукулькан в ответ Ghosttrou про HaoZip 4.0.1.9380 / 3.0 (Build 9002) [10-12-2018]

есть сборка на русском - HaoZip Rus
4 | 4 | Ответить

Олег про HaoZip 4.0.1.9380 [13-05-2014]

Установщик содержит в себе тонну адваря, рекламы и другой "ненужности".
7 | 4 | Ответить

blackwood в ответ Олег про HaoZip 4.0.1.9380 / 3.0 (Build 9002) [23-03-2015]

По ходу этим многие производители бесплатных прог грешат. IzArc тоже с "начинкой". Теперь проблема устанавливать бесплатные проги, потом вылавливать антишпионами "подарочки" и не факт что все выловишь.Возможно если б пользователи благодарили производителей freesoft взносами то они не прибегали б к таким методам.
5 | 4 | Ответить

Александр в ответ Олег про HaoZip 4.0.1.9380 / 3.0 (Build 9002) [31-01-2017]

Совершенно верно - полдня чистил системник и реестр ! Не рекомендую
2 | 2 | Ответить

vitektm про HaoZip 4.0.1.9380 [27-10-2013]

Нормально она развивается.
Или вы хотите в каждом релизе увеличение сжатия в 2 раза ??? :)

На руборде есть адаптивная сборка.
2 | 2 | Ответить

Goshik про HaoZip 3.0 [28-08-2013]

То ли медленно развиваетя то ли умерла прога ... ??? Последнее обновление 2012 год.
2 | 2 | Ответить

Bad_SAKHA в ответ Goshik про HaoZip 4.0.1.9380 / 3.0 (Build 9002) [20-12-2019]

Пока не умерла. Нынче во дворе 2019 год.
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