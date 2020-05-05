HaoZip - бесплатный архиватор, способный заменить привычный WinRAR. Позволяет легко сжимать, разархивировать и извлекать практически все популярные форматы. Поддерживает декомпрессию 49 форматов, в том числе 7Z, ZIP, TAR, RAR, ISO, UDF, ACE, UUE, CAB, BZIP2, ARJ, JAR, LZH, RPM, Z, LZMA, NSIS, DEB, XAR, CPIO, SPLIT, WIM, IMG и другие.

WinZip - мощная программа для работы как с Zip-файлами, так и с архивами других форматов. Простой и понятный интерфейс делает процесс упаковки и распаковки файлов