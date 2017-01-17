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Диста ERP Free для Windows

Диста ERP Free 5.94.0.1

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Описание Диста ERP Free 5.94.0.1Описание   Скачать Диста ERP Free 5.94.0.1СКАЧАТЬ (33,36 Мб) Скриншоты Диста ERP Free 5.94.0.1Скриншоты (6)   Статистика Диста ERP Free 5.94.0.1Статистика   Отзывы о Диста ERP Free 5.94.0.1Отзывы (56)  
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4.92 из 5, всего оценок - 102
  • Рейтинг программы - 4.92 из 5
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Диста ERP Free - бесплатная программа для склада и торговли. Это облегченный вариант коммерческих версий системы Диста ERP, однако по своим функциональным возможностям он вполне самодостаточен, и может быть с успехом применен для автоматизации небольших розничных или оптовых торговых предприятий в различных сферах деятельности, в том числе в сфере предоставления услуг.

Программа обеспечивает проведение таких складских операций как оприходование и реализация товаров, инвентаризация и меж-складские перемещения. Финансовый учет включает возможность регистрации наличных и безналичных платежей и привязки этих платежных средств к товарным документам в произвольном соотношении.

Основные возможности Диста ERP Free:

  • Удобный пользовательский интерфейс;
  • Высокая производительность, надежность и отказоустойчивость за счет применения клиент-серверной технологии при работе с базой данных;
  • Возможность работы с несколькими базами данных;
  • Широкие возможности управления товарной номенклатурой, учет товаров по артикулам и штрих-кодам, произвольные наборы свойств товаров - товарные признаки с настройкой индивидуальных значений, быстрый поиск по всем этим параметрам;
  • Гибкое управление ценообразованием, реализуемое посредством системы взаимосвязанных прайс-листов;
  • Возможность учета товара на множестве складов с поддержкой операций инвентаризации и складских перемещений;
  • Ведение учета по нескольким своим организациям;
  • Поддержка мультивалютного учета;
  • Ведение взаиморасчетов с контрагентами (поставщиками и покупателями);
  • Система включает основные регламентированные печатные формы товарных и финансовых документов и имеет возможность подключать дополнительные бланки;
  • Наиболее важные отчеты, такие как прайс-лист, остатки, товародвижение, отчет по банку и кассе и т.д., а также возможность создавать собственные отчеты;
  • Поддержка работы со сканером и принтером этикеток.

Программу Диста ERP Free можно использовать только в локальном монопольном режиме работы. Терминальный режим работы также запрещен.

Что нового в Диста ERP Free 5.94.0.1?
  • В инсталляцию включен новый модуль "Обмен данными с Битрикс". Для его работы требуется соответствующая лицензия
  • Добавлен новый интерактивный отчет "Складское движение товаров"
  • В окне правки товара на списке признаков добавлена опция "Добавить признаки группы", которая позволяет синхронизировать признаки группы с признаками редактируемого товара
  • Добавлена правка порядка следования в товарного признака, влияющего на его положение в справочнике
  • В операции "Объединение контрагента" реализовано объединение групп в которые входят оба контрагента, участвующие в объединении
  • Импорт товарной номенклатуры: поддержка импорта комплектности товара и его производителя. Изменена логика загрузки данных в режиме без предварительного просмотра: если цена должна загружаться, но ее нет в данных - запись пропускается
  • В настройки системы в раздел "Отчеты\Отчет по банку и кассе" ведена опция "Не учитывать платежные документы (кроме сальдовых) с датой меньше чем" заданная. Настройка позволяет игнорировать движение денег в предыдущих периодах. Для расчета корректного сальдо для банка или кассы достаточно создать соответствующие внутренние документы "Начальное сальдо.." на дату, предшествующую дате указанной в настройке.
  • В настройки системы в раздел "Документы\Ввод позиции\Код партии" добавлена опция "Устанавливать сосканированный штрих-код в качестве кода партии для приходных документов"
  • Введена настройка системы "Точность округления при установке скидки". При дисконтировании цен документа после выбора дисконтной карты, цены округляются в соответствии с данной настройкой
  • Введены новые опции системы доступа для назначения путевых листов для разных типов документов "Назначение путевых листов расходным накладным", "Назначение путевых листов приходным накладным", "Назначение путевых листов накладным перемещений"
  • Добавлена опция системы "Запрет правки количества в документах, созданных на основании заказов" (лиц Алтима, SCM)
  • CRM: Добавлено количество товара в потребности клиента
  • CRM: В информационную карточку контрагента в раздел "История контактов" добавлен пункт меню "Перейти на контакт"
  • В информационную карточку ассортиментной группы в раздел "Товары" добавлена колонка "Производитель" и пункт меню "Перейти на товар", а в раздел Контрагенты добавлен пункт "Перейти на контрагента >>" (лиц Алтима)
  • В перечень "Товары в путевом листе" добавлена колонка "Производитель"
  • Поле "Примечание" выведено в перечень "Зависимые документы"
  • Ревизия в настройках префиксов штрих-кодов. Введен тип префикса для произвольного штрих-кода неизвестной заранее длины
  • Обновлен драйвер весов CAS AP-AD поддержка весов DB-II для обновленного драйвера вендора
  • Расширен состав функций внутреннего языка системы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Диста ERP Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)14 / 6 486
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСкладской учет - Торговля

Отзывы о программе Диста ERP Free

Виктория про Диста ERP Free 5.86.0.2 [12-07-2016]

Программа хорошая, меня все устраивает, но сегодня столкнулась с проблемой: цены закупа изменились в меньшую сторону - непонятно откуда новые цены взялись и куда старые подевались?
Как можно вернуть старые цены, не вводя их по новой?
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Диста Софт в ответ Виктория про Диста ERP Free 5.86.0.2 [12-07-2016]

Виктория, система Диста:ERP обладает мощной системой ценообразования, которая реализуется через прайс-листы. Прайс лист может быть просто хранителем цен (причем цена каждого товара в нем запоминается на каждый день и всегда можно просмотреть историю ее изменения). Кроме этого
Прайс-лист также может быть вычисляемым по формуле ("на лету"). Причем формула может иметь параметрами другие прайс-листы, специальные цены, вычисляемые по ценам документов поставок, например, средняя цена остатка товара, или характеристики товаров.
В Вашем случае не совсем понятно, как формируются Ваши новые цены. Уточните способ их формирования. Можете прислать запрос к нам на почту info@dista-soft.ru. Только приложите картинки с пояснениями.
1 | | Ответить

носок судьбы про Диста ERP Free 5.86.0.2 [23-06-2016]

скачал, установил, попробовал демо ПО "Диста".
Оприходование товара: если у вас по выставленному вам счёту одно кол-во товара, а пришло больше или меньше - то нет документа который бы зафиксировал это (Акт расхождения) и печатной формы Торг2 нет в принципе. Так и не понял как это решить.
Нет интернет-сервисов: важная штука - обновление справочника банков. Банки вводятся только вручную. Если вы ввели когда-то в наименовании банка АО, а его переименовали в ПАО, то вы об этом узнаете последним.
Справочник прайс-листы: сложная штука, на мой взгляд, устаревшая как вид. Нет привязки к реальному справочнику, а только к каким-то кодам в экселевских прайс-листах поставщиков. Конкретно увидеть что данная номенклатура в прайс-листе поставщика является такой же в вашем справочнике невозможно. Поэтому загрузка цен поставщиков по привязке к коду поставщика – как кота в мешке загружаешь.

Наценка на товар: если нужна постоянная наценка на товары с расчётом, то надо в карточке товара установить признак с наценкой (например, «розничная цена 2000%»), и если в программу зайдет любой пользователь, то он увидит эту наценку в карточке товара. Так вроде как-то не очень правильно.

В принципе – идея светлая. Функционал неплохой. Но, думаю , у разработчиков нет связи с законодательными органами в смысле динамики изменений – что введено, какие бланки отменили. И не хватает человеческих и финансовых ресурсов для доработки программы.
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Анна про Диста ERP Free 5.86.0.2 [25-03-2016]

Здравствуйте, возможно ли в программе поменять/добавить валюту или настроить курс? Нужной нам валюты в списке нет, а если товар вношу в долларах, то с перерасчетом на рубли цена становится не корректна. Заранее благодарна за ответ.
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Диста Софт в ответ Анна про Диста ERP Free 5.86.0.2 [28-03-2016]

Анна, В разделе справочники Валюты и Курсы валют Вы можете настроить все необходимое в т.ч. добавить валюту или поменять настройки существующей- ее правописание, округление и т д.
По умолчанию национальной валютой считаются рубли. Именно в этой валюте всегда фиксируется сумма документа, даже если документ оформляется в другой валюте. И в этом случае вводимый в документе курс (который изначально берется из справочника) будет курсом национальной валюты к валюте документа.
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Влад про Диста ERP Free 5.86.0.2 [04-02-2016]

Добрый день! Возможно ли в программе выводить на экран фото остатков товара? При продаже одежды интересует открытие фото имеющихся остатков по цветам,размерам. Это возможно?
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Диста Софт в ответ Влад про Диста ERP Free 5.93.0.1 [04-10-2016]

Кортинки товара можно всегда посмотреть в специальном разделе Информационной карточки товара (раздел "Изображения товара")
Принципиально возможно в отчете увидеть изображения товара, но нужна модификация отчета специальный бланк (печатная форма)
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Александр про Диста ERP Free 5.86.0.2 [05-01-2016]

Программа понравилась. Единственно, что напрягало, так это названия всех групп перед наименованием товара. Но потом почитал здесь отзывы и ответы разработчиков - и нашел решение такого неудобства. Вот только пришлось открывать все папки, и вручную убирать добавляемую строку перед названием товара. Может необходимо реализовать функцию такого выбора одновременно для всех папок?
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