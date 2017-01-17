Диста ERP Free 5.94.0.1 Описание СКАЧАТЬ ( 33,36 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (56) Оцените программу!

4.92 из 5, всего оценок - 102 Рейтинг программы - 4.92 из 5

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5 Диста ERP Free - бесплатная программа для склада и торговли. Это облегченный вариант коммерческих версий системы Диста ERP, однако по своим функциональным возможностям он вполне самодостаточен, и может быть с успехом применен для автоматизации небольших розничных или оптовых торговых предприятий в различных сферах деятельности, в том числе в сфере предоставления услуг. Программа обеспечивает проведение таких складских операций как оприходование и реализация товаров, инвентаризация и меж-складские перемещения. Финансовый учет включает возможность регистрации наличных и безналичных платежей и привязки этих платежных средств к товарным документам в произвольном соотношении. Основные возможности Диста ERP Free: Удобный пользовательский интерфейс;

Высокая производительность, надежность и отказоустойчивость за счет применения клиент-серверной технологии при работе с базой данных;

Возможность работы с несколькими базами данных;

Широкие возможности управления товарной номенклатурой, учет товаров по артикулам и штрих-кодам, произвольные наборы свойств товаров - товарные признаки с настройкой индивидуальных значений, быстрый поиск по всем этим параметрам;

Гибкое управление ценообразованием, реализуемое посредством системы взаимосвязанных прайс-листов;

Возможность учета товара на множестве складов с поддержкой операций инвентаризации и складских перемещений;

Ведение учета по нескольким своим организациям;

Поддержка мультивалютного учета;

Ведение взаиморасчетов с контрагентами (поставщиками и покупателями);

Система включает основные регламентированные печатные формы товарных и финансовых документов и имеет возможность подключать дополнительные бланки;

Наиболее важные отчеты, такие как прайс-лист, остатки, товародвижение, отчет по банку и кассе и т.д., а также возможность создавать собственные отчеты;

Поддержка работы со сканером и принтером этикеток. Программу Диста ERP Free можно использовать только в локальном монопольном режиме работы. Терминальный режим работы также запрещен. Что нового в Диста ERP Free 5.94.0.1?

В инсталляцию включен новый модуль "Обмен данными с Битрикс". Для его работы требуется соответствующая лицензия

Добавлен новый интерактивный отчет "Складское движение товаров"

В окне правки товара на списке признаков добавлена опция "Добавить признаки группы", которая позволяет синхронизировать признаки группы с признаками редактируемого товара

Добавлена правка порядка следования в товарного признака, влияющего на его положение в справочнике

В операции "Объединение контрагента" реализовано объединение групп в которые входят оба контрагента, участвующие в объединении

Импорт товарной номенклатуры: поддержка импорта комплектности товара и его производителя. Изменена логика загрузки данных в режиме без предварительного просмотра: если цена должна загружаться, но ее нет в данных - запись пропускается

В настройки системы в раздел "Отчеты\Отчет по банку и кассе" ведена опция "Не учитывать платежные документы (кроме сальдовых) с датой меньше чем" заданная. Настройка позволяет игнорировать движение денег в предыдущих периодах. Для расчета корректного сальдо для банка или кассы достаточно создать соответствующие внутренние документы "Начальное сальдо.." на дату, предшествующую дате указанной в настройке.

В настройки системы в раздел "Документы\Ввод позиции\Код партии" добавлена опция "Устанавливать сосканированный штрих-код в качестве кода партии для приходных документов"

Введена настройка системы "Точность округления при установке скидки". При дисконтировании цен документа после выбора дисконтной карты, цены округляются в соответствии с данной настройкой

Введены новые опции системы доступа для назначения путевых листов для разных типов документов "Назначение путевых листов расходным накладным", "Назначение путевых листов приходным накладным", "Назначение путевых листов накладным перемещений"

Добавлена опция системы "Запрет правки количества в документах, созданных на основании заказов" (лиц Алтима, SCM)

CRM: Добавлено количество товара в потребности клиента

CRM: В информационную карточку контрагента в раздел "История контактов" добавлен пункт меню "Перейти на контакт"

В информационную карточку ассортиментной группы в раздел "Товары" добавлена колонка "Производитель" и пункт меню "Перейти на товар", а в раздел Контрагенты добавлен пункт "Перейти на контрагента >>" (лиц Алтима)

В перечень "Товары в путевом листе" добавлена колонка "Производитель"

Поле "Примечание" выведено в перечень "Зависимые документы"

Ревизия в настройках префиксов штрих-кодов. Введен тип префикса для произвольного штрих-кода неизвестной заранее длины

Обновлен драйвер весов CAS AP-AD поддержка весов DB-II для обновленного драйвера вендора

Расширен состав функций внутреннего языка системы

Исправлены ошибки Скриншоты Диста ERP Free: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 14 / 6 486 Разработчик OOO "Диста Софт" Последнее обновление 17.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Складской учет - Торговля Отзывы о программе Диста ERP Free Виктория Программа хорошая, меня все устраивает, но сегодня столкнулась с проблемой: цены закупа изменились в меньшую сторону - непонятно откуда новые цены взялись и куда старые подевались?

Как можно вернуть старые цены, не вводя их по новой?

| 7 | Ответить Диста Софт Виктория Виктория, система Диста:ERP обладает мощной системой ценообразования, которая реализуется через прайс-листы. Прайс лист может быть просто хранителем цен (причем цена каждого товара в нем запоминается на каждый день и всегда можно просмотреть историю ее изменения). Кроме этого

Прайс-лист также может быть вычисляемым по формуле ("на лету"). Причем формула может иметь параметрами другие прайс-листы, специальные цены, вычисляемые по ценам документов поставок, например, средняя цена остатка товара, или характеристики товаров.

В Вашем случае не совсем понятно, как формируются Ваши новые цены. Уточните способ их формирования. Можете прислать запрос к нам на почту info@dista-soft.ru. Только приложите картинки с пояснениями.

1 | | Ответить носок судьбы скачал, установил, попробовал демо ПО "Диста".

Оприходование товара: если у вас по выставленному вам счёту одно кол-во товара, а пришло больше или меньше - то нет документа который бы зафиксировал это (Акт расхождения) и печатной формы Торг2 нет в принципе. Так и не понял как это решить.

Нет интернет-сервисов: важная штука - обновление справочника банков. Банки вводятся только вручную. Если вы ввели когда-то в наименовании банка АО, а его переименовали в ПАО, то вы об этом узнаете последним.

Справочник прайс-листы: сложная штука, на мой взгляд, устаревшая как вид. Нет привязки к реальному справочнику, а только к каким-то кодам в экселевских прайс-листах поставщиков. Конкретно увидеть что данная номенклатура в прайс-листе поставщика является такой же в вашем справочнике невозможно. Поэтому загрузка цен поставщиков по привязке к коду поставщика – как кота в мешке загружаешь.



Наценка на товар: если нужна постоянная наценка на товары с расчётом, то надо в карточке товара установить признак с наценкой (например, «розничная цена 2000%»), и если в программу зайдет любой пользователь, то он увидит эту наценку в карточке товара. Так вроде как-то не очень правильно.



В принципе – идея светлая. Функционал неплохой. Но, думаю , у разработчиков нет связи с законодательными органами в смысле динамики изменений – что введено, какие бланки отменили. И не хватает человеческих и финансовых ресурсов для доработки программы.

1 | 6 | Ответить Анна Здравствуйте, возможно ли в программе поменять/добавить валюту или настроить курс? Нужной нам валюты в списке нет, а если товар вношу в долларах, то с перерасчетом на рубли цена становится не корректна. Заранее благодарна за ответ.

| | Ответить Диста Софт Анна Анна, В разделе справочники Валюты и Курсы валют Вы можете настроить все необходимое в т.ч. добавить валюту или поменять настройки существующей- ее правописание, округление и т д.

По умолчанию национальной валютой считаются рубли. Именно в этой валюте всегда фиксируется сумма документа, даже если документ оформляется в другой валюте. И в этом случае вводимый в документе курс (который изначально берется из справочника) будет курсом национальной валюты к валюте документа.

| | Ответить Влад Добрый день! Возможно ли в программе выводить на экран фото остатков товара? При продаже одежды интересует открытие фото имеющихся остатков по цветам,размерам. Это возможно?

| 1 | Ответить Диста Софт Влад Кортинки товара можно всегда посмотреть в специальном разделе Информационной карточки товара (раздел "Изображения товара")

Принципиально возможно в отчете увидеть изображения товара, но нужна модификация отчета специальный бланк (печатная форма)

| | Ответить Александр Программа понравилась. Единственно, что напрягало, так это названия всех групп перед наименованием товара. Но потом почитал здесь отзывы и ответы разработчиков - и нашел решение такого неудобства. Вот только пришлось открывать все папки, и вручную убирать добавляемую строку перед названием товара. Может необходимо реализовать функцию такого выбора одновременно для всех папок?

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