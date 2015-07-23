Unchecky для Windows

Unchecky 1.0.2

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Описание Unchecky 1.0.2Описание   Скачать Unchecky 1.0.2СКАЧАТЬ (1,48 Мб) Скриншоты Unchecky 1.0.2Скриншоты (2)   Статистика Unchecky 1.0.2Статистика   Отзывы о Unchecky 1.0.2Отзывы (8)  
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4.62 из 5, всего оценок - 32
  • Рейтинг программы - 4.62 из 5
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Unchecky - небольшая бесплатная утилита, которая предназначена для предотвращения установки нежелательного ПО (например различные тулбары, рекламные и шпионские программы) на компьютер пользователя, содержащегося в инсталляторах устанавливаемых приложений.

Программа работает в фоновом режиме (запускается как служба) и автоматически снимает галочки с ненужных элементов, а также информирует с помощью предупреждающего окна, уменьшая шанс случайной установки нежелательной программы. Присутствует возможность автоматического обновления.

Что нового в Unchecky 1.0.2?
  • Добавлена поддержка Winaero Software.
  • Улучшена поддержка Torrent.
  • Улучшена поддержка CCleaner.
  • Улучшена поддержка FileZilla.
  • Улучшена поддержка Comodo Internet Security.
  • Улучшена поддержка DriverMax.
  • Улучшена поддержка продуктов Auslogics.
  • Различные улучшения и исправления.
  • Добавлены и обновлены переводы.
Скриншоты Unchecky:

function replyResponse( responseId, topId ) { //$("response_reply").value = 1; //$("response_parent_id").value = responseId; //$("response_top_id").value = topId; window.location = "http://www.softportal.com/response-33325-unchecky-1.html?response_reply=1&response_parent_id="+ responseId +"&response_top_id="+ topId +"#form"; }

Отзывы о программе Unchecky

y_g про Unchecky 0.3.8.0 [23-07-2015]

Это не отзыв, а просьба о помощи. При нажатии кнопки "установить" комп автоматически перезагружается, что делать? Как установить? Первый раз с таким сталкиваюсь. Помогите.
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Рустэм про Unchecky 0.3.8.0 [17-07-2015]

Программка не умеет снимать галочки на сайтах. Наверно разработчикам нужно создать ещё и расширение для браузера, которое могло бы снимать галочки при скачивании например: майл ру агента. В майл ру галочки стоят уже прямо на сайте и пользователь их не замечает. И когда скачивается такой установщик без сняых галочек, программка Unchecky уже ничего не может сделать.
1 | | Ответить

Raf про Unchecky 0.3.6 [28-02-2015]

Бесполезная!Блокирует далеко не все!В одной программе снимает,а в другой нет,так что проще самому проявлять внимательность чем ставить лишний мусор!Как-то так))) Программа для тех , кто при установке программ тупо тыкает продолжить, далее и т.п. не смотря на то, что ещё установится прицепом.
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omchugsky2009@yandex.ru про Unchecky 0.2.10 [07-04-2014]

Спасибо. Хорошая программа.
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(ерж про Unchecky 0.2.10 [07-04-2014]

Это нормально, что эта программа вносит кучу записей в файл hosts?
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bolhaus в ответ (ерж про Unchecky 0.2.11 [15-04-2014]

Это для блокировки различных рекламных модулей.
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DarkViking в ответ (ерж про Unchecky 0.3.3 [25-10-2014]

Тоже интересует этот вопрос...
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Raf в ответ (ерж про Unchecky 0.3.6 [28-02-2015]

прога добавляет свои записи в hosts. страшного нет ничего.
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