Unchecky - небольшая бесплатная утилита, которая предназначена для предотвращения установки нежелательного ПО (например различные тулбары, рекламные и шпионские программы) на компьютер пользователя, содержащегося в инсталляторах устанавливаемых приложений.

Программа работает в фоновом режиме (запускается как служба) и автоматически снимает галочки с ненужных элементов, а также информирует с помощью предупреждающего окна, уменьшая шанс случайной установки нежелательной программы. Присутствует возможность автоматического обновления.