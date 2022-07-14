Deep Freeze для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 46.13 EUR
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|Standart 8.63.020.5634 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Faronics
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|12,23 Мб
Deep Freeze - утилита, которая позволяет сохранить первоначальную конфигурацию ПК, что предотвращает последствия от нежданных и нежелательных изменений, тем самым делая конфигурацию и настройки системы изолированными от изменений. И в том случае, если был неправильно настроен компьютер или он подвергся заражению вредоносным ПО, данная программа вернет первоначальное состояние системы после каждой перезагрузки.
С помощью утилиты ваш компьютер сможет надолго сохранить состояние новой системы. Кроме того, обеспечивая постоянную эффективность работы чистой машины, Faronics Deep Freeze продлевает срок службы компьютера в среднем от 2.5 до 4-5 лет.
Предлагает многоуровневый подход к безопасности, тем самым защищая от нескольких уровней различных потенциальных угроз. Приложение интегрируется с вашим антивирусом, и обеспечивает дополнительную защиту, устраняя угрозы, которые могли пройти мимо антивирусной программы, восстановливая состояние системы после перезагрузки.
Основные преимущества Deep Freeze:
- Запоминает настройки компьютера и его конфигурацию.
- Позволяет вернуть вашу систему в исходное состояние с каждой перезагрузкой.
- Позволяет выполнить полное восстановление системы также просто, как перезагрузить ваш компьютер.
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