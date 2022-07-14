Deep Freeze - утилита, которая позволяет сохранить первоначальную конфигурацию ПК, что предотвращает последствия от нежданных и нежелательных изменений, тем самым делая конфигурацию и настройки системы изолированными от изменений. И в том случае, если был неправильно настроен компьютер или он подвергся заражению вредоносным ПО, данная программа вернет первоначальное состояние системы после каждой перезагрузки.

С помощью утилиты ваш компьютер сможет надолго сохранить состояние новой системы. Кроме того, обеспечивая постоянную эффективность работы чистой машины, Faronics Deep Freeze продлевает срок службы компьютера в среднем от 2.5 до 4-5 лет.

Предлагает многоуровневый подход к безопасности, тем самым защищая от нескольких уровней различных потенциальных угроз. Приложение интегрируется с вашим антивирусом, и обеспечивает дополнительную защиту, устраняя угрозы, которые могли пройти мимо антивирусной программы, восстановливая состояние системы после перезагрузки.

Основные преимущества Deep Freeze: