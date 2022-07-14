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Deep Freeze для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 46.13 EUR
Ограничение:30 дней
Версия:Standart 8.63.020.5634 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:12,23 Мб
Deep Freeze скриншот № 1
Deep Freeze скриншот № 2

Deep Freeze - утилита, которая позволяет сохранить первоначальную конфигурацию ПК, что предотвращает последствия от нежданных и нежелательных изменений, тем самым делая конфигурацию и настройки системы изолированными от изменений. И в том случае, если был неправильно настроен компьютер или он подвергся заражению вредоносным ПО, данная программа вернет первоначальное состояние системы после каждой перезагрузки.

С помощью утилиты ваш компьютер сможет надолго сохранить состояние новой системы. Кроме того, обеспечивая постоянную эффективность работы чистой машины, Faronics Deep Freeze продлевает срок службы компьютера в среднем от 2.5 до 4-5 лет.

Предлагает многоуровневый подход к безопасности, тем самым защищая от нескольких уровней различных потенциальных угроз. Приложение интегрируется с вашим антивирусом, и обеспечивает дополнительную защиту, устраняя угрозы, которые могли пройти мимо антивирусной программы, восстановливая состояние системы после перезагрузки.

Основные преимущества Deep Freeze:

  • Запоминает настройки компьютера и его конфигурацию.
  • Позволяет вернуть вашу систему в исходное состояние с каждой перезагрузкой.
  • Позволяет выполнить полное восстановление системы также просто, как перезагрузить ваш компьютер.
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