CrowdInspect для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:618 Кб
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CrowdInspect скриншот № 1
CrowdInspect скриншот № 2

CrowdInspect - небольшая, бесплатная, портативная программа, которая позволяет выявить вредоносную активность на ПК при помощи таких сервисов, как VirusTotal, Web of Trust и Malware Hash Registry. О каждом запущенном процессе, использующем подключение к открытой сети, утилита предоставляет подробный отчет, где отображается имя процесса, его идентификатор, тип соединения (TCP / UDP), локальные и удаленные порты, IP -адреса и многое другое.

Также программа отмечает любые ненадежные домены, к которым могут иметь доступ процессы, отображать полные результаты проверки VirusTotal. При обнаружении проблемы имеется возможность завершить любой выбранный процесс.

Имеется возможность отображать только активные процессы, подключенные к сети в данный момент, или же просматривать все процессы, которые уже использовали вашу сеть в любой заданный период времени.

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