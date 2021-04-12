CrowdInspect - небольшая, бесплатная, портативная программа, которая позволяет выявить вредоносную активность на ПК при помощи таких сервисов, как VirusTotal, Web of Trust и Malware Hash Registry. О каждом запущенном процессе, использующем подключение к открытой сети, утилита предоставляет подробный отчет, где отображается имя процесса, его идентификатор, тип соединения (TCP / UDP), локальные и удаленные порты, IP -адреса и многое другое.

Также программа отмечает любые ненадежные домены, к которым могут иметь доступ процессы, отображать полные результаты проверки VirusTotal. При обнаружении проблемы имеется возможность завершить любой выбранный процесс.

Имеется возможность отображать только активные процессы, подключенные к сети в данный момент, или же просматривать все процессы, которые уже использовали вашу сеть в любой заданный период времени.