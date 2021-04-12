CrowdInspect для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|CrowdStrike
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|618 Кб
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CrowdInspect - небольшая, бесплатная, портативная программа, которая позволяет выявить вредоносную активность на ПК при помощи таких сервисов, как VirusTotal, Web of Trust и Malware Hash Registry. О каждом запущенном процессе, использующем подключение к открытой сети, утилита предоставляет подробный отчет, где отображается имя процесса, его идентификатор, тип соединения (TCP / UDP), локальные и удаленные порты, IP -адреса и многое другое.
Также программа отмечает любые ненадежные домены, к которым могут иметь доступ процессы, отображать полные результаты проверки VirusTotal. При обнаружении проблемы имеется возможность завершить любой выбранный процесс.
Имеется возможность отображать только активные процессы, подключенные к сети в данный момент, или же просматривать все процессы, которые уже использовали вашу сеть в любой заданный период времени.
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