Wise Reminder для Windows

Wise Reminder 1.29.66

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Описание Wise Reminder 1.29.66Описание   Скачать Wise Reminder 1.29.66СКАЧАТЬ (1,94 Мб) Скриншоты Wise Reminder 1.29.66Скриншоты (4)   Статистика Wise Reminder 1.29.66Статистика   Отзывы о Wise Reminder 1.29.66Отзывы (3)  
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3.70 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 3.70 из 5
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Wise Reminder - достаточно удобная программа для напоминания о важных задачах, событиях, заданиях и делах. Эта утилита поможет без труда организовать календарь мероприятий таким образом, что производительность и эффективность ежедневной деятельности будет максимально повышена и ни одно событие не будет упущено. Интерфейс инструмента удобен и не вызовет проблем с его освоением, он состоит из двух основных закладок: оконченные и неоконченные.

Для создания события нужно ввести его описание, установить время и дату, а также настроить повторяющийся режим (однократное, ежедневное, еженедельное, ежемесячное, ежегодное). Все действующие напоминания располагаются в главном окне, для каждого из которых указано оставшееся время до события. При наступлении мероприятия всплывающее окно ненавязчиво напомнит о важном деле.

Что нового в Wise Reminder 1.29.66?
  • Улучшна функция Postpone
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Wise Reminder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 805
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалендари, органайзеры, напоминалки
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Отзывы о программе Wise Reminder

Денис про Wise Reminder 1.21.58 [03-10-2015]

Если комп был выключен в тот момент на который поставлена напоминалка, то при включении НЕ напомнит. Для меня это серьезный минус, удаляю прогу.
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Serg про Wise Reminder 1.19.57 [23-06-2015]

Русский шрифт выставлен Wingdings и нечитаем. В английском - норм.
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Gena про Wise Reminder 1.19.57 [09-06-2015]

Иногда работает, но со 100% дурком.
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