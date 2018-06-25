Wise Reminder - достаточно удобная программа для напоминания о важных задачах, событиях, заданиях и делах. Эта утилита поможет без труда организовать календарь мероприятий таким образом, что производительность и эффективность ежедневной деятельности будет максимально повышена и ни одно событие не будет упущено. Интерфейс инструмента удобен и не вызовет проблем с его освоением, он состоит из двух основных закладок: оконченные и неоконченные.

Для создания события нужно ввести его описание, установить время и дату, а также настроить повторяющийся режим (однократное, ежедневное, еженедельное, ежемесячное, ежегодное). Все действующие напоминания располагаются в главном окне, для каждого из которых указано оставшееся время до события. При наступлении мероприятия всплывающее окно ненавязчиво напомнит о важном деле.