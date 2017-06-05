ImBatch - отличный многофункциональный редактор изображений, позволяющий пакетно обрабатывать большое количество файлов. С помощью этого приложения для выбранных картинок можно настраивать цветовую гамму, обрезать их, добавлять водяные знаки, изменять размер, использовать различные эффекты и фильтры (вращение, размытие, закругление и др.), работать с тегами, конвертировать в другие форматы. Кроме того, при желании можно воспользоваться функцией публикации отредактированных изображений в социальной сети Facebook на своем аккаунте.
Список доступных для работы форматов файлов достаточно разнообразен, а именно: TIF, TIFF, FAX, G3N, G3F, XIF, GIF, JPG, JPEG, JPE, JIF, PCX, BMP, DIB, RLE, ICO, CUR, PNG, DCM, DIC, DICOM, WMF, EMF, TGA, TARGA, VDA, ICB, VST, PIX, PXM, PPM, PGM, PBM, WBMP, JP2, J2K, JPC, J2C, PS, EPS, PDF, DCX, CRW, CR2, NEF, RAW, PEF, RAF, X3F, BAY, ORF, SRF, MRW, DCR, SR2, PSD, IEV, ALL, WDP, HDP.
В целом, ImBatch достаточно удобный инструмент, который будет особенно полезен тем, кто занимается редактированием большого объема графических файлов, при этом утилита способна удовлетворить запросы самых взыскательных пользователей.
Основные возможности программы:
Пакетная обработка изображений.
Конвертирование файлов в различные графические форматы.
Изменение размера изображений.
Использование теней, закруглений и других эффектов для улучшения визуального отображения.
Обрезка изображений по заданному размеру.
Корректирование цветовых характеристик.
Редактирование EXIF-тэгов.
Возможность применения водяных знаков.
Что нового в ImBatch 5.5.0?
Добавлено задание Задать DPI.
Задание "Баланс белого": добавлена возможность выбора цвета для белого цвета.
Задание "Баланс белого": добавлена возможность выбора белого цвета в Превью.
Задание "Изменить размер холста": добавлена возможность задания рамки обрезки на вкладке До окна Превью.
Задание "Сохранить как анимированный GIF": добавлена возможность оптимизации файла.
Задание "Сохранить в PDF": добавлена возможность сохранения страниц упорядоченно (только для многопоточной обработки).
Задание "Сохранить Как": исправлено сохранение в DDS при многопоточной обработке.
Добавлена возможность отключения замены пробелов в именах файлов на знаки подчеркивания.
Превью: Теперь при обновлении не происходит автоматического переключения на вкладку "После".
Задание "Оптимизировать для Веба": обновлен интерфейс.
Задание "Изменить размер холста": исправлено изменение размеров по высоте в режиме "Границы", если выбраны "%" для единиц измерения.
Задание "Водяной знак": исправлено перемещение водяного знака в окне Превью, если для единиц измерения для смещения выбраны не пиксели.
Обработка заданий: теперь выключенные задания не производят начальной обработки.
Список изображений: исправлена сортировка по имени для имен с цифрами.
Список изображений: исправлено перемещение изображений.
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Отзывы о программе ImBatch
AlexBrtn про ImBatch 4.7.1 [18-03-2016]
Очень хорошая программа! Справа вы создаёте список заданий (предварительный результат можно посмотреть сразу), слева список обрабатываемых фото.
В программе просто разобраться. У настроек есть всплывающие подсказки с подробным описанием.
Программа без "левых" доп. установок | | Ответить
Евгений про ImBatch 4.7.0 [04-02-2016]
ПРога просто бомба, я правда использую в коммерческих целях, но купил её + общался с разработчиком и он добавил функционал под меня! Рекомендую | | Ответить
Макс про ImBatch 3.7.2 [20-03-2015]
Прога отличная! По-настоящему бесплатная. Я сначала было напрягся - пишут бесплатная для некоммерческого использования, но никакого ограничения по функционалу не обнаружил. Никаких свои водяных знаков не ставит, просто работает и всё. При инсталляции никакой рекламы не устанавливает - редкость в наше время. Для пакетной обработки изображений, особенно для сложной, типа двух-трехступенчатой за один проход - то что доктор прописал! 3 | 1 | Ответить