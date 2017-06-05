ImBatch - отличный многофункциональный редактор изображений, позволяющий пакетно обрабатывать большое количество файлов. С помощью этого приложения для выбранных картинок можно настраивать цветовую гамму, обрезать их, добавлять водяные знаки, изменять размер, использовать различные эффекты и фильтры (вращение, размытие, закругление и др.), работать с тегами, конвертировать в другие форматы. Кроме того, при желании можно воспользоваться функцией публикации отредактированных изображений в социальной сети Facebook на своем аккаунте.

Список доступных для работы форматов файлов достаточно разнообразен, а именно: TIF, TIFF, FAX, G3N, G3F, XIF, GIF, JPG, JPEG, JPE, JIF, PCX, BMP, DIB, RLE, ICO, CUR, PNG, DCM, DIC, DICOM, WMF, EMF, TGA, TARGA, VDA, ICB, VST, PIX, PXM, PPM, PGM, PBM, WBMP, JP2, J2K, JPC, J2C, PS, EPS, PDF, DCX, CRW, CR2, NEF, RAW, PEF, RAF, X3F, BAY, ORF, SRF, MRW, DCR, SR2, PSD, IEV, ALL, WDP, HDP.

В целом, ImBatch достаточно удобный инструмент, который будет особенно полезен тем, кто занимается редактированием большого объема графических файлов, при этом утилита способна удовлетворить запросы самых взыскательных пользователей.



Основные возможности программы: